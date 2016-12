Sau 12 ngày chiếu, "Rogue One: A Star Wars Story" thu về 330 triệu USD và dự kiến lọt Top 10 phim ăn khách nhất thế giới trong tuần này.

"Rogue One" hút khách Bắc Mỹ dù diễn xuất của Chân Tử Đan không được đánh giá cao.

CtvNews đưa tin Rogue One thu về 71,5 triệu USD trong ba ngày cuối tuần đúng dịp Giáng sinh ở Bắc Mỹ. Doanh thu nội địa của phim sau 12 ngày chiếu đạt 330 triệu USD còn tổng toàn cầu hiện là hơn 527 triệu USD.

Trong tuần này, tác phẩm được kỳ vọng lọt Top 10 phim ăn khách nhất thế giới năm nay đồng thời tiếp tục thu lớn khi ra mắt ở Trung Quốc vào đầu tháng 1. Thành công của phần phim ngoại truyện xác nhận sức hút của thương hiệu Star Wars chưa bao giờ giảm nhiệt ở thị trường Bắc Mỹ.

Trong khi đó, hoạt hình Sing thu về 34 triệu USD, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất tuần qua. Sau năm ngày ra mắt, phim đạt hơn 71 triệu USD, gần bằng ngân sách bỏ ra là 75 triệu USD. Giới quan sát dự đoán hoạt hình của xưởng Illumination còn gây sốt trong dịp Tết dương lịch.

Sing là bộ phim kể về cuộc thi hát trăm nghìn USD của những loài vật có cảnh ngộ khác nhau ở thành phố giả tưởng xinh đẹp. Cả giới phê bình và công chúng đánh giá cao tác phẩm. 72% trong tổng số bài phê bình trên Rotten Tomatoes khen ngợi phim tròn trịa, vui tươi và có những ca khúc dễ thương.

"Sing" nối dài chiến thắng cho hãng Illumination, sau "Secret Life of Pets" ăn khách vài tháng trước.

Hai bộ phim mở màn tuần qua kém hút khách là Passengers và Assassin’s Creed. Passengers thu về 13 triệu USD trong ba ngày cuối tuần còn Assassin’s Creed chỉ đạt 10,5 triệu USD. Riêng Assassin’s Creed, với ngân sách 125 triệu USD, có nguy cơ trở thành bom xịt mới của hãng Fox.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ từ 23/12 tới 25/12:

1. Rogue One: A Star Wars Story - Buena Vista - 70 triệu USD

2. Sing - Illumniation - 34 triệu USD

3. Passengers - Sony - 13 triệu USD

4. Assassin’s Creed - Fox - 10,5 triệu USD

5. Why Him - Fox - 10 triệu USD

6. Moana - Buena Vista - 7,2 triệu USD

7. Office Christmas Party - Paramount - 5 triệu USD

8. Collateral Beauty - Warner Bros. - 3,6 triệu USD

9. Fantastic Beasts and Where To Find Them - Warner Bros. - 3 triệu USD

10. Manchester by the Sea - Roadside Attractions - 2,9 triệu USD