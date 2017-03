TPO - Bộ phim được quay ở dải đất hình chữ S với những cảnh đẹp tuyệt vời ít ai ngờ lại có duyên với VN ngay từ những thước phim đầu tiên. Trong đoạn đầu, Tổng thống Nixon xuất hiện và tuyên bố cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ kết thúc.

Trong số các phim về King Kong, Đảo đầu lâu có tạo hình quái vật khá lớn (khoảng 31,6m), so với Kong của đạo diễn Peter Jackson chỉ là 7,6m, tuy nhiên, vẫn còn kém King Kong đối đầu Godzilla (phim từ năm 1962), cao tới 45m.

Trong phim này, Samuel Jackson lặp lại câu nói kinh điển trong Thế giới khủng long: “Hold on to your butts”.

Terry Notary, người tạo hình cho vai Kong trong phim này, dường như có duyên với họ nhà khỉ khi từng góp mặt trong Rise Of The Planet Of The Apes (2011) và Dawn Of The Planet Of The Apes (2014). Chưa hết, đến năm sau, khán giả vẫn có thể gặp lại anh trong War for the Planet of the Apes.

Nếu như đây là lần đầu tiên hợp tác giữa Tom Hiddleston và Brie Larson thì Samuel L. Jackson và Brie đã quá hiểu nhau khi cùng tham gia Farce of the Penguins (2006), Unicorn Store (2017), và khán giả sẽ còn gặp lại họ trong Avengers: Infinity War (2018).

Trước khi phim ra mắt, các sản phẩm đồ chơi phỏng theo phim đã được xuất xưởng với mô hình nhện khổng lồ và Pterodactylus, loài bò sát biết bay vốn đã bị tuyệt chủng từ cuối kỷ Jura, tức khoảng 150 triệu năm trước, khủng long Dino…

Dường như phim có một lỗi nhỏ khi nhân vật của John C. Riley là Hank Marlow mặc áo khoác với dòng chữ "Good for your health, bad for education" và logo phỏng theo loạt phim hoạt hình Akira. Đảo đầu lâu lấy bối cảnh của năm 1973, vậy dường như có gì đó sai sai khi Akira ra mắt 9 năm sau đó.