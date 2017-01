TPO - Có người yêu từ năm lớp 10, từng là học sinh rất cá biệt, hay say xỉn… là những sự thật chưa từng được tiết lộ về NSƯT Công Lý.

Trong căn phòng nói thật của chương trình “Cháu ơi, cháu à”, nhiều sự thật liên quan tới nghệ sĩ Công Lý lần đầu tiên được hé lộ. Theo đó, bố nghệ sĩ Công Lý tiết lộ nam danh hài từng là một học sinh rất rất cá biệt.

Từ năm học lớp 1, NSƯT Công Lý đã có biểu hiện cá biệt, thích chơi kiểu riêng biệt, khác với bạn bè cùng trang lứa. Qua lời kể của bố đẻ, Công Lý khá nghịch ngợm và hay nghịch dại. Ví dụ như trong lớp nam danh hài không ngồi ngoan ngoãn mà thường trêu bạn bè. Anh viết chữ lên áo bạn hay lấy dao rạch cặp sách của bạn rồi cho thế là khoái chí. Thậm chí, “Các bạn cùng tuổi đã được quàng khăn đỏ mà mãi gần hết cấp Công Lý mới được cô giáo “ưu tiên, đặc cách” cho quàng khăn đỏ”.

Tuy nghịch ngợm là vậy nhưng NSƯT Công Lý là người rất thương ba. Hình ảnh nam danh hài xông ra đánh vật với người khác chỉ vì họ gây lộn với bố mình khiến ba anh nhớ mãi.

Cũng trong căn phòng bí mật, lần đầu tiên bố nghệ sĩ Công Lý thẳng thắn nói về “thói hư” của Công Lý khiến ông phiền lòng đó là việc nam danh hài hay uống rượu quá chén, say sưa. Nói với cháu nội, bố nghệ sĩ Công Lý cho biết: “Bố cháu hay uống rượu quá chén, say sưa. Bố cháu có khuyết điểm đó. Có những hình ảnh ông nhớ mãi đó là khi bố cháu say nằm đó trong khi cháu bò bên cạnh. Ông rất buồn khi nghĩ đến chuyện đó. Ông có thể kết luận, nếu say thì khó có thể làm chủ được mình. Cháu phải nhớ luôn làm chủ mình, kiềm chế mình để luôn là chính mình”.

Trong khi đó, đối thoại trực tiếp với con trai, nghệ sĩ Công Lý phải trả lời không ít những câu hỏi khó như: Vì sao bố yêu mẹ Vân hay Bố có người yêu từ khi nào…Vốn là người khá kín tiếng trong giới showbiz và ít có tờ báo nào phỏng vấn được nghệ sĩ Công Lý liên quan đến chuyện đời tư nên người hâm mộ khá tò mò và thích thú khi người đặt câu hỏi cho nam danh hài chính là con trai anh.

Mời bạn đọc theo dõi cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ Công Lý và con trai:

Mấy tuổi con gãy răng đầu tiên?

4 tuổi

Mấy tháng tuổi con bắt đầu tập đi?

Khi con khoảng 8- 9 tháng

Mấy tuổi bố có bạn gái (người yêu)?

Lớp 10

Bố quen mẹ Vân như thế nào?

Bố quen mẹ Vân khi cả hai cùng làm việc trong chương trình Gặp nhau cuối tuần. Mẹ Vân là MC còn bố là diễn viên.

Vì sao ngày đó bố yêu mẹ Vân?

Tự nhiên thôi, bố không biết vì sao nữa. Cho đến bây giờ cũng không biết.