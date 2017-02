Ngày 26/02/2017, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) đã long trọng tổ chức buổi lễ trao chứng chỉ quốc tế cho 1.322 học viên xuất sắc vượt qua kỳ thi quốc tế IELTS, KET của Đại học Cambridge và kỳ thi TOEFL iBT, TOEFL Junior, TOEIC của Viện Kiểm định Giáo dục Hoa Kỳ ETS.

Trong đó, số lượng học viên đạt kết quả cao như sau:

13% học viên VUS (đều là học sinh cấp 3 và sinh viên đại học) đạt IELTS 7.5 điểm trở lên, trong khi 7.5/9.0 điểm IELTS là số điểm Anh ngữ học thuật đáp ứng yêu cầu đầu vào của bậc Tiến sĩ tại các trường đại học ở các nước như Hoa Kỳ, Anh, Úc, ....

33% học viên VUS (đều là học sinh cấp 3) đạt TOELF iBT 90 điểm trở lên, trong khi 90/120 điểm TOEFL iBT là điểm Anh ngữ học thuật đáp ứng yêu cầu đầu vào của bậc Thạc sĩ tại các trường đại học ở các nước như Hoa Kỳ, Anh, Úc, .....

15% học viên thiếu niên (là học sinh cấp 2, 3) của VUS học trình độ Intermediate (chuẩn B1) đạt TOEFL Junior 850 điểm (chuẩn B2) trở lên, trong khi chuẩn B2 đang là yêu cầu bắt buộc của giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học và trung học cơ sở theo đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020.

20% học viên người lớn (18+) VUS học lớp luyện thi TOEIC 500 điểm đạt 750 điểm trở lên, trong khi 700/990 điểm TOEIC là mức độ tiếng Anh yêu cầu đối với các cấp trưởng phòng, giám đốc chi nhánh, bộ phận ở các công ty, tập đoàn nước ngoài.

15% học viên thiếu niên VUS (là học sinh cấp 2) đạt điểm KET loại xuất sắc (140 trên thang điểm 150), đây là là mức điểm rất cao mà học sinh cấp 2 đạt được.

Đợt nhận chứng chỉ lần này: + Về IELTS: Nguyễn Chấn Minh đạt 8.5/9.0 điểm, Trần Phúc Hải, Trần Gia Luân cùng đạt 8.0/9.0 điểm; + Về TOEFL iBT: Kiều Bình Bảo Châu đạt 108/120 điểm, Trần Thanh Quỳnh đạt 106/120 điểm, Nguyễn Minh Nhật đạt 105/120 điểm; + Về TOEFL Junior: Nguyễn Trần Trọng Nhân, Nguyễn Quang Trí cùng đạt số điểm gần tuyệt đối là 895/900 điểm, Ngụy Tuấn Khải, Đặng Hoàng Long cùng đạt 890/900 điểm; + Về TOEIC: Ủ Phượng Vy đạt 965/990 điểm, Trương Mỹ Ngọc đạt 955/990 điểm, Đặng Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Mai Mỹ Linh cùng đạt 910/990 điểm; + Về KET: Lê Tường Vy, Ngô Triều Vỹ cùng đạt điểm tuyệt đối là 150/150 điểm.

Tham dự buổi lễ có phái đoàn gồm các giáo sư đến từ Đại học CUNY (The City University of New York) Hoa kỳ, ông Phạm Tấn Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ban chấp hành Trung Ương Hội Việt Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ cùng ban lãnh đạo, các thầy cô giáo, phụ huynh và học viên VUS.

Với sứ mệnh “tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam trên bước đường hội nhập bằng công cụ hữu hiệu và sắc bén là Anh ngữ”, trong hơn một thập niên vừa qua, VUS tự hào đã trao chứng chỉ quốc tế với con số kỷ lục cho 85.847 học viên của mình. Những chứng chỉ này chính là chìa khóa để các em mở cánh cửa hội nhập và tự tin chinh phục thế giới tri thức rộng lớn, hòa nhập vào nền giáo dục đạt chuẩn quốc tế.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về số lượng học viên, 16/3/2017 sắp tới, VUS sẽ mở cơ sở mới tại 961 Hậu Giang, Quận 6, TP.HCM và có những quà tặng hấp dẫn dành cho học viên đến đăng ký học trong dịp khai trương.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Phạm Nguyễn Tuyết Vân (Ms), DĐ: 0918 092 519, Email: vanpham@vus-etsc.edu.vn