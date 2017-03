TPO - Sáng 29/3, danh hài Thúy Nga gây “sốc” khi đăng tải bức ảnh mặc váy cưới bên cạnh chú rể. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ chú thích: “Oh my love! Give me your warmest shoulders so I can lean on for the rest of my life”. (Tạm dịch: Tình yêu của em. Hãy cho em bờ vai ấm êm để em có thể dựa dẫm cho đến hết cuộc đời).

Không chỉ vậy, Thúy Nga còn nhấn mạnh: “Hôm nay em chính thức công bố để anh ấy được lộ diện”. Ít nhiều những dữ liệu Thúy Nga đưa trên trang cá nhân khiến công chúng không khỏi tò mò. Khi báo giới liên hệ để xác nhận thông tin thì nữ danh hài từ chối tiết lộ cụ thể về chồng sắp cưới nhưng khẳng định hài lòng với cuộc sống hiện tại. Từ đó, giới truyền thông và hàng ngàn người hâm mộ đinh ninh Thúy Nga chuẩn bị lên xe hoa lần thứ hai. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Thúy Nga lên Facebook đính chính về thông tin này. Đáng nói, nữ danh hài xem câu chuyện chỉ như một trò đùa và có vẻ hài lòng khi đã “dắt mũi” được dư luận. Thúy Nga viết: “Cái vụ công khai "My love" của em mới có mấy tiếng đồng hồ mà đã thành bão mạng, bão tin nhắn fan hỏi thăm và bão báo chí nhắn tin phỏng vấn... Em cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm và chúc mừng hạnh phúc khi em được anh chồng Mỹ rước em về làm vợ nhưng thực sự đấy chỉ là "ước gì" thôi à. Chuyện là vầy, em muốn làm tin gì giật gân hót hót cho vui cho mùa tháng 4 sắp tới. Suy nghĩ hoài thì có mấy loại tin đại loại như: đám cưới, li dị, oánh ghen, giựt vợ, cướp chồng... là dễ bão táp nhất mà ai dè vụ "cưới "này bão cấp 15-16 luôn à”. Thúy Nga đính chính tin kết hôn lần 2 trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình. Cuối cùng Thúy Nga hài hước đặt câu hỏi: “Nói chung vụ Cá tháng Tư này của em thành công phải không các tình yêu?”. Có thể Thúy Nga thấy hài lòng vì đã cho hàng ngàn người hâm mộ “ăn cá” nhưng với những người yêu mến cô không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Nhưng đây không phải lần đầu tiên nữ danh hài chơi trò “mèo vờn chuột” này. Còn nhớ, hồi 1/4/2015 Thúy Nga từng chia sẻ loạt ảnh cưới với dòng chia sẻ: "Thôi rồi, cô Nga ơi! Cô không thoát được chữ cưới! Cưới ngay kẻo muộn. Định mệnh đến nữa rồi, không biết buồn hay vui?". Thúy Nga từng tung ảnh và "bịa chuyện" chuẩn bị kết hôn. Ảnh: FBNV. Đáng nói, trước đó không lâu Thúy Nga khuấy động dư luận với scandal tố chồng "hờ" lừa tiền. Trước khi có quyết định công khai sự thật về chồng hờ quỵt tiền, nợ nần, danh hài Thúy Nga đã viết một bức "tâm thư" đẫm nước mắt gửi người mẹ của mình. Sau đó, cô tung bằng chứng tố cáo chồng cũ của mình là ông Nguyễn Văn Nam lừa đảo tài sản và lấy đi của danh hài hơn 7 tỷ. Đồng thời, Thúy Nga cũng chia sẻ chuyện đám cưới của cô và chồng cũ chỉ là giả. Không phải dạng vừa, ông Nguyễn Văn Nam tố ngược danh hài Thúy Nga mới là người lừa đảo đồng thời làm đơn kiện cô về hành vi “vu khống – làm nhục người khác”. Từ đây, giữa hai bên xảy ra cuộc khẩu chiến trên báo chí. Sau một thời gian ồn ào, ầm ĩ thì sự việc dần chìm vào quên lãng khi chưa rõ trắng- đen. Không thể biết Thúy Nga được gì và mất gì trong những scandal không đâu như thế, nhưng rõ ràng niềm tin của người hâm mộ dành cho nữ danh hài không thể vẹn nguyên.