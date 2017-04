"Công an họ bản lĩnh lắm" - Bảo Thanh chia sẻ về phản ứng của chồng khi xem những cảnh ân ái của cô và bạn diễn Anh Dũng trong bộ phim đang gây bão "Sống chung với mẹ chồng".

Khi Bảo Thanh lên xe hoa ở tuổi 21, nhiều người tưởng chồng cô là đại gia.

Bảo Thanh kết hôn từ khá sớm, khi cô mới 21 tuổi và đang là sinh viên năm thứ ba Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Khi cô quyết định lên xe hoa, bạn bè và đồng nghiệp đều ngạc nhiên. Đi đâu người ta cũng hỏi cô: "Này, lấy đại gia à? Ai đấy?". Cô tròn mắt chối: "Đâu ra. Chồng em là công an mà." Nhưng người ta chả tin.

Dù gì thì thời điểm đó, Bảo Thanh cũng đã có chút tên tuổi trong nghề, nhất là sau vai Đũi trong bộ phim "Trò đời" của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang.

Sau 6 năm kết hôn, Bảo Thanh cho rằng ngoài chuyện cô có một linh cảm tốt, đã chọn được đúng người đàn ông của mình, thì còn do may mắn nữa. "Trước khi đi đến đám cưới, tôi đặt điều kiện với chồng là phải cho tôi làm nghề. Anh ấy gật. Giờ nghĩ lại thấy đúng là đánh cược liều lĩnh. Nhớ sau khi kết hôn rồi sinh con xong, anh ấy nuốt lời không cho mình đi đóng phim thì mình cũng phải chịu chứ. May mà anh Thắng nhà tôi là người biết giữ lời hứa."

Bảo Thanh cho rằng mình là người may mắn khi có một người chồng như Đức Thắng.

Thực ra, để Đức Thắng giữ lời hứa thì còn có công "dụ dỗ" của Bảo Thanh. Minh Vân của "Sống chung với mẹ chồng" chia sẻ, cô thường xuyên dùng chiêu rủ chồng tới trường quay để xem cô diễn vào những hôm quay cảnh "nóng" với nam chính. Nhiều lần như thế thì Đức Thắng cũng quen. Mỗi khi vợ hôn bạn diễn xong, quay ra hỏi: "Anh thấy thế nào?", Đức Thắng buông câu "bình thường!" khiến cả đoàn phim cười ồ.

Tuy nhiên, Bảo Thanh hiểu chẳng ông chồng nào thích vợ mình ôm hôn người khác, dù là đóng phim. Nhưng Đức Thắng có sự chia sẻ và thông cảm với công việc của vợ. Trong lòng không thích anh cũng không bộc lộ ra ngoài mà luôn tỏ ra cởi mở, hòa đồng với bạn diễn của vợ và cả đoàn phim. Thế nên, mỗi khi Bảo Thanh đi diễn xa là Đức Thắng lại tranh thủ ngày nghỉ đưa con vào với vợ, vừa thăm vợ kết hợp "thị sát" để thêm phần tin tưởng.

Đức Thắng thường xuyên tranh thủ ngày nghỉ đi thăm Bảo Thanh mỗi khi cô đóng phim xa.

Trong phim "Sống chung với mẹ chồng", Bảo Thanh cũng có khá nhiều cảnh "nóng mắt" với nam diễn viên Anh Dũng. Không ít khán giả tò mò rằng chồng Bảo Thanh sẽ phản ứng thế nào khi suốt 3 tập phim đầu tiên cứ phải xem cảnh hôn của vợ. Bảo Thanh cười bảo: "Với chồng Bảo Thanh thì những cảnh ôm ấp, hôn hít chả có gì "nóng" cả". Công an họ bản lĩnh lắm."

Bảo Thanh cũng chia sẻ, không phải tự nhiên mà một chàng công an khô khan, trầm tính, ít nói lại có thể hòa hợp được với một nữ nghệ sĩ vừa cá tính, vừa mơ mộng như cô. Thời gian đầu yêu nhau, cả hai cũng cãi vã, đòi chia tay năm lần bảy lượt. Lấy nhau về cũng không tránh được xung đột bởi cả hai đều quá trẻ. Tuy nhiên, đối phó với tính cách mạnh mẽ, ngang bướng của Bảo Thanh, Đức Thắng có "nghiệp vụ" nên không quá khó khăn. Anh biết khi nào cần lên tiếng giảng hòa, khi nào cần im lặng. Còn Bảo Thanh nhanh "bốc hỏa" cũng nhanh dịu. Đôi khi chỉ cần chồng cười đùa với con trai trước mặt là mọi buồn giận đều tan biến hết.

Là công an nên chồng thật của Minh Vân ngoài đời có "nghiệp vụ" để giảng hòa với vợ mỗi khi cãi vã giận hờn.

Bảo Thanh thường xuyên đi sớm về hôm do tính chất công việc. Nhưng chồng cô không phàn nàn gì. Anh đưa đón con đi học, thu dọn nhà cửa tươm tất. Kể cả khi vợ ở nhà, anh cũng xúm vào làm giúp vợ chứ ít khi để cô làm một mình. "Vợ rửa bát thì chồng úp bát, vợ giặt đồ thì chồng phơi đồ" - Bảo Thanh tự hào khoe.

Thế cho nên, khi hai vợ chồng cô dọn về sống cùng bố mẹ chồng thì chẳng có mâu thuẫn gì đáng kể bởi Đức Thắng luôn biết che chở, hỗ trợ cho vợ. Anh không bao giờ để mặc vợ tự xoay sở giải quyết trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu mà luôn chủ động làm cầu nối để vợ và mẹ được hiểu nhau hơn. "Mỗi khi có chuyện gì mình không thích mà cảm thấy khó nói với mẹ chồng thì mình nói với chồng để anh góp ý cho mẹ. Dù gì thì các bà thường không thích con dâu góp ý, nhất là nói mà không khéo thì dễ bị hiểu sai. Tính mình lại không khéo. Thế cho nên cứ bảo chồng là nói hộ em. Con trai nói, lại có cách nói thì các bà nghe ngay. Chứ hành động như chồng của Minh Vân trong phim thì không thể chấp nhận được. Chồng tôi ngoài đời mà như thế thì tôi giải tán lâu rồi." - Bảo Thanh tâm sự.

Chồng tôi ngoài đời mà giống trong phim thì tôi giải tán lâu rồi - Bảo Thanh khẳng định.

Gần 10 năm yêu và cưới, vợ chồng Bảo Thanh vẫn "dính" nhau như đôi chim cu. "Con trai 6 tuổi rồi mà đi đâu hai vợ chồng vẫn cứ thích nắm tay nhau, ngồi đâu thì dựa dẫm, chạm chạm vào nhau. Tôi sợ cảm giác không tìm thấy hơi ấm của anh ấy. Có quãng thời gian nghỉ ở nhà lâu cùng bố con anh ấy, tôi bị quen hơi hai bố con. Đi xa là không tài nào ngủ được."

Còn Đức Thắng, dù chẳng bao giờ tỏ ra nồng nhiệt, chẳng hành động gì lãng mạn, cũng chẳng "quảng cáo" về vợ với người ngoài, nhưng mỗi khi nghe ai đó khen cái cô Bảo Thanh sao mà vừa xinh vừa đóng phim giỏi thì anh lại mỉm cười rất lâu.