Ca sĩ 24 tuổi quàng tay qua cổ, hôn The Weeknd sau khi cả hai đi ăn tối ở Santa Monica, Mỹ ngày 10/1.

Hình ảnh tình cảm của Selena Gomez và The Weeknd. Ảnh: AKM-GSI.

Loạt hình thân mật được People đăng tải hôm 11/1. Theo lời kể của những người có mặt, cặp sao tới nhà hàng Giorgio Baldi khoảng 21h, trò chuyện ở một góc riêng suốt ba tiếng. Sau đó, cả hai ra xe và không rời nhau nửa bước.

"Họ bước ra và có vẻ rất hạnh phúc. Cả hai ôm, hôn nhau. Selena không ngừng âu yếm anh ấy. Nhìn cô ấy thật tuyệt và vô cùng hạnh phúc trong tình yêu", một nguồn tin nói.

Selena Gomez và The Weeknd rời nhà hàng và về thẳng nhà của ca sĩKill Em With Kindness.

Cả hai từng diễn chung trong show của Victoria's Secret năm 2015.

Cặp sao biết nhau một thời gian dài và từng cộng tác trong một dự án âm nhạc. Nguồn tin của People chia sẻ: "Chuyện yêu đương rất mới và chưa có gì nghiêm túc cả".

The Weeknd từng hẹn hò người mẫu Bella Hadid trong gần hai năm và chia tay tháng 11/2016. Ngay khi những hình ảnh của The Weeknd vàSelena Gomez xuất hiện trên mặt báo, người mẫu Bella Hadid ngừng theo dõi ca sĩ Hands to Myself trên Instagram.

Selena Gomez vướng vào chuyện tình ồn ào nhiều năm với Justin Bieber.Cô đang trong thời gian tạm dừng sự nghiệp để điều trị bệnh lupus.