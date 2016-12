TPO - Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết như vậy khi nói về công tác chuẩn bị ngân hàng câu hỏi cho kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Theo ông Nghĩa, năm 2017, mỗi thí sinh trong phòng thi sẽ có một đề thi riêng biệt do vậy công việc chuẩn bị đề thi phải triển khai sớm hơn và khẩn trương hơn. Bộ đã có ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm phục vụ cho ra đề thi quốc gia trong những năm qua, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã sử dụng ngân hàng câu hỏi thi đánh giá năng lực trong 3 năm qua.

Tuy nhiên, để xây dựng đề thi THPT quốc gia năm 2017, cần phải tiếp tục hoàn thiện, bổ sung câu hỏi thi để có được ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa đủ lớn.

Hiện nay Bộ đang thực hiện quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tương tự như quy trình của các trung tâm khảo thí quốc tế, bao gồm: biên soạn, biên tập, đánh giá và hoàn thiện câu hỏi thi để đưa vào ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa.

Ông Nghĩa cũng cho hay, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 về cơ bản sử dụng công nghệ đánh giá mà ĐH quốc gia Hà Nội đã sử dụng trong kỳ thi đánh giá năng lực dùng để tuyển sinh trong các năm qua.

“Như vậy toàn bộ công nghệ mà ĐH quốc gia Hà Nội đã sử dụng sẽ được chuyển giao cho Bộ. Về ngân hàng câu hỏi thi của ĐH quốc gia Hà Nội, do mục tiêu đánh giá của ĐH quốc gia Hà nội có một số khác biệt so với kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm cơ sở để các trường ĐH xét tuyển, do vậy không thể dùng nguyên ngân hàng câu hỏi thi của ĐHQG Hà Nội mà chỉ cho thể sử dụng một phần phù hợp với mục đích của kỳ thi THPT quốc gia” – ông Nghĩa nói.

Trước đó, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cũng cho biết theo kế hoạch, Bộ sẽ công bố 14 đề thi thử nghiệm của các môn thi năm 2017 vào cuối tháng 01/2017 để thí sinh và các nhà trường có thêm cơ sở tham khảo, vận dụng trong dạy học và ôn tập.

Hiện Bộ đang tích cực triển khai xây dựng bộ đề thi thử nghiệm theo 5 bài thi. Bộ đề thi theo bài thi này sẽ công bố rộng rãi ngay sau khi học sinh lớp 12 hoàn thành chương trình năm học 2016-2017 (dự kiến giữa tháng 5/2017), giúp các cơ sở giáo dục và thí sinh tập dợt, làm quen với định dạng đề thi và phương thức thi theo bài để tiếp tục ôn luyện, chuẩn bị tốt cả về kiến thức, tâm thế và kỹ năng để tham gia kỳ thi đạt kết quả cao.

Bộ cũng đã biên soạn được hơn 60.000 câu hỏi thô, cơ bản đáp ứng đúng quy trình xây dựng câu hỏi thi chuẩn hóa của lý thuyết khảo thí hiện đại. Hiện đã triển khai được 7 đợt biên tập thẩm định theo tiến độ biên soạn; kết quả, khoảng 45.000 câu hỏi đã được biên tập; khoảng 80% số lượng câu hỏi thô của 10 đợt biên soạn đạt chất lượng có thể sử dụng cho biên tập tinh chỉnh xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa.