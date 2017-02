The Voice tập 3 còn có những giây phút lắng đọng khi xuất hiện một gương mặt quen thuộc - Lương Minh Trí.

Thể hiện ca khúc đình đám của Adele - When We Were Young, giọng ca nội lực Lương Minh Trí không những chinh phục 2 HLV Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên mà còn mang đến những giây phút vô cùng lắng đọng trên sân khấu khi tiết lộ mình từng tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên và là học trò của cố nhạc sĩ Trần Lập trước đó. Tất nhiên, HLV Thu Minh nhanh chóng nhận ra anh chàng và dành nhiều lời khen ngợi cho giọng hát ngày càng trầm ấm và trưởng thành của Minh Trí.

Với sự trưởng thành trong giọng hát đã chinh phục được HLV Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh.

Đặc biệt, sau khi chia sẻ về quá trình từng làm việc với nhạc sĩ Trần Lập, Minh Trí khiến HLV Thu Minh vô cùng xúc động và bồi hồi nhớ lại người anh đã từng ngồi vào chiếc ghế nóng The Voice: “Người anh của chúng ta, mãi mãi anh ấy là một chiến binh, một người đàn ông tuyệt vời. Trong cách hát và cách nói chuyện, thần thái của em, chị thấy được những điều mà em đã học hỏi được suốt bao nhiêu năm nhưng vẫn còn đó ở trong em”.

Sau khi nhắc lại những kỷ niệm với nhạc sĩ Trần Lập tại Giọng hát Việt mùa đầu tiên, Thu Minh khiến Minh Trí và cả Tóc Tiên đều rưng rưng trên sân khấu.

HLV Tóc Tiên cũng rưng rưng nước mắt trước những lời chia sẻ của HLV Thu Minh, nữ ca sĩ Ngày mai còn tha thiết mong muốn anh chàng sẽ góp mặt vào đội hình tươi trẻ của mình, để có thể là “bờ vai” vững chắc cho team Tóc Tiên.

Tuy nhiên, trước những chia sẻ vô cùng tâm đắc của HLV Noo Phước Thịnh, Lương Minh Trí đã quyết định về team nam HLV duy nhất này.

Lương Minh Trí (sinh năm 1990), từng là thành viên và giọng hát chính của nhóm nhạc rock Nu Voltage, được thành lập năm 2007. Anh tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên và là thành viên của team Trần Lập. Tuy nhiên, Minh Trí đã bị loại ở Vòng Đối đầu khi so tài cùng Kiên Giang (top 4 chung cuộc) trong ca khúc rock ballad Alone. Quyết định này của Trần Lập từng gây ra nhiều tranh cãi bởi phần đông đều ủng hộ Minh Trí do phần thể hiện có phần tốt hơn đối thủ và chất rock cũng phù hợp hơn với team Trần Lập.

Minh Trí từng chinh phục được HLV Trần Lập tại The Voice mùa đầu tiên.

Minh Trí tại vòng Đối đầu The Voice 2012.

Minh Trí chia sẻ: “Sau khi rời khỏi Giọng hát Việt mùa đầu tiên, mình trở lại với công việc của một chuyên viên ngân hàng, tuy nhiên, sự gò bó trong công tác văn phòng khiến mình trở nên bí bách, cảm thấy không phù hợp với cá tính nổi loạn của Trí. Sau 4 năm đã cảm thấy ổn định với sự nghiệp, Trí quyết định trở lại với âm nhạc, với niềm đam mê của mình”.