Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều tiện ích, tuy nhiên, chính nó cũng tiềm ẩn rất nhiều mối đe dọa sự an toàn và cuộc sống hạnh phúc của trẻ em. Chưa bao giờ những người làm cha mẹ lại cảm thấy áp lực đến thế trong việc bảo vệ và giáo dục con cái về việc tự bảo vệ bản thân trong bối cảnh xã hội phức tạp như hiện nay.

Dạy trẻ nhận diện nguy hiểm và cách xử trí, thay vì “giam cầm”

Những ngày “nóng” lên bởi vấn nạn lạm dụng trẻ em, chị Minh Anh (Hà Đông, Hà Nội) cũng như nhiều phụ huynh có con nhỏ khác cảm thấy vô cùng lo lắng, bất an. Để giữ an toàn cho hai bé gái nhà mình, chị quyết định hạn chế cho các cháu ra ngoài khi không có sự giám sát chặt chẽ của người lớn. Mỗi ngày, sau khi được đón về từ trường tiểu học, hai cháu Sóc và Thỏ sẽ chơi trong phòng riêng và hầu như không được ra ngoài chơi như trước nữa.

Tuy nhiên, chị Minh Anh và chồng nhanh chóng nhận ra: giờ đây các cháu chỉ chăm chú vào màn hình ti vi hoặc điện thoại di động, rất ít trò chuyện với nhau và với bố mẹ.

Sau khi tìm hiểu, chị Minh Anh đã chấm dứt việc giữ con trong nhà. Thay vào đó, chị và gia đình bắt đầu dạy các cháu đề phòng, tránh xa những mối nguy hiểm bên ngoài, cũng như cách xử lí tình huống nếu không may gặp phải.

Tuy nhiên, trái với mong đợi từ anh chị, hai cháu tỏ ra không mấy hứng thú với kiến thức mới này và thường xuyên “nói trước quên sau” khiến bố mẹ phải “bó tay”. Chị không ngờ bảo vệ con đã khó, dạy con cách tự bảo vệ mình còn khó hơn!

Một chiều về nhà, chị Minh Anh thấy con say sưa cầm sách đọc nên cảm thấy khá bất ngờ . Hóa ra đây là sách “Kỹ năng sống cùng POKI” được cô giáo phát sáng nay, ngày mai mới học bài đầu tiên nhưng hai chị em vì thích quá nên đã đọc trước đến tận bài 9. Chị mới đăng kí cho con học tăng cường Kỹ năng sống tại trường do chính giáo viên chủ nhiệm dạy theo chương trình POKI, vì thấy các cháu kém hứng thú với bố mẹ dạy ở nhà, mà lại không có thời gian để đưa đón các cháu học tại các trung tâm kỹ năng sống bên ngoài.

Tại Việt Nam, tính đến thời điểm tháng 4/2017, đã có trên 250 trường tiểu học ứng dụng Giải pháp kỹ năng sống POKI vào những tiết học trên lớp, gồm: Phần mềm giáo án điện tử dành cho giáo viên TeacherKits, Website luyện kỹ năng sống trực tuyến tại địa chỉ poki.vn, Hệ thống thi đấu tranh tài kỹ năng sống tại tranhtai.poki.vn. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả, học sinh có thể tham khảo thêm sách “Kỹ năng sống cùng POKI” do AlphaBooks phát hành, hoặc xem thêm video kỹ năng sống tại địa chỉ mpoki.vn và vpoki.vn do hai nhà mạng lớn là MobiFone và VinaPhone độc quyền cung cấp. Bằng việc sử dụng cách thức giảng dạy hiện đại trong nhà trường, kết hợp cùng sự quan tâm từ phía gia đình và tinh thần tự giác, hào hứng của chính các em nhỏ, việc giảng dạy Kỹ năng sống tại Việt Nam bắt đầu cho thấy nhiều tín hiệu khả quan, phần nào giúp các bậc làm cha mẹ vơi bớt nỗi lo lắng đối với sự an toàn của con em mình.