Trần Ngọc Bảo – cô gái từng đạt giải ba cuộc thi Giọng hát Vàng Sinh viên Toàn Quốc 2008 nay không chỉ được biết đến là một ca sĩ với những tác phẩm âm nhạc: You raise me up cover, Phố Chiều, Chim Ngói bay về… mà còn là một nữ doanh nhân đã gặt hái được nhiều thành công với thương hiệu thời trang dành cho người béo B&T.

Ca sĩ kinh doanh thời trang dường như đã không còn là chuyện mới mẻ, nhưng không phải ai cũng có đủ “trí” và “tầm” để bước đi trên một con đường hoàn toàn mới như cô Ca sĩ Trần Ngọc Bảo. Có thể nói Trần Ngọc Bảo chính là nữ ca sĩ/ doanh nhân ra mắt thương hiệu thời trang giấu bụng, che khuyết điểm đầu tiên tại Việt Nam. Ca sĩ Trần Ngọc Bảo – người sáng lập thương hiệu thời trang giấu bụng B&T. Ý tưởng kinh doanh này đã được Trần Ngọc Bảo nhen nhóm từ khi còn là một cô sinh viên trường Đại học Ngoại Thương và Đại học Bách khoa Hà Nội. Cô nhận thấy nhu cầu mua sắm thời trang của phụ nữ Việt rất lớn. Nhưng trên thị trường chủ yếu là các thương hiệu thời trang đại trà dành cho phần đông khách hàng có thân hình cân đối. Trong khi đó, tỷ lệ phụ nữ có thân hình không cân đối như béo bụng, vòng 1 lép…lại chiếm số lượng không nhỏ. “Đa số họ gặp rất nhiều khó khăn khi mua trang phục, thậm chí nhiều người còn rất mệt mỏi, e ngại mỗi khi đi mua đồ vì rất khó lựa chọn sản phẩm phù hợp. Vì vậy tôi đã quyết định dồn tâm sức để gây dựng một thương hiệu thời trang đặc biệt cho thị trường Việt Nam”, Trần Ngọc Bảo cho biết. Năm 2012, Trần Ngọc Bảo đã quyết định tạm ngưng việc ca hát để tập trung cho công việc kinh doanh. Cô khởi đầu đam mê bằng một shop thời trang dành cho người béo rộng vẻn vẹn 25m2. Cô hào hứng nói:“Ban đầu tôi nhập số lượng hàng không nhiều và chủ yếu mẫu mã là khách hàng lựa chọn để thăm dò thị trường. Sau đó, nhờ sự tin yêu của khách hàng mà shop thời trang giấu bụng B&T đã phát triển rất nhanh”. Đến nay thương hiệu thời trang che khuyết điểm B&T đã phát triển nhiều shop có mặt trên khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Hệ thống shop thời trang dành cho người béo B&T. Để có thể đạt được thành công này, Trần Ngọc Bảo cũng đã gặp phải không ít khó khăn. Cô chia sẻ: “Khi thương hiệu B&T có bước phát triển mạnh mẽ, cũng là lúc rất nhiều thương hiệu nhái B&T xuất hiện để cạnh tranh. Tuy nhiên, B&T luôn hướng đến những sản phẩm độc đáo, chất lượng cao, cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp”, có lẽ vì vậy mà dù trải qua nhiều “giông bão” nhưng thương hiệu thời trang đặc biệt của cô ca sĩ trẻ vẫn đứng vững và ngày càng phát triển. Ca sĩ Trần Ngọc Bảo cho biết, khách hàng đến với thương hiệu B&T đa số là những phụ nữ sau sinh, phụ nữ có thân hình không cân đối như béo bụng, vòng 1 nhỏ… “Do đó, các sản phẩm thời trang của B&T cũng hết sức đặc biệt và đa dạng về cả mẫu mã, kiểu dáng như váy đầm sau sinh, áo cánh dơi… để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng ”. Rất nhiều mẫu váy áo cánh dơi, áo suông giấu bụng hiệu quả Những cô nàng có vóc dáng cân đối sẽ cá tính hơn với các mẫu thời trang B&T. Trần Ngọc Bảo cũng bật mí thêm: “Khách hàng có thể gửi mẫu mã mình yêu thích và sẽ được tư vấn viên tìm kiếm cho những mẫu tương tự trong thời gian ngắn nhất”. Đặc biệt, mới đây thời trang B&T cũng đã cho ra mắt bộ sưu tập “Giày thể thao cao gót” với mẫu mã đa dạng, thiết kế độc lạ. Đây chính là trợ thủ đắc lực cho chị em có chiều cao khiêm tốn. Những đôi giày thể thao năng động, khỏe khoắn, không chỉ chắc chắn cho người nặng kí mà còn giúp chị em tăng chiều cao khó tin từ 5 – 10 phân. Được biết, thời trang giấu bụng B&T của Trần Ngọc Bảo đã được đăng kí Bảo hộ độc quyền thương hiệu với Cục sở hữu Trí tuệ . Và tới đây, cô ca sĩ trẻ sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống thương hiệu B&T với các mặt hàng thời trang che khuyết điểm cơ thể dành cho nam giới và trẻ nhỏ.