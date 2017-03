TP - Ngay sau khi Tiền Phong online thông tin phản ánh Cuộc thi English Champion vòng 2 (diễn ra chiều 5/3) có một câu hỏi không có đáp án đúng, Ban tổ chức cuộc thi đã có công văn trả lời chính thức vấn đề này.

Theo ban tổ chức cuộc thi, chi tiết câu hỏi này như sau: Find two consecutive odd numbers such that the difference of their squares is 56: • Option 1: 31 and 33 • Option 2: 27 and 29 • Option 3: 33 and 35 • Option 4: 37 and 39. (Tạm dịch : Tìm 2 số lẻ liên tiếp mà hiệu bình phương của chúng bằng 56. Chọn 1 trong 4 đáp án 31-33; 27-29; 33-35 và 37-39).

Đáp án đúng ở đây sẽ là 2 số 13 và 15. Tuy nhiên, trong các lựa chọn trả lời, không có lựa chọn đáp án chính xác. “Chúng tôi xác nhận, lỗi đã xảy ra trong quá trình nhập liệu dẫn tới sai đáp án từ “13 and 15” thành “33 and 35” - công văn của Ban tổ chức cho biết.

Ban tổ chức nhận thấy, việc không có lựa chọn đúng có thể ảnh hưởng kết quả của các thí sinh, bởi vậy, Ban tổ chức quyết định giữ nguyên điểm tối đa cho câu hỏi này, dù thí sinh bỏ trống lựa chọn hoặc lựa chọn đáp án bất kỳ. Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể tới 15 trường hợp thí sinh gặp phải sự cố đáng tiếc này.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, sau khi thi xong bài thi, một thí sinh lớp 8 cho biết trong bài thi của em có một câu hỏi không có đáp án trả lời đúng, khiến em mất rất nhiều thời gian cho câu hỏi này.