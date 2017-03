Dư luận đang rất quan tâm việc em Mai Thị Yến học sinh của trường mầm non Hương Sơn, huyện Mỹ Đức bị cô giáo bỏ quên tại nhà vệ sinh trường đến đêm. Đáng nói, bản tường trình của cô giáo này đang bị dư luận cho là gian dối, thiếu trách nhiệm. Liệu có xuất hiện một vụ nhập nhèm kiểu ''Nam Trung Yên' thứ hai?

Bà Hoàng Thanh Hương trao đổi với PV về vụ học sinh mầm non bị bỏ quên ở trường.

Chia sẻ với phong viên, bà Hoàng Thanh Hương, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non (sở GD&ĐT Hà Nội) cho hay ngay sau khi báo chí đưa tin về sự việc, chúng tôi đã chỉ đạo phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức vào cuộc làm rõ.

Cụ thể, ngày 28/3, Phòng phối hợp cùng nhà trường, UBND xã Hương Sơn đã có cuộc làm việc, tuy nhiên vẫn chưa thống nhất được vấn đề. Ngày hôm nay (29/3), phía Phòng báo cáo rằng, vì diễn biến sự việc phức tạp với chức năng chuyên môn của Phòng không thể xử lý được nên đã mời cơ quan công an huyện Mỹ Đức vào làm việc.

PV: Bà có ý kiến gì về việc cô hiệu trưởng trường mầm non Hương Sơn sẽ tiến hành lấy ý kiến học sinh lớp B5 xem cô giáo Hương có phạt và nhốt cháu Yến vào nhà vệ sinh như lời "tố" của gia đình hay không?

Bà Hoàng Thanh Hương: Tôi hoàn toàn không đồng ý với việc này. Hiện nay, khi cơ quan công an đã vào cuộc điều tra thì nhà trường phải có nhiệm vụ phối hợp để làm rõ. Có ba lý do mà tôi cho rằng quan điểm đó là sai lầm: Thứ nhất, hiện không phải thời điểm khi công an đã vào cuộc điều tra; thứ hai, lấy ý kiến học sinh thì không phải là giải pháp tốt; thứ ba, Cô Hiệu trưởng trước khi làm việc phải xin ý kiến phòng Giáo dục, không được tự ý làm trưng cầu ý kiến các em bé.

PV: Hiện dư luận đang lo ngại về việc sẽ xảy ra một vụ “Nam Trung Yên mới”, khi cô giáo tiến hành lấy ý kiến học sinh, nhất là ở đây là các cháu mầm non còn quá nhỏ để nhận biết đâu là phải- trái, đúng- sai, bà nói sao về điều này?

Bà Hoàng Thanh Hương: Đó cũng chính là một trong những lý do tôi quan ngại, tôi đã chỉ đạo Phòng, yêu cầu không lấy ý kiến của học sinh.

PV: Quan điểm của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương hướng xử lý vụ việc như thế nào, thưa bà?

Bà Hoàng Thanh Hương: Dẫu sự việc ra sao thì các cô giáo cũng phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để tránh ảnh hưởng đến uy tín của nhà giáo, quan trọng nhất là đảm bảo sức khỏe và tinh thần cho học sinh. Việc xử lý phải đúng người, đúng tội. Phải làm sao cho giáo viên tâm phục khẩu phục, và các cô giáo khác phải biết trung thực, nhìn nhận rõ trách nhiệm của mình với trẻ.

Tôi cũng mong muốn cơ quan công an sẽ sớm có kết luận điều tra để ổn định việc học tập của học sinh.

PV: Xin cảm ơn bà!