Trước những hoài nghi, thậm chí những ý kiến tiêu cực của khán giả về khả năng diễn xuất Cường Seven, đạo diễn Victor Vũ đã chia sẻ những lý do đặc biệt khiến anh tin tưởng giao cho Cường Seven vai diễn nặng ký: người hùng "Lôi báo".

Lấn sân điện ảnh đã lâu và bỏ túi một vài dự án lớn như Truy sát, Thần tượng,… Cường Seven đã dần phá bỏ hình tượng hot boy Hà thành để tiến dần đến vai trò một diễn viên thực thụ. Tuy nhiên, đến khi có thông tin anh thủ vai chính trong dự án Lôi báo, khán giả đã đồng loạt bộc bạch những hoài nghi, thậm chí những bình luận tiêu cực. Liệu khả năng diễn xuất của Cường Seven có đủ cứng để đảm nhận vai diễn lớn như thế, và vì sao Victor Vũ lại có sự lựa chọn có phần… liều lĩnh và kỳ lạ như vậy? Đáp lại, đạo diễn Victor Vũ đã bộc bạch về quá trình casting Cường Seven. Cường muốn thử vai phản diện, vì chưa tự tin với vai chính. Tuy nhiên khi gặp Cường, tôi không sao hình dung được cậu ấy trong vai ác. Tôi cho Cường thử ngay cảnh tâm lý khó nhất. Lúc đầu, cậu ấy diễn không ổn lắm và hơi bề ngoài. Tôi kéo Cường ra ngoài và nêu ra một tình huống để cậu ấy có thể chạm đến sự nhạy cảm của nhân vật. Khi Cường quay lại, nước mắt cậu ấy đã rơi trong cảnh thử vai. Tôi cảm nhận được đó là cảm xúc thật. Một khi Cường Seven tìm ra điểm tựa về cảm xúc thì cậu ấy diễn rất nhẹ nhàng. Thông qua cách Victor Vũ casting diễn viên, anh còn khẳng định những quy tắc làm nghề rất khác với một đạo diễn thông thường. Thậm chí, người trong nghề còn bảo nhau về phong cách làm phim mang tên “Victor Vũ”: không màng đến độ nổi tiếng của diễn viên, quan trọng là diễn viên phải đóng được vai, bộ phim phải chân thật và khán giả phải hài lòng. Nếu tôi thật sự lo về mặt tên tuổi diễn viên thì ngày xưa đã không mời Nhã Phương vào Quả tim máu, hay Huỳnh Đông trong Thiên mệnh anh hùng. Tôi luôn có những buổi casting để đi tìm người hợp vai, chứ không phải đi tìm vai diễn cho ai đó. Diễn viên khi làm tốt vai diễn thì sẽ tự động tỏa sáng, và khán giả sẽ cảm thấy hài lòng khi bỏ ra hai tiếng đồng hồ để xem phim. Những nỗ lực Cường Seven trong suốt quá trình làm phim Lôi báo đã phần nào chứng minh cái nhìn tinh tưởng của đạo diễn Victor Vũ. Đặc biệt, sự cố gặp tai nạn trên phim trường và cách đối phó của Cường trước chấn thương càng chứng minh tinh thần làm việc nghiêm túc và yêu nghề của anh. Tôi có nhắn nhủ với Cường nếu không thực hiện được cảnh quay thì phải nói. Vì có những vết thương mình nghĩ là không quá lớn, nhưng nếu để lâu thì ảnh hưởng đến suốt cuộc đời. Trong vài ngày sau đó, có những cảnh hành động Cường xin tự thực hiện và diễn trơn tru với nét mặt bình thản. Tuy nhiên sau đó, tôi để ý thấy cậu ấy nhăn mặt vì đau đớn. Hồng Quế nói gì về cảnh nóng với Cường Seven? Người đẹp 9X cho rằng đây là cảnh khó vì cô và bạn gái của nam ca sĩ có mối quan hệ thân thiết.

Theo Saostar