TPO - Xuân Bắc công khai bóc mẽ các "văn" ép rượu của cánh đàn ông. Bởi anh ghét nhất những kẻ lè nhè lấy rượu làm thành tích.

Xuân Bắc hài hước bên bàn rượu. Ảnh: FBNV.

Mới đây, trên trang cá nhân MC - diễn viên hài Xuân Bắc đã chia sẻ bí quyết không rượu của mình.

Đa số mọi người đều đồng ý với cách mà Xuân Bắc đưa ra để không phải uống rượu 'ép' trên bàn nhậu. Nhưng cũng tùy vào hoàn cảnh mà có những lời từ chối cho khéo.

Những người đã không uống được rượu và không muốn uống thì cũng không nên ép làm gì. Và uống làm sao để đủ cho Đời nở hoa chứ đừng uống xong thì Cuộc sống lại bế tắc.

Xuân Bắc chia sẻ bí quyết không rượu trên trang cá nhân. Ảnh FBNV.

Dưới đây là những cách từ chối "khéo" trên bàn nhậu của Xuân Bắc:

- "Ông không uống là không tôn trọng tôi"

: Xin lỗi tôi hầu như không tôn trọng ai ép tôi uống.

Ông xem cả bàn vẫn vui và bằng chứng là họ vẫn đang uống.

- "Cả bàn uống, ông ko uống thì mất vui"

- "Không uống đc nhiều thì ít cũng làm một chén"



Xuân Bắc: Với tôi một chén cũng là nhiều.



- "Cứ uống hết mình đi, say bạn đưa về"



Xuân Bắc: Khi say là tôi không về, mà không về là không được, không được tức là tôi phải về, mà muốn về thì tôi không được say.



- "Nốt chai này rồi anh em mình về"



Xuân Bắc: Đây có phải công việc đâu mà "nốt cho xong".



- "Nể nhau thì uống hết chén này đi"



Xuân Bắc: Nếu ông coi uống để chứng minh tôi nể ông thì... tôi không uống, chắc ông hiểu chứ?.



- "Rượu bất khả ép, ép bất khả từ"



Xuân Bắc: Câu này hay: Vế đầu là do thầy dạy, vế sau là do bọn phàm phu thêm vào mà tôi thì... không chơi với bọn tục tử!.



- "Chén này uống vì.........."

Tôi không lấy rượu làm thước đo....- "Trăm phần trăm"Ông vội thì đi trước đi- "Chỉ có thằng sợ vợ mới không dám uống"Chỉ có thằng không não mới không sợ vợ- "Đàn ông ai lại đi uống nước ngọt"Uống rượu cũng chắc gì đã là đàn ông!