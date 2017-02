Ngôi sao da màu - người vừa ghi tên vào Đại lộ danh vọng Hollywood và nhận đề cử Oscar - từng sống trong ngôi nhà cũ nát đầy chuột.

Viola Davis chào đời năm 1965 ở miền Nam Carolina, Mỹ, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Cha cô làm nghề huấn luyện ngựa, còn mẹ từng làm người giúp việc. Khi mới hai tháng tuổi, Viola Davis cùng gia đình chuyển đến sống ở Central Falls, Rhode Island.

Nữ diễn viên kể trên People rằng tuổi thơ của cô lớn lên ở khu xóm “không có hệ thống ống nước, cũng chẳng có lò sưởi hay thậm chí là điện. Nhà cũ nát và lúc nhúc chuột chạy". Dù Đạo luật Dân quyền đã được thông qua, gia đình Viola Davis vẫn bị phân biệt đối xử vì màu da. Nữ diễn viên nhớ lại: “Mọi người không bao giờ dùng chung một vòi nước mà chúng tôi đã dùng. Họ gọi chúng tôi bằng những từ ngữ khó nghe”.

Thành tài nhờ khổ luyện

Hồi Viola 11 tuổi, cô thích thú khi được xem Cicely Tyson diễn trong bộ phim tâm lý The Autobiography of Miss Jane Pittman (1974). "Đó là lần đầu tiên tôi thấy một diễn viên trông giống mẹ mình". Mối duyên phim ảnh hình thành từ đó. Khi Viola đang học trung học, một đại diện từ trường kịch nghệ Neighborhood Playhouse School of Theatre đến thăm lớp học của cô và hỏi có học sinh nào muốn trở thành diễn viên. Viola Davis đã không ngần ngại giơ cánh tay lên. Nữ diễn viên giải thích cho quyết định của mình: “Khi bạn ở trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bạn sẽ chẳng sợ con đường phía trước chông gai. Giấc mơ của tôi lớn hơn nỗi sợ hãi nhiều”.

Diễn viên Viola Davis.

Viola Davis chứng tỏ khả năng của mình bằng vai diễn đầu tiên trong vở Seven Guitars nổi tiếng. Vai diễn giúp cô nhận đề cử Tony và chiến thắng giải thưởng Outer Critics Circle. Thành công của Viola Davis trong lĩnh vực sân khấu chưa dừng lại ở đó. Năm 2001, cô thắng giải Tony danh giá đầu tiên khi hóa thân thành Tonya trong vở King Hedley II cũng như lặp lại thành tích này vào năm 2010 nhờ vai diễn trong Fences.

Lấn sân sang điện ảnh, Viola Davis gây ấn tượng đầu tiên với vai phụ trong phim tâm lý Doubt (2008). Vai diễn giúp cô nhận một đề cử Oscar hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc", trở thành một trong năm nữ nghệ sĩ nhận vinh dự này trong lịch sử giải khi có thời lượng xuất hiện trên màn ảnh rộng chưa đầy 10 phút. Tờ National Public Radio nhận xét diễn xuất của ngôi sao phụ “là màn trình diễn ấn tượng nhất trong bộ phim”.

Sau đó, Viola liên tục xuất hiện trong các phim như Law Abiding Citizen(2009), It’s Kind of a Funny Story (2010)… với những vai nhỏ. Cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của DreamWorks – Stacey Snider – nhận xét: “Bạn không thể nào rời mắt mỗi khi Viola Davis xuất hiện trên màn ảnh. Mọi người nên nhớ thành công đến với Davis không phải một sớm một chiều. Cô ấy đã đóng khá nhiều vai nhỏ khác nhau và dần chiếm được cảm tình của người hâm mộ”.

Viola Davis trong phim "The Help".

Sau khoảng thời gian dài chỉ đóng toàn vai phụ, cô được giao vai chính đầu tiên trong The Help - bộ phim xoay quanh những người giúp việc da đen, dựa theo cuốn tiểu thuyết của Kathryn Stockett. Để chuẩn bị cho vai diễn Aibileen Clark, Viola Davis đã tìm hiểu về nhà hoạt động nhân quyền tên Fannie Lou Hamer, tìm các tài liệu lịch sử để lấy cảm hứng cũng như phải ăn nhiều bánh ngọt và gà rán để tăng tám kg.

Vào vai người giúp việc da đen cố hòa nhập cuộc sống của những người da trắng ở Mississippi, Viola Davis góp phần phản ánh nỗi thống khổ của cộng đồng người đa den những năm 1960. Một đề cử Oscar danh giá cho nữ diễn viên là hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn này. Hơn ai hết, Viola Davis hiểu được nỗi khổ của một người giúp việc, bởi bà ngoại và mẹ của cô từng làm công việc này.

Không để bản thân nghỉ ngơi, Viola Davis tiếp tục gây ấn tượng với How to Get Away with Murder. Trong bộ phim xoay quanh chủ đề hình sự và luật pháp, nữ diễn viên có màn trình diễn xuất sắc khi hóa thân thành luật sư đại tài nhưng giàu tình cảm - Annalise Keating. Vai diễn tuyệt vời mang về cho cô giải Emmy năm 2015 với tư cách là nữ nghệ sĩ da màu đầu tiên thắng giải ở hạng mục "Nữ diễn viên chính trong phim chính kịch xuất sắc".

Trong bài phát biểu khi bước lên bục nhận giải, Viola Davis không quên nêu lên quan điểm của mình về vấn đề sắc tộc: “Điều duy nhất khác biệt giữa phụ nữ da màu với phụ nữ da trắng ở đây là cơ hội. Bạn không thể thắng giải Emmy cho vai diễn mà mình đã không nhận được”.

2016 là năm thành công lớn với nữ diễn viên 51 tuổi khi cô vừa tham gia bom tấn Suicide Squad vừa đóng phim nghệ thuật gây tiếng vang làFences. Trong Suicide Squad, nữ diễn viên vào vai một nhân viên chính phủ thét ra lửa, kiểm soát dàn dị nhân khác biệt và đấu tranh chống lại Joker. Mặc dù Suicide Squad bị giới phê bình chê tơi tả, vai diễn của Viola Davis trong phim được coi là điểm nhấn của tác phẩm.

Cùng lúc, minh tinh đứng trước cơ hội hoàn thành đủ bộ giải thưởng danh giá gồm Tony, Emmy, Oscar với vai phụ trong phim Fences. Trong tác phẩm tâm lý mới, Viola Davis và tài tử Denzel Washington tái hiện cặp vợ chồng người da màu trải qua thăng trầm ở thập niên 1950 nhiều biến động của nước Mỹ. Vai diễn Rose Maxson - người vợ đảm đang trong phim - giúp cô vượt qua những đối thủ như Naomie Harris, Michelle Williams, Nicole Kidman và Octavia Spencer ở Quả Cầu Vàng 2017, đồng thời trở thành ứng viên sáng giá ở giải Oscar.

Tuy vậy, giải thưởng đối với Viola Davis không quan trọng bằng việc được diễn xuất - đam mê của cô. “Khi diễn xuất, tôi được là chính mình”, cô khẳng định.