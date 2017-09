Công an An Giang và Phương Trang FUTA Bus Lines cùng tiếp sức mùa thi

Ban tổ chức và Nhà tài trợ trao tặng 200 phần quà, cùng 100 chiếc xe đạp đã được đại diện Đoàn trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã. Những phần quà cũng là nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự quan tâm, bồi dưỡng, ươm mầm phát triển thế hệ trẻ tương lai của các cấp chính quyền, các mạnh thường quân đối với tinh thần hiếu học của các em trước thềm năm học mới.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công An tỉnh An Giang, đồng chí Đại tá Phạm Kim Hương – Nguyên Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, đồng chí Thượng tá Phạm Nhật Trường – Trưởng Công an huyện Chợ Mới, đồng chí Thái Thị Kim Hương – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Chợ Mới, Ông Nguyễn Trí Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines cùng các mạnh thường quân tài trợ khác.

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Công ty Cổ phần xe Khách Phương Trang FUTA Bus Lines trao quà các em học sinh tại UBND xã Bình Phước Xuân.

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Công ty Cổ phần xe Khách Phương Trang FUTA Bus Lines trao quà các em học sinh tại UBND xã Tấn Mỹ.

Bảo An