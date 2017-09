“Back to School” lễ khai giảng siêu ấn tượng lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội

Ngày 10.9.2017 tại Times City, Hà Nội, hơn 4.000 bạn trẻ Hà Thành sẽ cùng tham gia lễ khai giảng ấn tượng và hoành tráng nhất từ trước tới nay mang tên “Back to School” với sự góp mặt của dàn ca sỹ nổi tiếng: Soobin Hoàng Sơn, Miu Lê, Min, Only C, Lou Hoàng & MC/DJ Minh Trí.