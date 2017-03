Theo kết luận điều tra bổ sung lần 2, về nội dung có hay không bản hợp đồng tình dục giữa Nga và ông Cao Toàn Mỹ do ông Mỹ gửi từ địa chỉ email cungtimhieu@gmail.com, ông Mỹ khẳng định mình không hề sử dụng địa chỉ email này.

Để làm rõ, công an TPHCM đã đề nghị Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) hỗ trợ xác minh địa chỉ email còn tồn tại hay không, ai là người sử dụng email này. Tuy nhiên, theo trả lời của C50, các nội dung này được bảo mật theo chính sách cung cấp dịch vụ của Google được pháp luật Việt Nam bảo vệ nên không thể đáp ứng yêu cầucủa Công an TPHCM. Do đó, Công an TPHCM có thể liên hệ qua bộ phận Interpol để đề nghị Google hỗ trợ.

Ngoài ra khi ông Cao Toàn Mỹ làm đơn tố cáo đến công an, Phương Nga đã thuê Thân Tấn Dũng (37 tuổi, ngụ quận 3) để đe dọa ông Mỹ phải rút đơn tố cáo. Phương Nga thuê Dũng với giá 200 triệu đồng, và đã đưa trước 120 triệu. Tuy nhiên, sau đó hai bên phát sinh mâu thuẫn nên Phương Nga không thuê Dũng nữa.

Tiếp đến, Phương Nga thuê ông Nguyễn Văn Yên làm giả giấy chứng nhận tiền đặt cọc 16 tỷ đồng bán căn nhà ở đường Nguyễn Trãi (quận 1) và 2 giấy hoàn trả tiền cọc. Nội dung ông Yên không bán căn nhà nên hoàn lại cho Phương Nga số tiền 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Yên không dám nhận tiền công 10 triệu đồng của Phương Nga và đã mang tất cả giấy tờ giả trên giao cho công an.

Chưa dừng lại, Phương Nga thuê bà Đặng Thùy Dương (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) giả làm nhân chứng việc Nga đếm tiền hoàn trả 16.5 tỷ đồng cho ông Cao Toàn Mỹ. Phương Nga sẽ trả cho bà Dương 30% trên số tiền 16.5 tỷ đồng. Nga viết đơn trường trình với nội dung bà Dương là người chứng kiến sau đó bảo bà này mang đến công an nộp. Tuy nhiên, bà Dương đã nhận ra việc làm sai của mình nên đã đến công an khai sự thật.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển VKSND TPHCM truy tố Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, hoa hậu người Việt ở Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi, bạn Nga) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cả hai lừa đảo chiếm đoạt 16.5 tỷ đồng của đại gia Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM).

Ngày 21/9/2016, bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung được TAND TPHCM đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, tòa đã trả hồ sơ để điều tra lại, nhằm làm rõ một số nội dung liên quan trong vụ án. Sau gần 2 tháng điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT đã hoàn tất hồ sơ, chuyển cho VKSND TPHCM (điều tra bổ sung lần 1). Tuy nhiên, sau khi xem xét, VKSND tiếp tục trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung lần 2.

Theo điều tra, khoảng tháng 7/2012, Phương Nga nói với ông Cao Toàn Mỹ về khả năng kinh doanh của mình, đồng thời cho biết có nhiều bạn bè trong giới địa ốc, có thể mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Ông Mỹ đưa Phương Nga 6 tỷ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5 nhưng Phương Nga không giao nhà.

Tiếp đến Phương Nga nói với ông Mỹ có căn nhà có giá 16,5 tỷ đồng ở quận 1, lần này ông Mỹ đưa cho Phương Nga 10,5 tỷ đồng. Sau khi đưa cho Phương Nga tổng 16,5 tỷ đồng mà không có nhà, ông Mỹ làm đơn tố cáo với cơ quan công an.