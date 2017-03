Một học sinh lớp 5 bị các trong lớp bạn trêu ghẹo đã báo với phụ huynh. Ngay sau đó, phụ huynh đã đến trường gặp cô giáo “làm ra lẽ”. Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A phân tích, phụ huynh phản ứng thô bạo, tiêu cực thì đó là những dữ liệu tiêu cực mà trẻ sẽ tiếp nhận và bị ảnh hưởng.

Phụ huynh vào trường hành hung giáo viên ngay tại lớp học.

Cho rằng cô giáo bao che, phụ huynh này đã thóa mạ, quay hình ảnh đưa lên mạng xã hội và đòi “xử đẹp” cô giáo. Chuyện xảy ra tại Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (Q.Tân Phú, TP.HCM).

Khi giáo viên thành nơi trút giận

Sáng 21/3, nhiều phụ huynh, giáo viên của Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện (Q. Tân Phú) không khỏi lo lắng, bàn tán về việc một phụ huynh của học sinh lớp 5 trong trường đòi “xử đẹp” giáo viên chủ nhiệm vì để bạn học trêu chọc cháu mình. Được biết, việc phụ huynh hăm dọa giáo viên Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện đã xảy ra cách đây hơn một tuần. Tuy nhiên, đến nay “cuộc chiến” vẫn chưa có hồi kết.

Chị K.H (ngụ Q.Tân Phú) chia sẻ: “Việc anh K.P đòi “xử đẹp” cô giáo chủ nhiệm, chửi bới nhà trường đã diễn ra hơn một tuần nay, tôi cứ tưởng nhà trường đã xử lý xong. Tuy nhiên, chiều hôm qua tôi lại thấy anh ấy đăng trên facebook là cháu anh ấy đi học lại bị bạn đánh khóc, anh ấy dọa là hôm nay về nhà sẽ không để yên cho nhà trường. Tôi lo quá”.

Vụ việc bắt đầu từ giữa tháng 3/2017, khi bé T.N, học sinh lớp 5 của trường bị các bạn học chung lớp trêu ghẹo. Đi học về, T.N méc lại sự việc cho phụ huynh và người chú tên K.P nghe. Vừa nghe cháu kể xong, K.P lập tức chạy lên trường chặn cô giáo chủ nhiệm của T.N để “làm ra lẽ” tại sao cô bao che để những học sinh này trêu ghẹo cháu mình.

Sau nhiều lần vào trường to tiếng với các giáo viên, K.P còn chụp hình cô chủ nhiệm đưa lên facebook với những lời lẽ nặng nề, thậm chí đe dọa lấy mạng. Mỗi lần Ban giám hiệu mời phụ huynh lên trường làm việc, K.P hứa sẽ quay phim để “lưu bằng chứng”. Không muốn sự việc đi quá xa, cô giáo chủ nhiệm của T.N đã chủ động nhắn tin xin lỗi K.P, nhưng anh này lại tiếp tục chụp lại tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm, đăng tải trên facebook và tiếp tục thách thức, chửi bới.

Một giáo viên Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện (đề nghị giấu tên) cho biết: “Vụ việc bắt nguồn từ nguồn từ chuyện cỏn con. Hôm đó em T.N bị một bạn nam trêu chọc trong giờ ra chơi, giáo viên chủ nhiệm không hề biết. Phụ huynh của em T.N liên tục vào trường bắt lỗi cô kèm theo những lời lẽ đe dọa, xúc phạm nặng nề. Cô chủ nhiệm lo sợ, phải nhờ người thân đưa đón”.

Mới đây, thầy và trò trường tiểu học V.T (Q.4) một phen hoảng vía khi cha mẹ hùng hổ đi tìm giáo viên “trả đũa”. Trước đó, một học sinh của trường tiểu học V.T trong giờ ra chơi bị xước tai, rướm máu. Về nhà phụ huynh tra hỏi phải cô đánh hay không, cô bé quýnh quáng nói cô đánh.

Thế là cha mẹ và một số người kéo nhau vào trường rượt đánh giáo viên. Trước hình quá căng, các giáo viên đã đưa cô giáo này chạy trốn. Không chỉ “đại náo” trường học, nhóm người trên còn cử người canh me ngoài cổng để đón đường “xử” cô. Nhà trường đã phải báo vụ việc cho cơ quan công an nhờ can thiệp.

Không chỉ hăm dọa, chửi bới giáo viên, mới đây, chị M.S, phụ huynh trường mầm non H.S (Q. 11), lại “lỡ tay” đánh cô giáo vì nghi ngờ rằng cô đánh con mình. Theo đó, trong lúc theo dõi camera trên lớp học, chị M.S thấy cô giáo có hành động giống như đánh con nên tức tốc lên trường yêu cầu nhà trường phải giải trình.

Trường mời công an phường làm việc và kết luận góc máy quay không xác định được việc cô giáo có đánh bé hay không. Cô giáo giải thích do bé vừa ăn vừa nghịch đồ chơi nên xảy ra giành giật giữa cô trò. Cho rằng nhà trường bao che cô giáo, M.S. chặn cô ngoài đường tát tai cô… dằn mặt.

Trước đó, dư luận đã từng xôn xao về trường hợp cô giáo của TH-THCS Đức Trí (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) bị phụ huynh xông vào “đánh nhầm”. Theo đó, phụ huynh Lê Thị Cúc (cũng là giáo viên, công tác tại trường THPT Ngô Quyền) khi đón con, phát hiện vết xước trên má nên xông thẳng vào trường đánh cô giáo Bùi Thị Lan Anh (tưởng nhầm là người đánh con mình).

Chồng bà Cúc sau đó giằng micro trên tay cô giáo đang điều hành đưa đón học sinh, có hành vi và lời nói khiếm nhã tại trường. Khi làm việc với hiệu trưởng và gặp giáo viên làm xước má con mình, bà Cúc dùng điện thoại di động quay clip, đưa lên tài khoản facebook cá nhân…

Đừng gieo mầm bạo lực cho trẻ

Trao đổi với phóng viên, cô Lê Thị Thanh Thúy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện xác nhận: “Có vụ việc xảy ra như nêu trên. Đây là sự việc nội bộ trường nên ban giám hiệu đã giải quyết vụ việc chứ chưa đến mức phải nhờ cơ quan công an vào cuộc giải quyết. Thực ra cách ứng xử của phụ huynh với giáo viên cũng muôn hình vạn trạng, nhưng bản thân là người làm giáo dục chúng tôi cũng có những giải pháp giải quyết hài hòa để tránh làm sao ảnh hưởng đến cả giáo viên, học sinh và phụ huynh”.

Tuy nhiên, ngay trong chiều hôm đó, chúng tôi thông tin về việc phụ huynh em T.N tiếp tục đăng tải lên facebook đe dọa “cho nhà trường biết tay” khiến nhiều phụ huynh khác đang rất lo lắng thì cô Thanh Thúy cho biết: “Chúng tôi sẽ báo cáo vụ việc lên trên để Phòng Giáo dục quận hỗ trợ giải quyết”. Rõ ràng, chính giải quyết theo kiểu “xử lý nội bộ” của nhà trường cũng phần nào làm vụ việc kéo dài.

Cô Phạm Thuý Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4) chia sẻ, dù với lý do gì thì hành động hành hung, đe doạ giáo viên đáng lên án. Nhiều khi trẻ kể lại vụ việc không chính xác hoàn toàn. Vì thế, phụ huynh nên tìm hiểu, xem xét kỹ.

“Khi xảy ra sự cố như vậy, tôi lắng nghe, xoa dịu cơn nóng của phụ huynh trước rồi mới phân tích đúng sai. Nếu đúng lỗi giáo viên thì phải nhận trách nhiệm của nhà trường. Chúng tôi rất mong phụ huynh bình tĩnh. Khi nghe chuyện nên liên hệ thầy cô, nếu cảm thấy chưa thoả mãn thì có thể phản ứng lên trên, trường còn có hội đồng sư phạm, ban giám hiệu.

Nếu phụ huynh không tôn trọng thầy cô, trẻ nhỏ sẽ học theo. Nhiều phụ huynh thưa kiện, chụp hình tung tin lên facabook, tìm đủ mọi cách để… làm khó giáo viên. Đến độ, học sinh nhiều em cũng ý thức được “quyền” này, khi bị giáo viên la mắng thậm chí doạ lại cô về méc ba má “cho cô lên báo”. Trẻ sẽ học theo ba mẹ, coi thường thầy cô giáo”, cô Thuý Hà tâm tư.

PGS-TS Trần Văn Ánh (nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hóa TP.HCM) cho biết: “Việc phụ huynh có các ứng xử thiếu tôn trọng hoặc hành hung giáo viên dù trong trường hợp nào đi chăng nữa cũng là đi ngược hẳn với chuẩn mực văn hóa của người Việt. Từ xa xưa chúng ta đã có câu “Muốn sang thì bắt cầu kiều/Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”.

Đó là lời răn các bậc phụ huynh nên có cách ứng xử chuẩn mực với người thầy của con mình. Việc phụ huynh bảo vệ con bằng cách đánh giáo viên sẽ làm cho học sinh coi thường giáo viên, các cháu cũng sẽ bị nhiễm cách hành xử xấu xí đó của phụ huynh”.