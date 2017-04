"Người phán xử" đang làm mưa làm gió trên kênh sóng phim Việt. Trong cơn sốt này, chúng ta hãy cùng điểm lại những siêu phẩm hình sự từng làm mưa làm gió trước đây.

Kẻ giấu mặt

Số tập: 36 tập

Kênh phát sóng: HTV7

“Kẻ giấu mặt” có thời lượng phát sóng là 36 tập được chắp bút bởi tác giả Nông Huyền Sơn cùng sự kết hợp với đạo diễn Lê Hồng Sơn.

Dàn diễn viên không phải ở hàng “cực khủng” nhưng cũng được biết đến qua nhiều bộ phim hành động khác như: Lâm Minh Thắng, Thiên Bảo, Hai Nhất, Cao Mỹ Kim, Huy Cường, Cao Hoàng, Thương Tín, Kim Phượng…

Phim Kẻ giấu mặt trên kênh HTV7.

Phim là câu chuyện xoay quanh Thái Quân, một trinh sát từng tu nghiệp nước ngoài - được bí mật cài vào băng nhóm của Hải "sát thủ" - tay chân thân tín của ông trùm với biệt danh là Quân "mã tấu". Chuyên án mà Thái Quân tham gia có tên MH570.

Nhiệm vụ mà anh được giao là phải truy ra bằng được chân dung của ông trùm - một người đàn ông trong bóng tối cầm đầu tổ chức tội phạm có quy mô quốc tế. Nội dung phim ca ngợi về sự thông minh và tài năng cần cù của các chiến sĩ công an ngày đêm bảo vệ đất nước một cách âm thầm và lặng lẽ.

Phía sau tội ác

Số tập: 16 tập

Kênh phát sóng: THVL

Phim thu hút người xem bởi chuỗi những vụ án ly kỳ khác nhau, mỗi vụ án là một nỗi trăn trở của các trinh sát và chiến sĩ phá án. Họ phải vùi mình vào trong thực tế để có thể tìm ra được những manh mối quan trọng của vụ án dù đó là manh mối nhỏ nhất.

Phim Phía sau tội ác của đạo diễn Đoàn Trung. Ảnh: Nhà sản xuất.

Tuy nhiên khi câu chuyện quá khứ dần hé mở, mạch phim dần chuyển sang thể loại tâm lí xã hội với những tình tiết gay cấn, những diễn biến tâm lý đầy bất ngờ… Phim không chỉ tạo cho người xem bất ngờ bởi những diễn biến hấp dẫn mà còn có những chi tiết “đắt đỏ” qua mỗi vụ án.

Phim được bắt đầu từ cái chết của ông Cương. Ông Cương chết ngay trong ngôi nhà của mình cùng với nghi vấn về người tài xế đã bỏ trốn. Bằng việc lần theo từng dấu vết, từng trang quá khứ được lật mở với những tình tiết đầy ly kì, hấp dẫn khiến khán giả không thể bỏ qua tập phim nào.

Bí mật tam giác vàng

Số tập: 40 tập

Kênh phát sóng: VTV3

Bộ phim hình sự này cũng một thời “làm mưa làm gió” trên kênh sóng VTV3. Phim xoay quanh cuộc đời ông trùm ma túy người Việt tên Chiến. Chiến từng là bộ đội Việt Nam, bị thương và lạc đơn vị, được dân Lào cứu giúp. Ông lấy vợ và lập nghiệp ở Lào.

Phim Bá mật tam giác vàng. Ảnh: Nhà sản xuất.

Sau chiến tranh, dưới vỏ bọc của một doanh nhân - nhà từ thiện lớn, Chiến được mọi người gọi là Lão Phật gia. Nhưng thật ra, Chiến đứng đầu tổ chức buôn ma túy xuyên quốc gia. Bộ phim thu hút khán giả không chỉ vì đã vén tấm màn cận cảnh về khu Tam giác vàng - ngã ba biên giới thuốc phiện, sự đói nghèo, bạo lực - mà còn đan cài nhiều vấn đề đạo đức nhức nhối.

Nạn tham nhũng trong ngành công an, sự tha hóa của một bộ phận cảnh sát khiến họ - thay vì góp phần bảo vệ công lý, giữ gìn an ninh xã hội - lại đi tiếp tay cho kẻ xấu.

Với sự đầu tư cao về chi phí lên đến 20 tỉ đồng, đây được xem là chi phí kỉ lục, gấp 3-4 lần so với những bộ phim truyền hình thông thường. Địa điểm quay đa dạng, nội dung hấp dẫn, kịch tính... cho thấy được sực hút mạnh mẽ của phim với công chúng.

Bản di chúc bí ẩn

Số tập: 28 tập

Kênh phát sóng: VTV3

“Bản di chúc bí ẩn” được hoàn thành dưới bàn tay của đạo diễn Trịnh Lê Phong cùng dàn diễn viên khá phong phú từ những nghệ sỹ tên tuổi như NSND Trần Nhượng, NSƯT Trần Tường, NSƯT Đỗ Kỷ, nghệ sỹ Minh Phương cho đến dàn diễn viên trẻ tài năng như Linh Sơn, Huyền Trang, Diễm Hương, đặc biệt là MC Phan Anh.

Phan Anh thủ vai chính trong phim bản di chúc bí ẩn. Ảnh: VTV.

Phim là câu chuyện xoay quanh gia đình ông Hoàng Uy, Chủ tịch tập đoàn Hoàng Hà. Cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa mẹ kế và con chồng đã diễn ra hết sức phức tạp và khốc liệt. Bộ phim bắt đầu với việc mất tích đột ngột của ông Hoàng Uy, kéo theo đó hàng loạt biến cố, xáo trộn trong tập đoàn Hoàng Hà.

Người vợ thứ hai của ông Hoàng Uy, bà Mai Lan, là một người đàn bà sắc sảo nhưng cũng đầy mưu mô thủ đoạn. Bà cùng người trợ lý đắc lực là Thế Mạc đã lên kế hoạch công phu nhằm từng bước thâu tóm quyền lực và tài sản tập đoàn Hoàng Hà.

Câu chuyện xoay quanh những mối quan hệ gia đình, sự mưu mô tính toán rồi lừa lọc nhau trong giới thương trường. Kẻ giàu sống bạc với nhau không từ thủ đoạn.

Những đứa con biệt động Sài Gòn phần 2

Số tập: 35 tập

Kênh phát sóng: ANTV

Phim phản ánh chân thực khó khăn, thử thách của các chiến sĩ công an trong việc truy quét các tội phạm nguy hiểm về ma túy. Bên cạnh đó cũng can ngợi những anh hùng là những chiến sĩ công an trong những lần phá án nguy hiểm.

Những đứa con biệt động Sài Gòn. Ảnh: Film8s.com.

Câu chuyện kể về các chiến sĩ công an: Đắc Vi, Giang Quân, Cao Dũng thuộc đội cảnh sát hình sự chống ma túy là con của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn năm xưa, được Bộ Công An giao nhiệm vụ triệt phá hang ổ của bọn buôn bán và vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Để có những phân cảnh hấp dẫn khán giả, đoàn phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn” đã ròng rã trên phim trường trong khoảng 5 tháng. Những cảnh chiến đấu ở rừng núi hiểm trở cho đến vùng sông nước khó khăn, hay những lần truy quét tội phạm ráo riết... tất cả đều được phản ánh chân thực.

Vật Chứng Mong Manh

Độ dài: 33 tập

Đạo diễn: Nguyễn Duy Võ Ngọc

Hãng sản xuất: PTTH TP HCM - Hãng Phim Hành Tinh Xanh

Diễn viên: Bình Minh, Hàn Thái Tú, Tiết Cương, NSƯT Minh Đức, NSƯT Lân Bích, Kinh Quốc, Hoàng Ny, Thúy Diễm, Nguyễn Hậu, Lâm Tuấn, Thái Tú, Mã Trung.

Dàn diễn viên diễn xuất tốt, kịch bản khá chặt tay cùng cách sắp xếp cho các nhân vật xuất hiện hợp lý, tạo cảm tình tốt với khán giả chính là những điểm khác biệt của “Vật Chứng Mong Manh” với những phim truyền hình có cùng thể loại.

Tuy còn vài hạn chế nhưng không thể phủ nhận đây chính là một trong những phim truyền hình thể loại hình sự chiếm được nhiều cảm tình của khán giả nhất cho đến nay. Ảnh: Nhà sản xuất.

Nội dung phim bắt đầu từ những đứa trẻ bụi đời, trong lúc nhặt rác chúng đã nhặt được một chiếc nút áo rất đẹp, tưởng là vàng, chúng tiếp tục tìm kiếm và dẫn đến việc phát hiện ra một xác chết đã biến dạng. Công an vào cuộc và một chuyên án được thành lập. Diễn biến câu chuyện tiếp tục với những lần phá án thần tốc và những bài học cuộc sống trong xã hội ngày nay.

Đừng vì cám dỗ hào nhoáng trước mắt mà gây nên những tội ác và sa lầy vào vũng bùn không lối thoát. Bộ phim cũng xây dựng thành công hình ảnh đẹp về các chiến sĩ công an phòng chống tội phạm, một nét đẹp nhân văn nhưng rất anh dũng, để mọi người có cuộc sống bình yên.

Chạy án Phần 1

Độ dài: 40 tập

Đạo diễn: Vũ Hồng Sơn

Kênh chiếu: VTV3

Là một bộ phim truyền hình thể loại tội phạm thuộc loạt Cảnh sát hình sự do Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.

Phim Chạy án phần 1 của đạo diễn Vũ Hồng Sơn.

Nội dung phim dựa trên vụ án có thật cùng nhiều chuyên án nổi cộm khác, phim đã "bóc trần không thương tiếc" những mảng tối của xã hội. Đây được đánh giá là một trong những bộ phim thành công nhất trong loạt phim Cảnh sát hình sự, khắc họa sâu sắc những vấn đề nhức nhối của xã hội.

Chạy án đề cập đến cuộc đấu tranh của lực lượng công an trong lĩnh vực chống tham nhũng, những hành vi tiêu cực ở một số quan chức thoái hóa, các hoạt động tội phạm như tẩy rửa tiền, cá độ bóng đá và các hoạt động bất hợp pháp khác của các băng đảng nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam...

Ngoài ra phim còn đặt ra những vấn đề thời sự đang gây nhức nhối trong xã hội: chuyện tham ô, ngoại tình, gái đẹp, cờ bạc, hút chích, biển thủ công quỹ... mang tới một cái nhìn trực diện về mặt trái của xã hội hiện nay.

