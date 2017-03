Hai con trai của Jodie đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm nhờ kiến thức được mẹ dạy về phân biệt kẻ gian.

Jodie tin rằng việc trang bị kiến thức giúp con tự thoát khỏi tình huống xấu khi không có mẹ bên cạnh.

Phải để con nơi công cộng, không thể giám sát là kịch bản ác mộng cho bất cứ phụ huynh nào. Tuy nhiên, bà mẹ 4 con Jodie Norton (Utah, Mỹ) phát hiện rằng việc trang bị những lời khuyên chính xác sẽ giúp con an toàn khi đối mặt với tình huống nguy hiểm, theo Viral Thread ngày 27/3.

Jodie kể lại trên blog Time Well Spent trải nghiệm cá nhân. Một lần, khi đang tắm, cô đột nhiên cảm thấy đau đớn do bị vỡ u nang buồng trứng. Vừa chịu đau cô vừa tự lái xe đến bệnh viện gần nhất và được đưa vào phòng cấp cứu.

Thời điểm đó, hai con trai lớn nhất của cô là CJ (10 tuổi) và T-Dawg (8 tuổi) phải ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu để đợi người hàng xóm tốt bụng đến đón và đưa tới trường. Jodie đã tính toán người hàng xóm xuất phát từ nhà sau khi được cầu cứu sẽ chỉ mất 5 phút để đến nơi. Tuy nhiên, vì anh đang ở một nơi xa hơn nên thời gian hai con trai cô phải đợi lên đến 40 phút.

Vừa ngồi một lúc, hai cậu bé được tiếp cận bởi một phụ nữ và hai người đàn ông thô lỗ, đề nghị chúng giúp đỡ việc quan trọng. "Người phụ nữ muốn chúng đi vào buồng tắm, nơi bạn trai cô ta đang trốn bác sĩ, để thuyết phục anh ta ra ngoài điều trị", Jodie viết.

CJ, con trai cả của Jodie lặp đi lặp lại câu "Không, cảm ơn" với những người lạ, cố gắng buộc họ bỏ đi. Những người này nài nỉ: "Làm ơn, các cháu sẽ thực sự cứu sống cuộc đời anh ấy, chỉ việc vào buồng tắm và nói rằng anh ấy sẽ an toàn khi ra ngoài". Cuối cùng, họ đành bỏ cuộc trước sự từ chối của hai cậu bé.

"Một lúc sau, hàng xóm của tôi xuất hiện và các con tôi đi cùng anh. Họ nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện từ buồng tắm, nhảy lên xe với hai gã đàn ông và người phụ nữ kia rồi phóng xe khỏi khu vực bệnh viện. Tôi chỉ biết há hốc miệng khi nghe kể lại chi tiết này", Jodie cho biết.

Sự tức giận và sốc của bà mẹ dần chuyển thành cảm giác nhẹ nhõm và biết ơn. CJ đã tinh ý nhớ ra quy tắc an toàn đã được dạy từ rất lâu, nhờ đó không cho kẻ xấu có cơ hội hành động. Đó là mẹo phát hiện "kẻ thủ đoạn". Khái niệm "kẻ thủ đoạn" là ý tưởng của Pattie Fitzgerald, nhà sáng lập Safely Ever After, trang web cung cấp các mẹo giữ an toàn cho trẻ.

Ý tưởng này nhằm giúp trẻ không đánh đồng người lạ với nguy hiểm, bởi đôi khi yêu cầu người lạ giúp đỡ lại là cách tốt nhất trong tình huống khẩn cấp. Thay vào đó, Safely Ever After khuyến khích người lớn nói chuyện với con về những "kẻ thủ đoạn". Đây là những người trưởng thành sẽ đến gần và yêu cầu trẻ giúp đỡ, ngay cả khi có người lớn khác xung quanh. Vì không có người lớn nào nghiêm túc xem xét việc yêu cầu một đứa trẻ giúp đỡ khi còn nhiều lựa chọn khác, đây là dấu hiệu rõ ràng chỉ ra có điều gì đó không ổn.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần cung cấp cho con lời khuyên khác không kém phần quan trọng, "kẻ thủ đoạn" không phải người lạ, đó có thể là người mà chúng biết rất rõ. Việc lắng nghe và chú ý khi thấy trẻ muốn tránh một người nào đó cũng có tác dụng nhiều hơn bạn nghĩ. Trẻ cần cảm thấy an toàn để chia sẻ trải nghiệm với bố mẹ, giống như CJ và T-Dawg trong ví dụ ở trên.

Jodie kết luận: "Khi mọi chuyện đã qua, tôi nhận ra kiến thức là sức mạnh, nó chắc chắn nên được áp dụng cho mọi đứa trẻ để giữ an toàn. Không phải lúc nào chúng ta cũng có mặt để bảo vệ con, và chắc chắn bạn cũng sẽ mất ngủ giống như tôi khi trải qua việc này. Tuy nhiên, chúng ta có thể trao cho trẻ sự tự tin và sức mạnh bằng cách dạy chúng nên làm gì trong những tình huống tương tự".

Vụ việc được Jodie khai báo với cảnh sát và họ đang kiểm tra camera bệnh viện nhằm tìm bắt kẻ xấu.