Quán quân Kim Dung: 'Tôi tự hào vì đã vượt qua Thùy Dương'

- Tại cuộc thi Next Top Model mùa thứ năm (2014), chị đã bị loại ở tập 5 và chỉ xếp hạng thứ 12. Điều gì là động lực cho chị quay lại với mùa All Stars này sau thất bại đó?

Chính vì kết quả không tốt của mùa trước mà Kim Dung quyết tâm trở lại với mùa này, bởi tôi không thể cứ nói rằng mình đang cố gắng mà khán giả không thấy được kết quả của sự cố gắng đó.

Nếu lần trước, tôi chỉ đi vào nhà chung và đi vào top 12, thì lần này tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn và biết mình có thể đi xa tới đâu.

Kim Dung (giữa) cùng Chà Mi và Thùy Dương trong phần thi catwalk của đêm chung kết. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

'Tôi sẽ còn thể hiện năng lực'



- Chị đánh giá mình như thế nào so với hai thí sinh top 3 còn lại?

- Trong đêm nay, ai làm quán quân cũng xứng đáng. Bởi top 3 là 3 thí sinh xuất sắc nhất trong toàn bộ cuộc thi.

- Chị đánh giá ra sao về màn trình diễn của cả 3 thí sinh trong đêm chung kết?

- Có lẽ tôi phải xem lại toàn bộ chương trình đêm chung kết mới có thể đưa ra câu trả lời. Vì trong đêm thi, tôi chỉ tập trung vào phần trình diễn của mình chứ chưa kịp để ý đến phần trình diễn của 2 thí sinh còn lại để đưa ra lời nhận xét chính xác.

Có luồng dư luận cho rằng chị khá mờ nhạt trong toàn bộ cuộc thi?

Tôi nghĩ rằng nếu đánh giá quán quân qua năng lực, khán giả sẽ không còn quan tâm về viêc mờ nhạt hay không. Tôi sẽ còn thể hiện năng lực của mình sau đây, bằng những hoạt động khác trong nghề chứ không chỉ qua mỗi cuộc thi này.

- Chị nghĩ sao về Thùy Dương?

- (cười) Tôi luôn nói rằng chị Dương là một đối thủ rất mạnh của mình. Trong đêm thi hôm nay, chị ấy cũng rất xuất sắc. Bản thân tôi cũng rất tự hào về hai đối thủ của mình và cũng tự hào về bản thân mình vì đã vượt qua hai đối thủ rất mạnh đó.

Nếu điểm số bình chọn trên mạng xã hội đóng góp vào điểm số cuối cùng của các thí sinh, chắc hẳn Kim Dung sẽ gặp thiệt thòi lớn?

Nếu điểm số được tính qua mạng xã hội thì có lẽ là tôi sẽ khó đọ lại chị Thùy Dương. Nhưng chương trình Vietnam’s Next Top Model All Stars không áp dụng luật lệ này. Đó chính là may mắn lớn nhất của tôi.

Phút mừng chiến thắng của Kim Dung trong vòng tay của hai đối thủ. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

- Chị sẽ làm gì nếu như ngày mai trên mặt báo tràn ngập những ý kiến trái chiều về chiến thắng của chị, và cả những lời phản đối?

- Tôi nghĩ rằng mình cần sống cuộc đời của mình, đi con đường của mình, chứ không phải lắng nghe ý kiến từ những người không thích mình. Trái lại, mình cần lắng nghe từ những người muốn tốt cho mình.

Chị nghĩ may mắn chiếm bao nhiêu phần trăm trong thành công của mình?

Nếu năng lực chiếm 90% thì may mắn chỉ chiếm 10% thôi.

"Tôi không thuộc Team Sang hay Team Ảo, mà là Team Mạnh"



- Tại sao chị không tham gia Team Sang hay Team Ảo mà lại đứng ở ngoài các cuộc đấu của ngôi nhà chung?

- Cả Team Sang và Team Ảo đều không phù hợp với tính cách của tôi. Tôi nghĩ số phận đã may mắn sắp đặt cho tôi ở chung phòng với Cao Ngân và cùng Ngân lập nên Team Mạnh.

Chuyện cãi cọ trong ngôi nhà chung gây nhiều thị phi của Next Top Model, thực hư là như thế nào?

Những gì mọi người nhìn thấy trên truyền hình là những gì đã xảy ra. Chuyện đó đã qua thì dù cho xích mích hay không thì cũng khiến các thí sinh hiểu nhau hơn và chúng tôi đều coi đó là những kỷ niệm đẹp.

Kim Dung trong vòng vây của báo chí sau khi chiến thắng. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

- Chị nói vậy nhưng những hình ảnh cãi cọ, xích mích đã khiến công chúng có cái nhìn ác cảm đối với giới người mẫu?

- Đây là một cuộc thi nhưng cũng là một chương trình truyền hình thực tế. Và như anh Nam Trung đã nói, “Thực tế là để nhìn nhận chứ không phải để phủ nhận”. Chính xác là các cô gái trong nhà chung đã có những xích mích.

Điều đó khiến khán giả có cái nhìn tiêu cực. Nhưng nếu khán giả để ý và quan tâm đến các thí sinh nhiều hơn, họ sẽ nhận ra rằng trong những tập sau, các thí sinh bắt đầu hiểu nhau hơn.

Đó cũng là những gì diễn ra trong cuộc sống đời thường. Giống như hai người bạn cãi nhau sau đó làm lành.

Chị có thấy mình bị thiệt thòi so với Team Sang và Team Ảo, 2 team chiếm thời lượng phát sóng nhiều hơn trong chương trình?

Ở đây có yếu tố thông tin và truyền hình. Team Sang và Team Ảo làm tốt yếu tố đó nên việc họ được xuất hiện nhiều hơn là đương nhiên. Với tôi, lần trở lại lần này, tôi chưa làm tốt như các bạn.

Các thí sinh trở lại với cuộc thi, mỗi người có một mục đích khác nhau. Mục đích của tôi là chiến thắng. Đến lúc này, tôi nghĩ mình không có gì thiệt thòi.

Kim Dung tự hào vì vượt qua đối thủ Thùy Dương.

- Nhiều thí sinh Next Top Model đã đăng ký thi hoa hậu. Kim Dung có dự định này không?

- Tôi từng nói trong một bài phỏng vấn rằng tương lai không thể nói trước được điều gì. Cho nên tôi sẽ không khước từ bất cứ một cơ hội nào, nhưng điều quan trọng nhất là thời điểm đó phải phù hợp.

Hai năm trước, tôi không phù hợp với chương trình nên bị loại từ sớm. Còn bây giờ quay trở lại, mới chính là thời điểm phù hợp.

Chị ít được biết đến so với 2 thí sinh kia chủ yếu do vẫn hoạt động ở Hà Nội chứ không phải Sài Gòn. Chị có ý định chuyển vào Sài Gòn hoạt động?

Chắc chắn là tôi sẽ chuyển vào Sài Gòn. Nếu tôi vẫn tiếp tục ở lại Hà Nội thì tôi không quan trọng gì với cuộc thi này.

- Chị có nghĩ những câu trả lời của mình quá an toàn và một màu?

- tôi thể hiện bản thân mình như thế nào xuất phát từ tính cách và cách tôi được giáo dục, còn việc mọi người đánh giá tôi lại đến từ suy nghĩ của bản thân họ.

Tôi nghĩ cứ sống là chính mình, dù an toàn hay nhạt thì tôi vẫn là Kim Dung chứ không phải đang cố tỏ ra cá tính và dữ dội hơn con người thật của mình.

Theo Zing