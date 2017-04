TPO - “Người phán xử” hot đến nghẽn sóng truyền hình; Tú Anh - Noo Phước Thịnh “ra mắt hai họ”; Cao Thái Sơn bí mật cưới vào ngày Cá tháng tư; Thuý Nga bị chỉ trích vì đùa quá lố... là những tin giải trí đáng chú ý trong tuần.

Dù mới trải qua 3 tập phim, Người phán xử đã mang đến cho khán giả những ấn tượng mạnh mẽ từ nhân vật cho tới cách kể chuyện và diễn xuất. Khác với các phim hình sự trước đây, phim là một bức tranh đa chiều về hành trình chống tội phạm và cuộc chiến giành quyền lực trong giới giang hồ hiện đại.

Vậy cụ thể, điều gì đã làm nên sức nóng của “Người phán xử”? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải kể đến 4 lý do sau:

Đầu tiên là đột phá về nội dung. Người phán xử là bộ phim truyền hình tâm lý tội phạm đầu tiên do Việt Nam sản xuất, thuộc thể loại cảnh sát hình sự. Lần đầu tiên, nhân vật trung tâm của bộ phim lại là một ông trùm trong giới tội phạm thay vì các nhân vật chính diện như các tác phẩm thông thường. Với kịch bản gốc được kế thừa của nước ngoài, Người phán xử có lối kể chuyện hơi khác lạ so với chuẩn thông thường của phim Việt. Chưa kể phong cách thế giới ngầm của phim cũng được đẩy lên mức tối tăm và u ám hơn nhiều so với những bộ phim cùng thể loại trước đây.

Đặc biệt, trong tập một có cảnh chặt ngón tay được thể hiện rất chi tiết, điều mà khán giả chưa từng được thấy trên sóng truyền hình quốc gia. Tuy nhiên, bộ phim không chỉ tập trung vào việc khoe khoang những cảnh máu me mà đào sâu vào các mối quan hệ cùng những cuộc chiến tâm lý hứa hẹn.

Thứ hai là những câu thoại ấn tượng và rất đời. Với ba tập phim đã lên sóng, khán giả đã kịp ghi nhớ những câu thoại ấn tượng, điều mà hiếm kịch bản phim truyền hình nước nhà làm được. Ngay từ đoạn giới thiệu trong tập một, khán giả đã nghe được một câu thoại rất "chất": "Người nghiêm túc sẽ không bao giờ ngoại tình hay sao? Ngược lại, họ sẽ càng ngoại tình một cách nghiêm túc!". Hay với chủ đề là luật lệ trong thế giới ngầm, câu nói "Nợ máu phải trả bằng máu" cũng được nhắc đi nhắc lại xuyên suốt trong phim. Hay tư tưởng trọng gia đình của ông trùm Phan Quân rằng: “Con chỉ có bố mẹ và chị gái là người thân, ngoài ra không có ai hết. Tất cả chỉ chờ để đâm sau lưng con thôi!". Tất cả đều vô cùng ám ảnh theo một cách đen tối nào đó.

Yếu tố hấp dẫn thứ ba là diễn xuất trong phim được đảm nhiệm bởi hai thế hệ diễn viên tiêu biểu của màn ảnh nhỏ nên có cả hai yếu tố tài năng, kinh nghiệm. Diễn xuất của NSND Hoàng Dũng đem lại ấn tượng vững chắc và sắc nét, trở thành điểm tựa cho các vai diễn khác. Vai diễn ông trùm quyền lực có cá tính sắc nét này đã giúp NSND Hoàng Dũng toát ra được thần thái của một bậc cây đa cây đề trong làng diễn.

Bên cạnh đó, NSƯT Trung Anh trong vai tay sai đắc lực của Phan Quân cũng toát ra vẻ bí hiểm, thâm tàng bất lộ của nhân vật. Phần còn lại, các diễn viên trẻ trong phim đều thể hiện từ mức tròn vai trở lên và khiến khán giả hài lòng.

Cuối cùng là điều khác biệt về âm thanh chưa từng thấy trong điện ảnh truyền hình Việt. Người phán xử là bộ phim hiếm hoi tiến hành thu tiếng đồng bộ. Vấn đề muôn thuở của phim truyền hình Việt là lồng tiếng đã được giải quyết. Âm thanh đến tai khán giả đã chân thực và sinh động hơn. Đây cũng là xu thế chung của phim truyền hình thế giới.

Tất cả những đặc điểm đó khiến Người phán xử như một luồng sinh khí mới của phim truyền hình nước nhà đã khiến khán giả đứng ngồi không yên, trông ngóng từng tập phim ra lò. Chưa bao giờ mà người xem lại đồng tình rằng “phim truyền hình sống rồi” đến thế!

Tạm gác chuyện phim ảnh qua một bên để bàn về những ngôi sao hot nhất làng giải trí Việt. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao khi Á hậu Tú Anh đăng tải hình ảnh chụp cùng Noo Phước Thịnh và mẹ anh với dòng chú thích "Ra mắt gia đình hai họ". Mẹ của Á hậu cũng có mặt trong ảnh.

Hình ảnh thân thiết của Tú Anh và Noo Phước Thịnh sau đó nhận được cơn bão bình luận và thắc mắc của cộng đồng mạng. Rất nhiều fan đã gửi lời chúc phúc tới cặp đôi trẻ nhưng cũng không ít cô gái tỏ ra tiếc nuối và ghen tị khi thấy hai người hạnh phúc bên nhau.

Trước đó bức ảnh Tú Anh và Noo nắm tay nhau dạo phố được chuyền tay trên mạng đã gây không ít tranh cãi về mối quan hệ của cả hai rồi. Tuy nhiên, sau đó Tú Anh lên tiếng khẳng định mối quan hệ của cô và Noo Phước Thịnh chỉ là bạn bè thân thiết và cô chỉ bông đùa chút thôi. Vừa qua, cô có dịp cùng nam ca sĩ ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế về du lịch, ẩm thực tại Huế. Chuyến đi có cả mẹ và dì của Noo Phước Thịnh bởi đây chính là quê hương của nam ca sĩ. Tú Anh cho biết: "Tôi không nghĩ bức ảnh đó lại được mọi người chia sẻ nhiều như vậy. Fan của anh Noo rất dễ thương, nên tôi không để ý những bình luận có tính tiêu cực. Anh Noo là người tài năng và rất dễ thương, chắc chắn là chàng trai trong mộng của nhiều cô gái".

Quả là giới showbiz lắm ồn ào, một cái nắm tay hay một câu bông đùa cũng đủ khiến bao người sôi sục rồi.

Nói tới chuyện đùa giỡn, ngày Cá tháng tư vừa rồi không biết có nhiều bạn thính giả của Sắc màu showbiz mắc lừa không, nhưng thật thật đùa đùa mà khiến mọi người ngẩn ngơ nhất phải kể đến Cao Thái Sơn. Bỗng một ngày đẹp trời chàng ca sĩ chia sẻ ảnh cưới lên trang cá nhân rồi nói rằng “Trai đẹp xuất chuồng”. Hẳn là khối người ăn cá to khi chắc mẩm anh chàng đùa thôi. Ai ngờ, Cao Thái Sơn lại bí mật làm đám cưới tại Úc thật.

Để chúc mừng nam ca sĩ 32 tuổi, nhiều người bạn của anh đã bay từ Việt Nam đến Úc để kịp có mặt trong ngày trọng đại. Tuy nhiên, nam ca sĩ từ chối tiết lộ thông tin về vợ mới cưới và cho biết sẽ công khai trong thời gian tới.

Cũng là một tin cưới xin của sao Việt vừa qua, nhưng lần này, “ảnh cưới giả” lại khiến gia chủ bị truyền thông ném đá. Sáng ngày 29/3, diễn viên hài Thúy Nga đã “gây bão dư luận” khi công khai ảnh mặc váy cô dâu, đeo nhẫn cưới bên cạnh chú rể Tây kèm chú thích “Ôi tình yêu của em! Hãy cho em một bờ vai ấm áp để dựa vào cho tới trọn cuộc đời”. Không chỉ công khai “tình yêu của tôi”, nữ diễn viên hài còn nhấn mạnh “Hôm nay em chính thức công bố để anh ấy được lộ diện”. Hình ảnh đăng tải và dòng trạng thái của Thúy Nga nhanh chóng “gây bão” trên mạng, thu hút sự chú ý của dư luận. Khi báo giới liên hệ để xác nhận thông tin thì chị chỉ khẳng định đang hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nhưng khi khán giả chưa kịp mừng cho nữ diễn viên hài thì lại… chưng hửng trước lời “đính chính và xin lỗi” của chị về “trò đùa” của mình. Có thể nữ diễn viên hài thấy thích thú vì đã cho dư luận “ăn cá” nhưng với những khán giả yêu mến chị thì không tránh khỏi cảm giác hẫng hụt vì… "bị lừa"!

Vậy còn các bạn thính giả của Sắc màu showbiz thì sao ạ? Các bạn nghĩ gì về trò đùa bị đánh giá là “kém duyên” này của Thuý Nga? Hãy chia sẻ ở dưới phần bình luận nhé!