2. Thí sinh 14 tuổi làm bài thi trên giường bệnh. Do bị tai nạn giao thông nên cả 2 buổi thi vào lớp 10 THPT năm nay của Hà Nội, em Đào Kiều Khánh, 14 tuổi, học sinh Trường THCS Tô Hoàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), thi tại điểm thi THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm) được bố trí ngồi ở cuối cùng phòng thi. Trong 120 phút, em vừa làm bài vừa được truyền nước. Có một nhân viên y tá luôn theo sát em để chăm sóc.

4. "Thà cô chết chứ không để trò chết". Những ngày gần cuối tháng 12/2016, cộng đồng mạng xôn xao bởi hình ảnh các cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp (huyện Tuy An, Phú Yên) dũng cảm cứu học sinh trong lũ dữ. Với ý nghĩ: “Thà cô chết chứ không để trò chết”, các cô đã đưa các cháu lên nóc tủ hồ sơ, đỡ các cháu đu lên bệ cửa sổ, cho các cháu đứng trên vai cô ngâm mình dưới nước. Có cháu rơi xuống nước cô giáo lặn ngụp tìm vớt... 13 học sinh mẫu giáo đã được 4 cô giáo cứu trong cơn lũ dữ.