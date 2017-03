Nhóm từng có nhiều xáo trộn thành viên và có những scandal ầm ĩ làng nhạc trước khi cố định với 6 người như hiện tại. Những ca khúc nổi tiếng của T-ara gồm có: Roly Poly, Cry Cry, We Were in Love, Lovey Dovey, Day by Day…