Ngày hôm qua, Diễm My mặc váy đỏ rực đến dự sinh nhật của NTK Đỗ Mạnh Cường. "Người đẹp không tuổi' của màn ảnh Việt gây chú ý với mái tóc được tạo kiểu dáng ngắn trẻ trung, cá tính.

Diễm My mặc một phiên bản của The Little Black Dress. Thiết kế này trên runway là màu đen, nhưng được biến tấu với nhiều màu khác nhau.