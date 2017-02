Nữ diễn viên cho rằng chồng cũ đập phá nhà cửa và quấy rầy cuộc sống của mẹ con cô từ sau khi anh đệ đơn ly hôn.

Sáng 5/2, trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân chia sẻ các bức ảnh mà cô cho rằng đó là hình ảnh do chồng - anh Bảo Duy - đập phá nhà cửa đúng đêm giao thừa Tết Đinh Dậu vừa qua và đã gửi cho cô. Bên cạnh các hình ảnh này, nữ diễn viên cũng lên tiếng về những mâu thuẫn với chồng suốt thời gian vừa qua.Phi Thanh Vân tâm sự cô đã đau khổ và dằn vặt rất nhiều khi giấu kín những mặt trái trong cuộc sống hôn nhân, không biết có nên nói ra sự thật hay không. Tuy nhiên, vì bố mẹ và cũng như không thể tiếp tục chịu đựng, cô đành nói ra những điều mà chồng cũ của cô đã làm khi cả hai sống chung.Nữ diễn viên tiết lộ loạt hình ảnh tin nhắn giữa cô và chồng. Cô kể trong tin do chồng cô gửi đi vào đêm giao thừa, anh than phiền giờ về quê không có xe, không có tiền và rất nhớ con. Chồng trẻ xin cô cho gặp con nhưng Phi Thanh Vân không đồng ý. Trong lúc bực tức, Bảo Duy đã đập phá căn hộ chung cư - nơi vợ chồng cô và con trai sống tại TP HCM - và gửi hình ảnh này đến cho cô."Đêm 30 Tết, tôi ôm chặt đứa con đang sốt cao. Hai mẹ con cùng khóc. Tôi khóc trong đau khổ, vật vã, chỉ biết trách mình đã yêu mù quáng, không nghe lời can ngăn của bố mẹ ngày xưa. Giờ hối hận đã quá muộn màng. Bố mẹ đau xót nhìn con gái và cháu yêu chịu khổ mà bất lực", Phi Thanh Vân bộc bạch.Diễn viên cũng cho biết cô đã nhờ an ninh chung cư và công an tới giải quyết. Cô còn tố Bảo Duy đã bịa đặt chuyện cô ngoại tình, khiến gia đình đổ vỡ để đề nghị ly hôn.Trong tin nhắn gửi chồng, diễn viên cho biết cô đã không còn tình cảm với anh. "Nếu tôi không nói, con trai lớn lên sẽ hận tôi", Phi Thanh Vân bày tỏ.Chia sẻ với phóng viên, anh Bảo Duy cho biết hiện tại anh rất buồn và nhớ con trai. Chia sẻ về hành động đập phá và đe dọa vợ cũ trong đêm giao thừa, Bảo Duy cho biết lúc đó, anh buồn và nhớ con trai. "Tôi rất tiếc vì điều này. Hạnh phúc tan vỡ rồi. Tôi không muốn nói nhiều nữa. Giao thừa vừa qua là Tết đầu tiên trong đời con tôi. Tôi đã nhắn tin, năn nỉ cô ấy nhiều lần nhưng không được. Không kiềm chế được cảm xúc nên tôi mới như vậy", anh tâm sự. Bảo Duy cũng cho biết thêm anh không có ý phá nhà cửa, chỉ là bực tức và đập vài vật dụng nhỏ như ghế, quạt...Mới đây, chồng cũ Phi Thanh Vân bộc bạch trên trang cá nhân: "Bây giờ nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu, mơ giấc mơ thật đẹp. Được bên cạnh vui đùa với các con là cảm thấy bình yên rồi. Cái tội của ba lớn quá. Cũng vì yêu và nhớ con nhiều lắm".Trước đó, ngày 24/1, Bảo Duy chia sẻ tin anh đệ đơn ly hôn Phi Thanh Vân trên trang cá nhân khiến nhiều người bất ngờ. Riêng diễn viên "Cô gái xấu xí" không bình luận gì về điều này.Bảo Duy cho biết suốt những năm tháng bên nhau, anh đã rất cố gắng giữ gìn hạnh phúc. "Nhưng nếu cái thứ hạnh phúc gọi là gia đình ấy chỉ có một người cố gắng thì làm sao giữ được... Là anh không tốt, không yêu thương em và con hay chỉ tại anh nghèo, tại anh không phải là người đàn ông quyền lực mà em từng nói và từng so sánh giữa anh với họ. Giờ tất cả quanh em đều rất tốt và thuận lợi. Mọi thứ anh trả lại cho em nguyên vẹn. Anh cầu mong em sẽ hạnh phúc với người mà em chọn lựa", chồng nữ diễn viên viết.Những lời bộc bạch của Bảo Duy khiến nhiều người đồn đoán mối quan hệ giữa anh và Phi Thanh Vân có người thứ ba xen vào.Năm 2014, Phi Thanh Vân và Nguyễn Bảo Duy công khai mối quan hệ. Bảo Duy kém cô hai tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân. Tháng tám cùng năm, cô tuyên bố có thai với Bảo Duy sau nhiều lần bị sảy. Một thời gian sau, cô cho biết cả hai đã đăng ký kết hôn. Tháng 2/2016, Phi Thanh Vân sinh con trai, đặt tên là Tấn Đức. Từ khi có con họ luôn xuất hiện tình cảm trước công chúng.Trước Bảo Duy, Phi Thanh Vân từng kết hôn với người đàn ông Pháp tên Thierry Blanc.