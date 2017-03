TPO - Sắc màu Showbiz 1903: Đạo diễn phim Kong – Đại sứ du lịch mới của Việt Nam; Cô Ba Sài Gòn – dự án phim đậm chất hoài cổ; Sân khấu Sao Minh Béo sau án ấu dâm





Chiều 13/3 tại trụ sở Bộ VHTTDL, đạo diễn người Mỹ Jordan Vogt-Roberts nhận quyết định Bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam từ 2017-2020. Trong phần phát biểu, đạo diễn phim Kong: Đảo đầu lâu cho biết: anh rất vinh dự nhận vai trò này và tự thấy trách nhiệm lan tỏa tình yêu Việt Nam với nhiều du khách quốc tế hơn nữa.

Trước thắc mắc có phải đạo diễn Kong: Đảo đầu lâu bán nhà ở Los Angeles để về TPHCM sinh sống, anh xác nhận đúng như thế. “Có thể nói việc trở thành đại sứ là vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Tôi muốn phải thực sự có trách nhiệm cho nên không thể ở quá xa. Tôi cần ở gần Việt Nam nhất có thể nên quyết định bán nhà ở Los Angeles, Mỹ. Thời gian tới tôi cũng tích cực làm việc với các đối tác quốc tế và Việt Nam để làm cho thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn”.

Đánh giá sự giúp đỡ của Việt Nam trong quá trình làm phim, Jordan Vogt-Roberts hứa sẽ có kế hoạch làm việc với giới truyền thông, bạn bè làm phim Hollywood để họ có thể hiện thực hoá kế hoạch tới Việt Nam làm phim. Anh khẳng định đã có những tài liệu về quá trình quay phim ở Việt Nam, những lời khuyên về thời điểm, thủ tục cũng như thông tin hữu ích khác. Jordan nói:“Tôi nghĩ nhiệm vụ của mình là làm rõ đất nước của các bạn tuyệt vời thế nào, đẩy mạnh thông điệp đó nhất có thể”.

Việc lần đầu tiên chọn đạo diễn nước ngoài nổi tiếng, uy tín có phạm vi phổ biến thế giới làm Đại sứ Du lịch Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, thông qua đạo diễn Jordan Roberts, các đạo diễn trên thế giới sẽ biết đến Việt Nam như một điểm quay phim mới mẻ, cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, con người thân thiện được các nhà quản lý quan tâm, tạo điều kiện, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia nói chung trở thành điểm quay phim của điện ảnh thế giới”.

Bên cạnh đó, nếu chúng ta để ý thì ở phần cuối phim Kong còn có dòng cảm ơn nữ đạo diễn, diễn viên Ngô Thanh Vân bởi cô đã giúp đỡ đoàn làm phim trong giai đoạn khảo sát địa điểm. Và nhắc tới Ngô Thanh Vân thì lại phải nhắc tới “Cô Ba Sài Gòn” - dự án mới do cô đầu tư và sản xuất. Chiều ngày 16/6 vừa qua, đã diễn ra buổi họp báo và giới thiệu dàn diễn viên, hé lộ phim sẽ được khởi quay vào đầu tháng tư và sẽ ra rạp vào mùa Thu năm nay.

Chia sẻ về dự án mới của mình, “đả nữ” Ngô Thanh Vân cho biết xuất phát từ tình cảm đặc biệt với chiếc áo dài: "17 năm qua, Tết năm nào tôi cũng mặc áo dài. Khi sải bước trên thảm đỏ các sự kiện nước ngoài, tôi cũng cũng mặc áo dài để thể hiện sự tự tin về nét đẹp dân tộc. Tết năm nay, nhiều tranh cãi về áo dài nổ ra khiến tôi cảm giác tình yêu dành cho trang phục dân tộc bị vơi đi ít nhiều.

Vân ấp ủ một dự án về Sài Gòn xưa với những tà áo dài thướt tha trong gió. Với sự quay lại thời gian 1969 cho phép chúng ta một lần được nhìn ngắm những phút giây hoài cổ của Sài Gòn, cũng là ao ước của rất nhiều người. Nên lần này, Vân cùng ê kíp đem lên màn ảnh rộng những gì quá quen thuộc của chúng ta.”

Ngô Thanh Vân tiết lộ nội dung phim xoay quanh sức hút của Sài Gòn và những tà áo dài trong những năm 60. Do đó dàn diễn viên đều mặc trang phục truyền thống cùng lối trang điểm, làm tóc đậm chất phụ nữ xưa. Ê kíp làm phim cũng chia sẻ sẽ cố gắng phục dựng cách ăn nói, hành xử người Sài Gòn thời xưa một cách đúng nhất.

“Cô ba Sài Gòn” quy tụ nhiều thế hệ mỹ nhân Việt như dàn diễn viên gạo cội Hồng Vân, Diễm My, người mẫu ảnh Lịch Thuỷ Hương và thế hệ những gương mặt trẻ đang ăn khách như: Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X. Đây là 1 trong những hướng đi mới mẻ của nền điện ảnh Việt khi đi theo phong cách hoài cổ để tái hiện lại những nét đẹp quá khứ. Hi vọng bộ phim khi ra mắt sẽ thoả mãn kì vọng của đông đảo tầng lớp khán giả.

Chuyển sang 1 thông tin khác, trong thời gian trở lại đây, vấn nạn ấu dâm được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Cùng với đó, không ít người đặt dấu chấm hỏi về việc Sân khấu Sao Minh Béo tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục hoạt động sau khi nam danh hài này bị bỏ tù tại Mỹ 1 thời gian vì xâm phạm tình dục trẻ nhỏ.

Khi tìm hiểu thông tin, được biết trong thời gian Minh Béo bị giam tại Mỹ, sân khấu Sao Minh Béo vẫn hoạt động, thậm chí người quản lý Lê Sang còn cho biết, sân khấu kinh doanh ổn định hơn năm trước. Tuy nhiên, trong một tháng trở lại đây, điểm diễn ở Trung tâm văn hóa quận 11 đã vắng bóng khán giả.

Trên website của sân khấu, Minh Béo vẫn cập nhật lịch diễn cho tới tận đầu tháng 5. Theo lịch diễn, tối qua, 18/3 sẽ diễn vở Xóm chợ Trời, tuy nhiên, khi phóng viên đến, Trung tâm văn hóa quận 11, nơi đóng đô của sân khấu kịch im lìm, không hoạt động. Người giữ xe cho biết, sân khấu đã tắt đèn cả tháng nay. Trước đó, thời điểm Minh béo về nước, sân khấu cũng rất thưa thớt người đến xem.

Gọi điện vào số máy cá nhân của Minh Béo, một người cầm điện thoại cho biết nam diễn viên vẫn chưa thể tiếp xúc và trả lời phỏng vấn với bất kỳ ai. Anh này cho hay sân khấu tạm ngưng hoạt động là vì thiếu diễn viên “Họ bận đi diễn nên thiếu người. Trung tâm sẽ trở lại hoạt động vào cuối tuần sau.”

Còn nhớ, thời điểm Minh béo về nước và gây ồn ào với status thông báo việc anh trở về trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng phản ứng, khẳng định sẽ không bao giờ đứng chung sân khấu. Mạnh mẽ nhất là nghệ sĩ Quốc Trung, anh thậm chí kêu gọi nghệ sĩ làm đơn kiến nghị Cục NTBD và Bộ Văn Hoá - Thể Thao - Du lịch, và rằng “Sẽ thật xấu hổ nếu trong cộng đồng nghệ sĩ chúng ta có kẻ như vậy”.

Thời điểm đó, các cơ quan quản lý nghệ thuật đều cho rằng, sự việc của Minh Béo là chưa có tiền lệ nên chưa có hướng giải quyết cụ thể. Tuy nhiên, phần lớn đều đồng tình rằng một người phạm tội thì khó có thể được đứng trên sân khấu biểu diễn.

Thực tế là, cho đến nay thì quyết định chính thức đối với các hoạt động nghệ thuật trong nước của Minh Béo như thế nào vẫn chưa rõ hồi kết, nhưng khán giả và công chúng thì chắc chắn sẽ không cổ suý cho những tội phạm có hành vi lạm dụng, xâm hại đến thế hệ con em của họ.