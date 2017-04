TPO - Suboi là nghệ sĩ đầu tiên và trẻ tuổi nhất của Việt Nam đươc xuất hiện trên tạp chí danh tiếng Forbes. Cô được chọn là nghệ sĩ nổi bật đại diện cho toàn Châu Á trong hạng mục giải trí (Entertainment) top 30 under 30 Forbes Asia 2017.

Rapper Suboi trên website của tạp chí Forbes.

Mới đây, tạp chí Forbes công bố 30 gương mặt trẻ dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất châu Á trong mọi lĩnh vực và rapper Suboi vinh dự được xuất hiện trên trang bìa của ấn phẩm này.

Cùng xuất hiện trên trang bìa với cô là Daroath Phav - giám đốc điều hành của WaterShed; Kavin Bharti Mittal - nhà sáng lập của mạng xã hội hike Messenger và chân dài Trung Quốc Liu Wen.

Năm 2016 và 2017 là hai năm quay trở lại của nghê sĩ, rapper Suboi với những thành công không chỉ về mặt âm nhạc với ca khúc Đời được tạp chí Fader của Mỹ và Dazed của Anh nhắc đến, cô còn là gương mặt đại diện cho hàng loạt những thương hiệu quốc tế và trong nước. Thế giới đã biết đến âm nhạc hiphop Việt Nam qua lần cô trò chuyện cùng cựu tổng thống Obama với bài rap “Trò chơi”.

Ba năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc Việt Nam là quãng thời gian cô quyết định dừng lại sự nghiệp để đi học hỏi và tìm nguồn cảm hứng từ những nghệ sĩ trên thế giới tại các nước đã có nền tảng nhạc hiphop và định hướng cho âm nhạc của mình.

Các ấn phẩm quốc tế như The Guardian, The New York times, Wall Street Journal… ưu ái gọi cô là nữ hoàng nhạc rap Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, Suboi là nghệ sĩ hiphop độc lập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được thế giới công nhận là nghê sĩ quốc tế đối với dòng nhạc rap/hiphop mà cô theo đuổi. Suboi cũng là một trong những nhân vật được gặp và trò chuyện cùng cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khi ông đến thăm Việt Nam vào năm 2016.

Hiện tại nữ rapper có 1,4 triệu người theo trên facebook, 79.000 người trên Instagram và các video trên YouTube của cô đã chiếm hàng trăm nghìn lượt xem.