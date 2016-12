New Zealand có hệ thống giáo dục được xếp hàng top trên thế giới, với nguồn ngân sách dồi dào dành cho giáo dục và chất lượng của nền giáo dục luôn được chính phủ theo dõi chặt chẽ.

Phạm Thùy Trang hiện đang theo học bậc học Tiến sĩ tại trường Đại học Auckland, New Zealand

Chất lượng giáo dục New Zealand được đảm bảo nhất quán ở mọi cấp độ và mọi loại hình, từ bậc phổ thông đến Tiến sĩ. Cùng tìm hiểu về bậc học Tiến sĩ ở xứ Kiwi qua chia sẻ từ chính một du học sinh Việt Nam.

Phạm Thùy Trang, cựu thủ khoa Đại học Y Dược TP. HCM, sau khi tốt nghiệp Thạc Sĩ tại Hàn Quốc đã hạ quyết tâm nâng cao trình độ nghiên cứu độc lập cũng như học vị của mình. Với thành tích học tập xuất sắc và sự nhiệt huyết, chăm chỉ, Trang đã nỗ lực đạt được học bổng toàn phần theo chương trình New Zealand International Doctoral Research Scholarship (NZIDRS) của chính phủ New Zealand. Ấp ủ đề tài nghiên cứu “Hóa học xanh” với mục đích giảm bớt mức độ ô nhiễm của hóa học, bảo vệ môi trường, Trang đã bỏ rất nhiều thời gian tìm kiếm môi trường nghiên cứu học tập phù hợp với dự án và cuối cùng cô đã chọn University of Auckland. “Định hướng tương lai của mình là trở thành giảng viên tại Đại học Y Dược, vì vậy khi học lên Tiến Sĩ, khả năng nghiên cứu độc lập sẽ được nâng cao, sau này sẽ dễ hướng dẫn cho các thế hệ sinh viên sau đồng thời cũng dễ kêu gọi góp quỹ cho các đề tài nghiên cứu”, Thùy Trang cho biết.

Đại học Auckland (New Zealand), nơi có 15 ngành học được xếp vào Top 50 theo Bảng xếp hạng QS năm 2016 các Đại học tốt nhất thế giới tính theo ngành học (QS World Ranking by Subjects 2016)

Trang chia sẻ, cô chọn New Zealand để học tập vì 3 lý do chính: chất lượng nền giáo dục, môi trường sống thân thiện dễ hòa nhập và sự nhiệt tình của giáo sư hướng dẫn. Vốn có nhiều bạn bè hiện đang học tập tại New Zealand và tất cả đều chia sẻ sự hài lòng với đời sống học tập đây, càng khiến Trang thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Đặc biệt, Trang cho biết, điều giúp cô quyết định dứt khoát nhất chính là vị giáo sư hướng dẫn đề tài. Với Trang, giáo sư hướng dẫn rất quan trọng, vì đó sẽ là người đi cùng mình xuyên suốt quá trình học tập, và gần như là người hỗ trợ chính, người bạn đồng hành quan trọng, ảnh hưởng lớn đến thành công của dự án. “Mình rất ấn tượng khi lần đầu liên hệ với giáo sư hướng dẫn qua e-mail, ông trả lời rất nhanh, với hướng dẫn vô cùng chi tiết, chu đáo. Thầy vừa có kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực hóa học xanh, vừa tận tâm, nhiệt tình nên mình đã nhận ra ngay đây chính là người thầy mình muốn được đồng hành trong suốt quá trình nghiên cứu”, Trang kể lại.

Một điểm cộng khác cho việc theo học Tiến sĩ tại New Zealand, đó là sinh viên có được nhiều ưu đãi đặc biệt, chẳng hạn như mức học phí của sinh viên quốc tế được tính bằng với sinh viên bản địa. Đây là cơ hội lý tưởng để được học tập và sinh hoạt trong môi trường giáo dục quốc tế với chi phí rất ưu đãi. Trong quá trình học tập, sinh viên có thể sử dụng mọi cơ sở vật chất tối ưu, được liên kết quốc tế như thư viện, phòng lab vv. Hơn thế nữa, các nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ có thể mang theo gia đình đến sống tại New Zealand trong quá trình học tập. Chồng hoặc vợ của nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ được phép làm việc toàn thời gian và con cái của họ sẽ được học miễn phí tại các trường phổ thông công lập của New Zealand.

Các trường đại học ở New Zealand có cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập cởi mở, giúp sinh viên phát huy tư duy sáng tạo và khả năng nghiên cứu độc lập

Về kinh nghiệm xin học bổng, Trang bật mí, bên cạnh điểm số học tập tốt, các bạn cần phải chuẩn bị CV thật cụ thể và chi tiết, trong đó nêu bật toàn bộ quá trình và thành quả của bản thân. Quan trọng nhất, cần có thêm các thành tích nghiên cứu được đăng lên báo quốc tế, vì đó là chứng thực giá trị nhất cho thành quả nghiên cứu. “Cũng đừng ngại nỗ lực nghiên cứu và phải kiên trì theo đuổi dự án đến phút cuối”, Trang nhấn mạnh.

Thùy Trang đã đặt chân đến đất nước New Zealand vào cuối tháng 11 năm 2016. Tự thấy bản thân là người dễ hòa nhập, Trang cũng rất thoải mái trong quá trình chuẩn bị trước đó. Sau khi thực sự trải nghiệm cuộc sống học tập tại đây, Trang sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các bạn sinh viên có ý định du học New Zealand trong tương lai.