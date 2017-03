Ca sĩ Lê Thiện Hiếu, tác giả bài hit "Ông bà anh", kể cát-xê của anh sau chương trình Sing my song đã tăng nhiều hơn trước. Anh đang tiết kiệm để dành tiền phẫu thuật chuyển giới.

Với hơn 43 triệu lượt nghe trên Youtube, ca khúc Ông bà anh trở thành bản hit đình đám nhất của chương trình Sing my song, đưa tên tuổi Lê Thiện Hiếu đến gần với khán giả.

3 tháng sau cuộc thi, anh ra mắt ca khúc mới - Này em. 3 tháng cũng là thời gian ca sĩ chuyển giới làm quen với môi trường sống ở TP.HCM. Trong cuộc trò chuyện với PV, anh không giấu được cảm xúc lạc lõng, cô đơn khi sống ở một nơi không có người thân, phải thuê nhà.

Lê Thiện Hiếu nhận được tình cảm nồng nhiệt của fan sau cuộc thi.

'Tôi lạc lõng khi vào Sài Gòn sống'



- Nổi tiếng sau một đêm nhờ bản hit 'Ông bà anh' trong cuộc thi Sing my song, chuyển vào TP.HCM lập nghiệp, cuộc sống của anh đã thay đổi thế nào?

- Thay đổi chóng mặt, tôi chưa từng tưởng tượng ra. Ngay khi Ông bà anh lên sóng, tôi bị choáng trước sự đón nhận của truyền thông, khán giả đến nỗi phải tắt máy điện thoại. Tôi không biết mình phải đối diện với sự chào đón ấy thế nào cho đúng.

Hiện tại tôi đã quen dần với công việc, tình cảm của fan dành cho mình. Ban đầu khán giả nhận ra tôi rất bất ngờ, lúng túng, giờ còn thích thú và tự nhủ: “Mình được nhận ra rồi sao”.

Thật sự tôi ngại khi trong cuộc trò chuyện cụm từ Ông bà anh lặp lại nhiều lần nhưng thật sự nhờ bài hit này cuộc sống của tôi đỡ hơn trước nhiều. Ngày xưa, tôi đi hát phòng trà chỉ nhận được cát-xê cao nhất là 200 nghìn đồng thì bây giờ tăng lên con số tiền triệu rồi.

- Anh có dễ dàng thích nghi với môi trường mới?

- Môi trường sống ở TP.HCM quá vội vàng, gấp gáp. Ra ngoài đường dù sáng đêm khuya cũng có người đi lại vì vậy tôi không có khoảng không gian nào để tĩnh tâm. Tôi là người luôn cần đến những phút tĩnh tâm để lắng đọng, suy ngẫm nhưng khó tìm được.

Ở trong nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ là thấy ồn ào, náo nhiệt. Cuộc sống của tôi đảo lộn nhiều vì thế tôi vẫn đang học làm quen với môi trường ở đây. Cảm xúc của tôi giữa chốn xô bồ là lạc lõng, cô đơn. Những lúc ấy tôi chỉ muốn về ngay nhà để tận hưởng cảm giác thảnh thơi.

- Đã khi nào cô đơn, chán đến mức muốn từ bỏ cuộc sống thuê trọ, không người thân thích?

- Không, tôi không cho phép mình có suy nghĩ đó. Mình đã lựa chọn sự thay đổi thì phải chấp nhận tất cả. Cuộc sống vốn dĩ có nhiều thử thách, mình phải lạc quan suy nghĩ. Gia đình lo lắng cho tôi rất nhiều, thường gọi điện hỏi thăm nhưng tôi luôn trấn an rằng: “con ổn”.

- Mọi người nói môi trường showbiz cạnh tranh khá lớn. May mắn có bản hit ngay khi bước chân vào nghề, anh có trải nếm trải sự cạnh tranh đó?

- Ở cuộc thi mình đối diện với các thí sinh nhưng ra ngoài thì phải cạnh tranh với rất nhiều. Trong nghề, nhiều người lại có tư duy âm nhạc, tài năng và bản lĩnh. Đúng là tìm được chỗ đứng không dễ chút nào. Tuy nhiên, tôi không đặt nặng sự cạnh tranh mà tập trung làm tốt việc của mình.

Tôi quan niệm, cứ sống lương thiện, còn lại mọi sự tùy duyên, không đặt nặng chuyện tìm mọi cách ngoi lên. Trong ngày hợp báo single Này em, đồng nghiệp thi Sing my song với tôi đều đến dự. Đó chính là tình cảm mọi người dành cho tôi, chứng tỏ chúng tôi là bạn bè, đồng nghiệp tốt.

- Cuộc sống đảo lộn liệu anh có giữ được cảm hứng sáng tác?

- Cảm hứng sáng tác của tôi may mắn vẫn như cũ. Tôi vẫn tiếp tục với dòng nhạc mình yêu thích và phù hợp với tôi kiểu nhẹ nhàng, bày tỏ cảm xúc và có nhiều chất tự sự. Để có cảm hứng viết nhạc, tôi thường thức đêm làm việc.

- Anh nghĩ sao khi nhiều khán giả cho rằng ca khúc mới vẫn mang bóng dáng của “Ông bà anh”?

- Thật sự khi ra ca khúc mới, tôi không bị áp lực. Khán giả đã nghe Ông bà anh, họ sẽ kỳ vọng vào bài xuất sắc hơn, lạ hơn.

Chuyện so sánh như thế tôi nghĩ là điều không tránh khỏi. Tôi đã chuẩn bị tâm thế đó khi ra bài mới. Ông bà anh cũng quá to lớn so với tôi. Với Này em, tôi chỉ hy vọng mọi người lắng nghe nó với tâm thế thoải mái, bài hát vui, nhẹ nhàng chứ không phải là sự đột phá sau Ông bà anh.

Ca sĩ chuyển giới viết nhạc theo cảm xúc, mang tâm sự của bản thân nên không ngại bị so sánh với bản hit Ông bà anh.

Sẽ dùng dao kéo để tìm lại chính mình



- Không thể phủ nhận trong cuộc thi anh được chú ý với cụm từ ca sĩ chuyển giới. Nhắc đến cụm từ này cảm giác của anh thế nào?

- Tôi nghĩ chuyện chuyển giới bây giờ không còn quá bị kỳ thị như trước. Trước đây tôi nói câu này bị áp lực lắm nhưng giờ nhẹ tênh. Mọi người không còn nghĩ những người như tôi quá xa lạ, bất thường nữa.

Tôi cũng cho rằng mọi người biết đến tôi không chỉ nhờ danh xưng ấy, trước tiên khán giả yêu quý tôi nhờ bài Ông bà anh. Bản đó cất 3-4 tháng không đụng tới, không nghĩ sẽ hay. Bỗng một đêm trở thành hit, tôi phải tắt điện thoại vì mọi người nhắn tin, gọi điện nhiều.

- Để tìm lại chính mình, anh từng chia sẻ mới nhờ tới sự hỗ trợ của hóoc- môn, còn dao kéo thì sao?

- Tôi vẫn ấp ủ kế hoạch dùng đến dao kéo. Nếu thu nhập dư dả, tích lũy được đủ tiền thì tôi sẽ nhờ đến phẫu thuật để mình trở thành chàng trai hoàn toàn, còn bây giờ thì chưa nghĩ đến.

Dù phẫu thuật hay chưa phẫu thuật chuyển giới thì tôi nghĩ cuộc sống của mình vẫn như vậy. Tình yêu của tôi cũng bình thường, không liên quan đến dao kéo. Trong cuộc sống, nếu ai tạo cho mình cảm xúc thì cứ tiến tới. Tôi thoải mái thể hiện cảm xúc của mình.

Gia đình Lê Thiện Hiếu hoàn toàn chấp nhận quyết định chuyển giới của anh.

- Có khi nào anh bị từ chối phũ phàng vì chưa dao kéo?

- Không, khi nào tôi nhận thấy đối tượng bật đèn xanh thì mới thể hiện tình cảm. Hiện tại, tôi cũng không đặt nặng về chuyện tình yêu khi xung quanh tôi có bạn bè, người thân yêu thương.

- Gia đình anh đã hoàn toàn chấp nhận sự thay đổi giới tính của cô gái Lê Phương Thảo ngày nào?

- Mọi người đã ghi nhận tôi là Hiếu thay vì Thảo. Đó là điều tôi rất vui vì chứng tỏ mọi người suy nghĩ thoáng hơn nhiều. Sự thay đổi này còn khiến tôi nhìn nhận vai trò trách nhiệm của mình cũng khác hơn trước. Những tháng làm dư dả, tôi thường gửi cho bố, và cháu một ít.