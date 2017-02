Theo thông lệ, một ngày trước Oscar, Lễ trao giải Mâm Xôi Vàng được diễn ra để “vinh danh” những tác phẩm điện ảnh dở tệ nhất năm.

Năm nay, “Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party”, bộ phim tài liệu về cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton, “thống trị” Mâm Xôi Vàng lần thứ 37 với 4 giải chính, bao gồm: Phim dở nhất, Đạo diễn dở nhất và Nam diễn viên chính dở nhất cho Dinesh D'Souza, Nữ diễn viên chính dở nhất cho Becky Turner.

Được biết, tác phẩm này giúp đoàn làm phim thu về gấp 3 lần kinh phí bỏ ra, nhưng lại nhận không ít chỉ trích từ các nhà phê bình phim và báo chí.

Đạo diễn Dinesh D'Souza không đến buổi trao giải nhưng có gửi đoạn ghi hình cho hay, việc phim bị đánh giá tiêu cực do “Trump mới là người chiến thắng”.

Bám sát nút là tác phẩm con cưng của hãng DC, “Batman V Superman: Dawn of Justice”. Bộ phim siêu anh hùng này mang về 900 triệu USD doanh thu phòng vé, nhưng vẫn chịu chung số phận lãnh 4 giải Mâm Xôi Vàng, dù là các giải ít “quan trọng” hơn. Nam diễn viên phụ dở nhất thuộc về Jesse Eisenberg (vào vai kẻ ác Lex Luthor), Cặp đôi vô duyên nhất cho Ben Affleck (vai Batman) và Henry Cavill (vai Superman), Tác phẩm làm lại dở nhất và Kịch bản tồi tệ nhất.

Đặc biệt, trong mùa giải năm nay, Mel Gibson được trao “Giải chuộc tội”, vì đạo diễn bộ phim được đề cử Oscar "Hacksaw Ridge". Được biết, năm 2014, ông từng nhận đề cử hạng mục Nam diễn viên phụ dở nhất tại Mâm Xôi Vàng.

Danh sách giải thưởng tại Mâm Xôi Vàng lần thứ 37:

- Phim dở nhất: "Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party".

- Nam diễn viên chính dở nhất: Dinesh D’Souza trong "Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party".

- Nữ diễn viên chính dở nhất: Becky Turner (vai Hillary Clinton) trong "Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party".

- Nữ diễn viên phụ dở nhất: Kristen Wiig trong "Zoolander No. 2".

- Nam diễn viên phụ dở nhất: Jesse Eisenberg trong "Batman v Superman: Dawn of Justice".

- Cặp đôi vô duyên nhất: Ben Affleck và Henry Cavill trong “Batman v Superman: Dawn of Justice".

- Đạo diễn dở nhất: Dinesh D’Souza và Bruce Schooley trong "Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party".

- Phim làm lại/phần tiếp dở nhất: "Batman v Superman: Dawn of Justice: Dawn of Justice".

- Kịch bản dở nhất: "Batman v Superman: Dawn of Justice".

- Giải chuộc tội: Mel Gibson.