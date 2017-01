TPO - Vườn rau an toàn xanh ngắt do chính NSND Thanh Hoa tự trồng, tự chăm sóc một cách tỉ mỉ đã thu hút sự quan tâm của công chúng trong chương trình "An ninh toàn cảnh" được phát sóng trên Đài truyền hình Công an nhân dân ngày 5/1.

Mới đây, nhóm phóng viên của chuyên mục "Thực phẩm sạch và bẩn" của chương trình "An ninh toàn cảnh" đã về nhà NSND Thanh Hoa, toạ lạc trên đường Láng Hoà Lạc để thăm vườn rau xanh của chị. NSND Thanh Hoa dọn nhà về đây ở để được hưởng không khí trong lành, tránh xa bụi bặm thành phố, và đặc biệt, chị hoàn toàn được sống cảnh vui thú điền viên, trồng rất nhiều cây xanh và đặc biệt là vườn rau xanh với đủ loại cây trái 4 mùa, mùa nào thức nấy. Việc tự tay trồng, chăm sóc vườn rau dành riêng cho gia đình mình xuất phát từ nỗi lo sợ của NSND Thanh Hoa và các thành viên trong gia đình khi ra chợ luôn hoang mang không biết chọn loại rau nào không có thuốc. Vì vậy, chị đã tận dụng một khoảng đất trống trong vườn để trồng từ rau cải, cà chua, bắp cải, su hào... mùa nào thức nấy, mấy năm nay cả gia đình chị chưa từng phải ăn một món rau nào mua ngoài chợ. NSND Thanh Hoa rất tự hào với vườn rau của mình, chị còn nắm bắt rất kỹ kỹ thuật trồng rau, tránh sâu bọ, Chị chia sẻ, trước khi trồng, chị đã rắc một ít vôi bột lên đất, nhằm trừ sâu cho rau, và giảm cỏ dại. Sâu không hoá chất, không trừ sâu sẽ có sâu, khi đó thì phải chịu khó bắt sâu, chăm sóc tưới tắm nước cho rau luôn xanh tốt dù không có thuốc kích thích tăng trưởng. Vườn rau nhà NSND Thanh Hoa nhìn sơ có thể thấy cây lá đều có dấu hiệu của sâu đục, nhưng điều đó, theo chị không ảnh hưởng đến chất lượng của rau. Chị chỉ những cây cải mập mạp chia sẻ kinh nghiệm chọn rau, rau cải phun thuốc mua ngoài chợ thường có lá mỏng, mướt, khi nấu lên gần như không có mùi cải, nhưng rau mình trồng, gân lá to, bẹ lá lớn, mình lá dày dặn, khi nấu lên, chỉ cần 3 lá cải là thơm lừng cả nhà. Chị nói, điều hạnh phúc nhất của chị là được nhìn ngắm chồng con ăn bữa cơm mà không có một chút lo lắng, băn khoăn nào khi ăn rau xanh. Đó cũng là phương pháp đảm bảo sức khoẻ cho cả gia đình mà chị rất tự hào. Chương trình "An ninh toàn cảnh" sẽ tiếp tục đến là đem đến cho người xem những vườn rau xanh của các nghệ sĩ như thế trong thời gian tới đây.