Những hạt sạn to tướng tập cuối phim “Người phán xử”

Phan Sơn: Nhà quay phim tài ba

Trong lúc Phan Quân nghi ngờ Lê Thành là con Thế Chột và tiếp cận Phan Thị với mục đích xấu thì Phan Sơn bất ngờ thức tỉnh sau một thời gian hôn mê. Phan Sơn đã cấp báo cho Phan Quân tin Lê Thành chính là con Thế Chột, đồng thời làm hại Phan Sơn ra nông nỗi chấn thương sọ não.

Phan Sơn không quên cung cấp cho ông trùm bằng chứng là thước phim được ông quay lại trong đêm Thế Chột hẹn gặp Lê Thành. Đáng nói, đoạn video Phan Sơn quay bị khán giả “nhặt sạn” vô lý bởi chỉ quay bằng điện thoại nhưng có đủ các góc từ cận, trung đến toàn cảnh. Thậm chí, gương mặt từng nhân vật được zoom rõ nét. Trong khi đó, với bối cảnh phim lúc ấy, Phan Sơn nấp sau bức tường, đứng cách Thế Chột, Lê Thành một khoảng khá xa. Không có chuyện, lấy được các góc cận nhân vật. Chính vì chi tiết này, Phan Sơn được đề cử là “nhà quay phim tài ba”.

Clip của Phan Sơn với đủ góc quay được gửi đến Phan Quân.

Bên cạnh đó, việc Phan Sơn vừa tỉnh sau hôn mê đã có sẵn điện thoại để gọi, đồng thời gửi được đoạn clip cho Phan Quân cũng khiến nhiều người thắc mắc. “Tại sao Phan Sơn vừa tỉnh dậy đã có ngay điện thoại để gọi, cứ như điện thoại được nạp sẵn và để ở đó, chỉ chờ ông ấy thức dậy”- một độc giả bình luận.

Biệt thự Phan Thị: Đi ra, đi vào như trung tâm thương mại

Việc công an tiếp cận biệt thự Phan Thị và tóm gọn băng đảng này được xem là chi tiết có nhiều tính kịch và hình tượng hóa. Nhiều khán giả thắc mắc, Phan Quân được xây dựng là ông trùm khét tiếng một vùng với đế chế Phan Thị hùng mạnh. Tuy nhiên, lực lượng công an không hề tốn một viên đạn để vét một mẻ lưới đầy.

Phi lý khi biệt thự Phan Thị bị đột nhập một cách dễ dàng.

Ông trùm, Phan Hải, Diễm My và đám cận vệ, tay chân bị bắt chỉ vòng nửa nốt nhạc. Trong khi đó, Lương Bổng dễ dàng tìm đến cái chết. Theo tâm ý tội phạm, với những kẻ trung thành tuyệt đối với ông chủ, nhân vật này không thể giao bằng chứng phạm tội gây bất lợi cho ông trùm rồi tự tử một cách phi lý đến vậy.

Không chỉ vậy, trong đoạn kết cu Hưng chạy theo xe công an rồi đứng bơ vơ giữa biệt thự rộng lớn, không một người bên cạnh kể cả công an bị chỉ trích thiếu tính nhân văn. Một đứa trẻ 7-8 tuổi chứng kiến quá nhiều cảnh đau lòng vào chính ngày sinh nhật của mình. Chiếc bánh sinh nhật là một quả bom, bố mẹ, ông bị công an bắt, bà nội chết, xác người, máu me vương khắp nơi… Trong khi đó, không có lấy nổi một người ở bên cạnh vỗ về, an ủi. Dẫu biết, để đứa trẻ đứng một mình sẽ đẩy cảm xúc người xem lên cao nhưng xét ở khía cạnh nào đó, đây là chi tiết thiếu sót đáng tiếc.

Phúc Hô, Thế Chột biến mất nhanh như một cơn gió

Phúc Hô, Thế Chột là hai kẻ giang hồ máu lạnh với nhiều thủ đoạn khiến Phan Thị nhiều phen khốn đốn. Ông trùm nhiều lần lên kế hoạch mưu sát, thậm chí “gặp là giết” nhưng bất thành. Thế Chột không hề đơn giản. Kế bẩn dựng chuyện Lê Thành là con mình để chính Phan Quân xuống tay thể hiện phần nào sự nham hiểm khó lường của Thế Chột.

Về Phúc Hô- kẻ tàn bạo chưa từng có trong giới giang hồ luôn ở vị thế là người đi trước một bước. Với lực lượng chân tay hùng hậu cùng cái đầu luôn nghi ngờ tất cả, Phúc Hô luôn tìm biện pháp an toàn cho mình.

Cái chết của Phúc Hô và Thế Chột bị lướt qua quá nhanh gây hụt hẫng.

Từ đó, việc đạo diễn dựng cảnh lấy mạng hai kẻ giang hồ này cùng đám thuộc hạ quả thực không thuyết phục. Thế Chột, Phúc Hô “ăn bom” dễ như ăn kẹo. Ngoài ra, chi tiết này bị lướt qua quá nhanh khiến khán giả hụt hẫng. Một số người lơ là vẫn đặt câu hỏi, số phận Thế Chột, Phúc Hô thế nào bởi cảnh bom nổ chỉ diễn ra trong một vài tích tắc. Khó để biết, Thế Chột, Phúc Hô có chết không?

Bên cạnh đó, chi tiết người mang bom cũng bị xem là phi thực tế. Một độc giả thắc mắc: “Một kẻ xăm trổ đầy mình, hiên ngang đeo gùi chất đầy ma túy, bên trong chứa bom mà không bị truy hỏi hay bị làm khó trên đường đi là chi tiết phi lý. Điều đó không thể xảy ra trong xã hội này”.

Bảo Ngậu: Nhân vật “nhọ” nhất trong phim Người phán xử

Bảo Ngậu bị "ném đá" khi lộ thân phận.

Sau khi bộ phim “Người phán xử” kết thúc, diễn viên Bảo Anh- người vào vai Bảo Ngậu bị “ném đá” không thương tiếc vì những tình tiết trong tập cuối. Theo đó, đến tập cuối, Bảo Ngậu mới lộ thân phận là cảnh sát chìm. Anh cùng lực lượng chức năng trở lại Phan Thị và bắt gọn băng nhóm này.

Khán giả bức xúc và không mong muốn cái kết này. Nhiều người cho rằng Lương Bổng nên bắn chết Bảo Ngậu, ít nhất vì Bảo Ngậu đã phản bội Phan Thị. Dù vào vai nhân vật chính diện và tạo ra cái kết tất yếu, tốt đẹp cho bộ phim nhưng Bảo Ngậu vẫn bị chỉ trích một cách thậm tệ. Có thể vì Bảo Ngậu vào vai giang hồ quá thành công và nhiều người hi vọng anh cùng Lê Thành sẽ xây dựng đế chế Phan Thị hùng mạnh.

Chết như Lê Thành

Cái chết của Lê Thành gây tranh cãi.

Khán giả bức xúc khi Lê Thành chết chỉ sau một viên đạn của Phan Quân. Một số người phân tích với vị trí bị bắn ở bụng, Lê Thành không thể chết nhanh như vậy được. Vết thương của Lê Thành cũng được so sánh với những lần Thế Chột hay A Lý gặp nguy hiểm. Một bạn đọc tỏ ra bức xúc: “A Lý bị bắn vào ngực cũng với khoảng cách gần, sau đó bị chôn sống, đốt gần hết bó hương thế mà moi lên vẫn sống. Lê Thành bị bắn ở bụng mà chết ngay được, thật không thể tin nổi”.

