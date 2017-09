Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng về tranh cãi người mẫu siêu gầy

Vừa qua sự xuất hiện của người mẫu Cao Ngân trong thể trạng siêu gầy trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model đã dấy lên làn sóng tranh luận về việc hình ảnh của cô trên sóng truyền hình quốc gia sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ.

Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện này là một 'bí mật' khác được tiết lộ đó là cách đây không lâu Cao Ngân bị tai nạn dẫn đến gãy xương, dập phổi khiến cô chưa thể hồi phục, cộng thêm áp lực tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model All Stars 2017 càng khiến Cao Ngân khó lên cân. Chính vì thế nhiều khán giả đã lên tiếng thông cảm cho Cao Ngân cũng như cảm phục nghị lực của cô.

Được biết trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model All Stars 2017, Cao Ngân sức khoẻ không tốt và bị chảy máu cam, tuy nhiên cô vẫn cố gắng hoàn thành màn trình diễn của mình với thần sắc rất tươi tắn, tự nhiên trên sân khấu.

Hình ảnh siêu gầy của Cao Ngân trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model All Stars 2017 đang gây ra nhiều dư luận trái chiều. Trước những dư luận trái chuyền về câu chuyện Cao Ngân, siêu mẫu Hà Anh - người từng đảm nhận vị trí host tại mùa đầu tiên của Vietnam's Next Top Model đã bày tỏ những quan điểm của mình trên trang cá nhân.

Hà Anh cho rằng: "Làm nghề người mẫu, hay hoa hậu, lẽ mặc nhiên là sẽ bắt buộc bị mọi người đánh giá về ngoại hình. Nếu là người mẫu, người ta sẽ không ngần ngại đánh gia bạn về hình thể, nếu là hoa hậu, họ sẽ so đo nét đẹp trên gương mặt bạn".

Hà Anh chia sẻ, ngày xưa khi mới chập chững bước vào làng mốt, người bạn của cô là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn hình ảnh Henri Hubert có bảo cô rằng "Em cần giảm cân đi thì sẽ làm việc rất tốt ở thị trường Paris". Trước lời khuyên này, Hà Anh đã trả lời: "Em yêu những đường cong của cơ thể mình vì chúng làm em cảm thấy mình phụ nữ. Thà em làm một người phụ nữ khoẻ mạnh, hạnh phúc, còn hơn trở thành một model thành công với thân hình gầy guộc thiếu sức sống!".

Vậy là Hà Anh quyết định "Make the most of what I have" - Tận dụng tốt nhất những gì mình có. Cô đã biến thân hình với những đường cong "không phù hợp với thời trang high fashion" thành "vũ khí bí mật" của chính mình. Hà Anh sau đó trở thành gương mặt độc quyền cho những show diễn nội y có tiếng tại Paris, London và New York, và sau này về Việt Nam, cô sớm định hình tạo dựng "thương hiệu" cho mình thương hiệu thân hình đồng hồ cát với những "số đo vàng".

"Có người thì đùa và nói với tôi rằng "Có lẽ các nhà thiết kế đa số là gay nên họ muốn người mẫu phải gầy guộc và không có ngực" (xin nhắc lại đây là câu đùa thôi nhé!"). Có người giải thích với tôi rằng "Vì giá thành của vải dành cho các bộ sưu tập couture rất đắt tiền nên các nhà thiết kế sẽ muốn những người mẫu gầy mặc chúng để tiết kiệm cho vải". Có người lại bảo "Vì gầy chụp lên hình mới đẹp, đặc biệt chụp từ dưới lên lúc model đang ở trên sàn catwalk" (Cái này tôi thấy khá có lý). Có người thì bảo "Người Nhật bắt đầu xu thế này khi muốn các model nhìn như người máy, giống nhau, và gầy". Nhưng tóm lại, cuối cùng thì tôi nghĩ gầy, hay tròn trịa... thì cũng chỉ là "xu thế", mà xu thế có thể thay đổi theo quan niệm và marketing của các thương hiệu" - Hà Anh bật mí. Tuy nhiên, siêu mẫu cho rằng trong quan điểm của cô, là phụ nữ, "vẫn có thể đẹp trong chính hình hài của chúng ta dù gầy, béo, hay hoàn mỹ....miễn nó là thể trạng tự nhiên của chúng ta do chế độ dinh dưỡng đầy đủ, tự nhiên và luyện tập". Hà Anh: "Là phụ nữ, chúng ta vẫn có thể đẹp trong chính hình hài của chúng ta dù gầy, béo, hay hoàn mỹ....miễn nó là thể trạng tự nhiên của chúng ta do chế độ dinh dưỡng đầy đủ, tự nhiên và luyện tập". Hà Anh nêu quan điểm của mình về quan niệm gầy - béo: "Nếu chúng ta gầy, do thể trạng của chúng ta, tại sao phải bắt chúng ta béo lên và chỉ trích chúng ta vì cơ thể quá gầy? Nhưng nếu, chúng ta gầy vì vấn đề sức khoẻ, vì không đủ dinh dưỡng, thì chúng ta phải chú ý chăm sóc, dưỡng sức, đi khám và bồi bổ sức khoẻ, chứ đừng để những lời tán tụng "gầy mới là mốt", hay sức ép dư luận "gầy mới nổi tiếng được" để lao lực sự khoẻ của mình. Bệnh biếng ăn- bulimia là có thật và là mối đe doạ của rất nhiều người. Và dư luận, đôi khi cũng nên "ý tứ" và "kín bớt tiếng" lại, để đừng làm quá tổn thương người phụ nữ. Làm phụ nữ, có ai muốn không đẹp, và bị chê bai?". Khi mới về nước lập nghiệp sau những năm tháng 'chinh chiến' trên các sàn diễn quốc tế, Hà Anh cũng bị đánh giá là có vẻ đẹp 'không hợp mắt' với đa số người Việt Nam khi cô sở hữu gương mặt lạ, thân hình với làn da nâu nóng bỏng và vẻ ngoài quá quyến rũ. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động miệt mài, Hà Anh đã chứng tỏ đẳng cấp của mình trong làng mẫu Việt, xuất hiện trong rất nhiều chương trình thời trang uy tín và được các nhãn hàng yêu mến. Quan trọng hơn, Hà Anh đã không thay đổi bản thân mình để phù hợp với làng thời trang Việt mà đã biến những đặc điểm riêng biệt của mình thành ưu thế so với những người mẫu cùng thời. Hiện tại, không chỉ hoạt động với vai trò người mẫu, MC, ca sĩ, giám khảo, Hà Anh còn đóng vai trò đạo diễn chương trình thời trang, dìu dắt rất nhiều đàn em gặt hái được thành công như: Trang Khiếu, Phạm Hương, Lại Thanh Hương...

