Kevin Thái sinh năm 1962, là một nhà văn và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng xứ Đài. Anh đã ra mắt 15 cuốn sách, trong đó có nhiều cuốn thuộc hàng best-seller như: Happy Diary, Wandering in LA, The Boys Taught Me to Do và Kevin Tsai's Way of Speaking… Anh và người yêu George đã ở bên nhau hơn 10 năm.