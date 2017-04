Từ đỉnh cao danh vọng, nữ diễn viên sinh năm 1962 dần bị chìm vào quên lãng sau những thất bại trong cả nghề nghiệp, lẫn cuộc sống cá nhân.

Demi Moore.

Xuất thân từ một nhóm diễn viên trẻ có tên Brat Pack, Demi Moore khởi đầu thuận lợi hơn so với bạn bè, được tham gia vào các tác phẩm kinh điển của thập kỷ 80 như Fire of St Elmo và About Last Night.

Tiếp nối thành công, cô vào vai nữ chính Molly Jensen trong Ghost (1990), đóng cặp với tài tử Patrick Swayze. Mối tình siêu nhiên giữa người và ma nhanh chóng “làm mưa làm gió” các phòng vé, thu về hơn 500 triệu USD trên toàn thế giới và trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm 1990.

Bộ phim đưa Demi Moore lên hàng ngôi sao hạng A của Hollywood, có mức độ ảnh hưởng trên khắp thế giới.

Một cảnh phim trong Ghost.

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vào giữa những năm 1990: Bộ phim The Scarlet Letter (1995) thất bại phòng vé, Striptease (1996) bị trao giải Mâm Xôi Vàng hay G.I. Jane (1996) trở thành nỗi thất vọng cho dù Moore chấp nhận hi sinh mái tóc.

Không chỉ thế, The Joneses (2010) được xem là đại diện cho những “thảm bại” của làng điện ảnh Mỹ, khi chỉ thu về 1.355 USD tại mỗi rạp sau hai tuần chiếu.

Phim ra rạp rơi vào thảm cảnh thu không bù nổi chi, nhưng số tiền phải trả cho Demi Moore vẫn “trên trời”. Để mời Moore tham gia Striptease, đơn vị sản xuất phải bỏ ra khoản tiền 12,5 triệu USD ở thời điểm đó. Còn với G.I. Jane, nữ diễn viên được nhận 11 triệu USD. Trang Nickiswift nhận định, Demi Moore không xứng đáng với số tiền được nhận.

Mắc bệnh “ngôi sao”

Sau khi nổi tiếng với Ghost, Demi Moore bắt đầu “giở chứng”. Các phương tiện truyền thông chuyển sang gọi cô với biệt danh mới là “Gimme Moore” (Gimme có nghĩa là hám lợi), để chỉ trích những yêu sách vô lý mà cô đòi hỏi.

Moore từng yêu cầu hãng phim Sony chuẩn bị riêng cho cô một chiếc máy bay để đi từ nhà ở tiểu bang Idaho đến thành phố New York. Chưa thỏa mãn, nữ diễn viên còn muốn đổi chiếc lớn hơn để hành lý của cô không bị chồng lên nhau.

Rồi khi nổi nóng với một trợ lý sản xuất, Moore không hề thấy áy náy mà chỉ bình luận: “Tôi chắc mọi người nghĩ tôi là kẻ khốn nạn. Nhưng tôi làm tất cả chỉ để mọi thứ hoàn hảo hơn”.

Gừng già… bớt cay

Đối với các nữ diễn viên, tuổi tác là một trong những bất lợi lớn nhất trong nghiệp diễn. Tuổi càng cao, nhan sắc càng xuống cấp, Demi Moore không còn phù hợp với những vai diễn mạnh mẽ, gợi cảm mà cô từng thể hiện.

Bản thân Moore cũng từng thừa nhận vào năm 44 tuổi, ở độ tuổi 40 các vai diễn bị hạn chế hơn nhiều so với lúc còn 20, 30 tuổi. “Không có nhiều vai diễn tốt cho phụ nữ trên 40 tuổi. Nhiều người trong số họ không giữ được phong độ, ngoại trừ là vợ hoặc chồng của một người nào đó”, nữ diễn viên chia sẻ.

Theo một số tờ báo lá cải, Demi Moore cũng cố vớt vát tuổi thanh xuân bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, nữ diễn viên đã chi 400.000 USD “tân trang” nhan sắc, bao gồm tiêm collagen cho môi, bọc răng sứ, hút mỡ bụng, đùi và mông.

Tuy Moore luôn phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ, một chuyên gia khẳng định trên Radar Online, cô đã trải qua đụng dao kéo trên mặt.

Demi Moore và Ashton Kutcher thuở mặn nồng.

Liên tiếp những scandal về đời tư

Demi Moore trải qua 3 cuộc hôn nhân thất bại, nhưng đáng nói nhất phải là cuộc tình với chồng trẻ Ashton Kutcher. Cặp đôi cách nhau đến 16 tuổi, kết hôn vào năm 2005 và chia tay vào năm 2013, sau 8 năm làm vợ làm chồng. Tuy nhiên, họ đã công bố chia tay từ cuối năm 2011.

Được biết, nguyên nhân chia tay là do Kutcher “chê” vợ già, qua lại với nữ người mẫu bán thời gian 22 tuổi Sara Leal.

Trong thời gian chờ đợi giải quyết các thủ tục pháp lý, Kutcher hẹn hò cùng nữ diễn viên trẻ Mila Kunis từ tháng 4/2012. Cặp đôi này đang chung sống hạnh phúc với 2 em bé.

Sau cuộc hôn nhân thất bại, Demi Moore tuyên bố, “sẽ tiếp tục tiến lên phía trước”. Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ không thuận lợi với nữ diễn viên “Ghost”.

Chồng bỏ, cô còn bị ba cô con gái với chồng cũ Bruce Willis; Rumer, Scout và Tallulah; hắt hủi. Thậm chí, ba cô này còn suy nghĩ về việc xin lệnh bắt giữ để ngăn Moore liên lạc với họ.

“Demi gọi cho họ liên tục, gửi email với những thông điệp đầy nước mắt và cầu xin họ gọi lại cho cô. Nhưng có vẻ, các cô gái cảm thấy phiền phức về điều đó”, một nguồn tin thân cận tiết lộ trên Radar Online.

Không chỉ thế, Demi Moore còn vướng vào rắc rối với ma túy. Năm 2012, trong thời gian chờ ly hôn với Kutcher, Moore phải nhập viện sau khi bị bắt quả tang sử dụng chất gây nghiện trái phép.

Nữ diễn viên có tiền sử dụng chất kích thích từ lúc còn trẻ. Năm 1996, Moore phải cai nghiện ma túy và rượu sau khi đạo diễn Joel Schumacher dọa sẽ đuổi cô khỏi dự án Fire of St Elmo nếu không “làm sạch” đời tư. Hay trong thời gian hạnh phúc, Kutcher nhiều lần khuyên nhủ vợ vì cô lạm dụng chất kích thích.

Ngoài ra, Demi Moore còn mắc chứng chán ăn, vướng phải vụ lùm xùm một thanh niên 21 tuổi chết đuối trong hồ bơi nhà của Moore ở Beverly Hills lúc dự tiệc vào tháng 7/2015… Tất cả những scandal không đáng có khiến sự nghiệp của Demi Moore ngày càng tụt dốc thảm hại.

Demi Moore gầy guộc, thiếu sức sống trong một sự kiện.

Radar Online dẫn nguồn tin thân cận cho biết, nữ diễn viên có kế hoạch trở lại vào năm 2017. “Hiện tại, Demi đang cố gắng hết sức để trở lại thế giới truyền hình và phim ảnh. Bên cạnh vai diễn mới trong “Empire” mùa tiếp theo, cô cũng đang xem xét nhiều kịch bản khác. Cô ấy ý thức được việc, phải sống sót và có bước đột phá lớn hơn nữa”, nguồn tin cho biết.