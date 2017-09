Trương Thị May cài hoa hồng cho mẹ nhân ngày Vu Lan báo hiếu

Trong những ngày tháng Bảy âm lịch đầy ý nghĩa, á hậu Trương Thị May đã trân trọng cài hoa hồng đỏ lên ngực mẹ để tỏ lòng tôn kính và tấm lòng hiếu thảo cô dành trọn cho mẹ nhân dịp này.

Kể từ khi giành ngôi Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Trương Thị May luôn được mẹ theo sát trong các hoạt động. Mẹ Trương Thị May còn là người đứng ra sắp xếp công việc cho con gái. Chính vì lẽ đó mà tình cảm của May dành cho mẹ rất thiêng liêng.