Thùy My càng lớn càng xinh đẹp, nữ tính và có đôi mắt, nụ cười giống mẹ.

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức kết hôn năm 1994. Năm 1995, đôi vợ chồng đón con gái đầu lòng Hà Thùy My.

Diễm My chia sẻ con gái lúc nhỏ rất nghịch ngợm và hiếu động.

Cô bé mang nhiều nét giống bố hơn mẹ và thích chơi bóng đá.

Khi Thùy My 5 tuổi, em gái cô - Quế My - chào đời. Lúc này, Thùy My để tóc dài, cắt mái ngố, gương mặt toát lên sự lém lỉnh, lanh lợi.

Thùy My trở thành cô gái xinh đẹp, cao ráo khi tròn 22 tuổi hồi tháng 1.

Con gái Diễm My rất yêu thời trang. "Từ nhỏ, tôi đã thích xem mẹ chuẩn bị đồ khi đi sự kiện", Thùy My tâm sự. Cô thích phong cách mặc đơn giản, thanh lịch và mang hơi hướng cổ điển chứ không theo đuổi xu hướng mốt. Thùy My say mê những món đồ hiệu đến từ Hermes, Club Monaco, Ralph Lauren và J.Crew.

Thùy My chia sẻ hai mẹ con rất thân vì có gu mặc giống nhau. Những lúc rảnh rỗi, cả hai thích đi mua sắm và xem phim cùng nhau.

Diễm My từng tâm sự dù bận rộn đến mấy nữ diễn viên cũng luôn sắp xếp công việc nhà và lắng nghe các con, tạo bầu không khí chan hòa, vui vẻ, đầm ấm để gắn kết mọi người. Thùy My cho biết cô rất yêu gia đình. "Dành thời gian cho gia đình là niềm hạnh phúc của tôi", cô bộc bạch. Hồi còn học ở Việt Nam, sau khi tan trường, Thùy My thường về nhà ngay ăn cơm với mọi người.

Hiện Thùy My học năm thứ hai ngành truyền thông tại Mỹ. Khi đi học, cô lấy tên là Catherine. Ngoài tiếng Anh, Thùy My thông thạo tiếng Pháp, Nga và Trung Quốc. Người đẹp cho biết đọc sách và học ngôn ngữ là sở thích, sở trường của cô.

Mang nhiều nét giống bố nhưng ánh mắt và nụ cười của Thùy My lại giống mẹ, khuôn mặt sang và hiền hậu. Diễm My chia sẻ hai con gái Thùy My và Quế My đều ngưỡng mộ bố mẹ ở cách đối nhân xử thế, sự tâm lý.

Thùy My thích nấu ăn mỗi cuối tuần. Cô nấu được món Nhật, Pháp ngoài đồ Việt. Thùy My lập chế độ ăn và tập luyện khoa học. Cô thường xuyên thực hiện các bài tập thể dục để giữ gìn vóc dáng. Thùy My cho biết ngày nào cô cũng đi tập gym.