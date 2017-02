TPO - Theo nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thì để đúng với mục tiêu và tạo nên sự khác biệt, chương trình The Voice- Giọng hát Việt 2017 sẽ không chọn thí sinh hát Bolero.

Dàn HLV từng gây nhiều tranh cãi trong chương trình Giọng hát Việt năm nay.

Theo đó, trong buổi họp báo chiều qua (8/2), nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, giám đốc âm nhạc của chương trình Giọng hát Việt 2017 tuyên bố chương trình năm nay không chọn thí sinh hát dòng nhạc Bolero và “thợ hát”. Anh nói: “Để đúng với mục tiêu và tạo nên sự khác biệt, năm nay chúng tôi không chọn thí sinh hát Bolero, không chọn thí sinh hát "thợ", hát những bài rất giống các anh chị đi trước. Chúng tôi chủ yếu chọn thí sinh có tâm hồn rộng mở, muốn khai phá và sáng tạo. Năm nay, chương trình quan trọng là sự tương tác giữa thí sinh và huấn luyện viên...”.

Trước phát ngôn của Hồ Hoài Anh, Thu Minh cho biết giám đốc âm nhạc có quyền "tối thượng" về âm nhạc của chương trình nhưng chỉ là ở vòng Giấu mặt. Bản thân cô sẽ tôn trọng nếu thí sinh của mình muốn hát Bolero ở vòng sau. "Nếu thí sinh vào đội của tôi mà muốn hát Bolero thì tôi vẫn tôn trọng và để họ hát Bolero một cách hay nhất"- Thu Minh chia sẻ.

Có thể nói việc chương trình Giọng hát Việt từ chối những thí sinh hát Bolero đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trên fanpage chính thức của chương trình, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng khi Giọng hát Việt thẳng thừng loại những thí sinh hát Bolero. Người hâm mộ đặt câu hỏi có phải dàn HLV không đủ trình để huấn luyện các thí sinh hát Bolero nên mới có quy định vô lý như vậy.

Tài khoản facebook có tên Đ.T.D viết: “Sao lại loại Bolero trời? Nói thiệt, The Voice là giọng hát hay. Giọng hay thì người ta muốn hát gì thì hát. Quan trọng là giọng hát. Hay do dàn HLV không đủ trình?”. Một bạn đọc khác bày tỏ: “Nếu đã là Giọng hát Việt thì tất cả mọi thể loại nhạc Việt đều được phép dự thi! Đừng nên cho rằng đã có chương trình dành riêng cho Bolero rồi nên không chọn Bolero trong The Voice. Cũng có rất nhiều chương trình ca nhạc dành cho nhạc trẻ, trữ tình... như Việt Nam idol, Học viện ngôi sao... vậy tại sao không cấm dự thi nhạc trẻ mà lại không chọn thí sinh hát Bolero... Hay lí do xuất phát từ kinh nghiệm của dàn Huấn Luyện Viên ( trừ Thu Minh). Mỗi sân chơi là 1 cơ hội, từ chối 1 thể loại âm nhạc cũng là cướp mất 1 cơ hội của thí sinh!”.

Đồng quan điểm, facebooker Kim Phụng viết: “Đất nước Việt Nam từ bắc vào nam không cấm bất cứ ai hát Bolero mà chương trình ti vi năm nay cấm thí sinh hát Bolero đúng là vô lý. Chương trình chất lượng tốt nhất khi cấm hát trữ tình Bolero? Chương trình thành công không bao giờ từ chối dòng nhạc mà nhiều người thích”.

Chương trình The Voice - Giọng hát Việt 2017 sẽ chính thức lên sóng vào 21h tối chủ nhật ngày 12/2 trên kênh VTV3.