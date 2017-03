Là nghệ sĩ đầu tiên tham gia chiến dịch “I am more than you see”, là chương trình tập luyện thể dục thể thao để rèn luyện thể chất, sức khoẻ và ý chí để vượt qua thử thách, nữ ca sĩ Vũ Cát Tường đã tạo nhiều cảm hứng với hình ảnh mới mẻ sau thời gian dài tập luyện.

Trong buổi ra mắt đoạn phim ngắn được thực hiện về quá trình rèn luyện, Vũ Cát Tường chia sẻ: “Nếu như không có sự tập luyện trong suốt 3 năm qua thì khó có thể có một Vũ Cát Tường vượt qua được những giông bão và mạnh mẽ như ngày hôm nay. Ngày trước, khi nhìn thấy mọi người xuất phát sớm trong việc chinh phục đam mê của mình thì Tường cảm thấy hoang mang, tự ti vì bản thân mình khi trong giai đoạn học đại học mới lựa chọn âm nhạc. Vì mình biết mình đi sau nên luôn có những hoài nghi của chính bản thân về sức hút của mình, về sự chậm nhịp của mình. Nhưng 3 năm qua, với những chương trình luyện tập, Tường thấy thật ra mình mạnh hơn những gì mình nghĩ.

Trước khán giả, Vũ Cát Tường đã thực hiện động tác Jumping box khéo léo.