TPO - Sáng nay (21/2), UBND quận Cầu Giấy đã công bố quyết định cách chức Hiệu trưởng, Hiệu phó trường Nam Trung Yên đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc và bà Nguyễn Thị Hương.

Quyết định cách chức Hiệu trường trường tiểu học Nam Trung Yên đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc, được công bố tại trường vào sáng nay.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp ngày 20/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh việc cách chức hiệu trưởng, hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên không phải là kết thúc mà để phục vụ công tác điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra; nếu có vi phạm hình sự sẽ tiếp tục xem xét xử lý; nếu chỉ vi phạm ở mức độ hành chính thì hai cô giáo này cũng không xứng đáng ở vị trí của mình.

Căn cứ kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và ý kiến thống nhất của Hội đồng kỷ luật, UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định cách chức đối với Hiệu trưởng, Hiệu phó Trường tiểu học Nam Trung Yên vi những dấu hiệu che giấu, báo cáo không trung thực vụ tai nạn của cháu Trần Trung Kiên (lớp 2A4 trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội).Theo đó, sáng 21/2, ông Dương Cao Thanh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ký ban hành Quyết định 800/QĐ UBND cách chức Hiệu trường trường tiểu học Nam Trung Yên đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc; Quyết định 801/QĐ UBND cách chức Hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên đối với bà Nguyễn Thị Hương.Cũng trong sáng nay, các quyết định kể trên được công bố tại trường tiểu học Nam Trung Yên. Được biết, UBND quận Cầu Giấy cũng đã cử bà Thanh Tịnh, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy tạm thời đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên.Trước đó, sáng ngày 20/2, UBND thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo quận Cầu Giấy, công an thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo . Tại cuộc họp, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo về kết quả điều tra ban đầu đối với vụ tai nạn.Cơ quan điều tra đã xác định ngày 1/12/2016, bà Tại Thị Bích Ngọc và Nguyễn Thị Hương gọi taxi đưa bà Ngọc đi khám tại Bệnh viện Việt Đức. Sau khi khám xong, cả hai lên xe taxi di chuyển về trường. Khi qua phố Phủ Doãn, các cô giáo này yêu cầu lái xe dừng lại để mua thuốc cho bà Ngọc. Tuy nhiên, do đường Phủ Doãn cấm dừng đỗ nên lái xe taxi biển kiểm soát 30A-702.54 là ông Trần Quốc Tuấn đã đưa các-vi-dít cho bà Hương, hẹn khi mua xong thuốc sẽ quay lại đón.Mua thuốc xong, bà Hương đã điện cho lái xe đón và đi về trường. Khi về đến cổng sau nhà trường, bà Hương điện thoại cho bảo vệ trường là ông Trung ra mở cửa để cho xe taxi đi vào. Khi vào đến sân trường, cháu Trần Chí Kiên đang chơi đùa đã chạy về phía đầu xe và bị xe ô tô đâm phải, ngã bệt xuống đất.Lái xe dừng lại thì Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc đi thẳng vào phòng Hội đồng; Hiệu phó Nguyễn Thị Hương đã dìu cháu Kiên lên, do cháu Kiên đau nên đã cùng bảo vệ đưa lên phòng chức năng của nhà trường để thăm khám. Lái xe taxi sau đó do chưa biết hậu quả nên đã đi ra khỏi trường.Cơ quan điều tra xác định việc cho xe ô tô taxi biển kiểm soát số 30A-70254 do ông Trần Quốc Tuấn điều khiển đi vào sân trường trong giờ ra chơi của các cháu học sinh trường Tiểu học Nam Trung Yên và gây tai nạn là có thật. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và Hiệu phó Nguyễn Thị Hương.Căn cứ báo cáo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung kết luận, việc cho taxi do ông Trần Quốc Tuấn điều khiển đi vào sân trường tiểu học Nam Trung Yên trong giờ nghỉ giải lao của học sinh ngày 1/12/2016 là có thật. Điều này cho thấy Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc không trung thực trong báo cáo, cố tình che giấu vi phạm, gây khó khăn cho cơ quan điều tra, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.Việc làm của Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và Hiệu phó Nguyễn Thị Hương tạo nên dư luận xấu trong xã hội về đạo đức nghề nghiệp, và ảnh hưởng hình ảnh người giáo viên Thủ đô nói riêng, ngành giáo dục Việt Nam nói chung.Căn cứ những lý do nói trên và đơn phản ánh của 18 giáo viên đang công tác tại trường tiểu học Nam Trung Yên, ý kiến của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch UBND Ngô Văn Quý, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung kết luận và chỉ đạo: Yêu cầu Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy căn cứ quy định hiện hành về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, xem xét kỷ luật chấm dứt việc điều hành nhà trường đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc và bà Nguyễn Thị Hương theo thẩm quyền.Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu bố trí ngay người thay thế điều hành tại trường tiểu học Nam Trung Yên để việc giảng dạy, học tập tại nhà trường trở lại bình thường, báo cáo UBND thành phố trước ngày 22/2. Giao Công an thành phố tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ lời khai và xử lý theo quy định pháp luật.Chiều cùng ngày, UBND quận Cầu Giấy đã nhận được văn bản truyền đạt kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Ngay trong chiều tối ngày 20/2, bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã chủ trì cuộc họp Hội đồng kỷ luật UBND quận Cầu Giấy xem xét xử lý kỷ luật Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và Hiệu phó Nguyễn Thị Hương với hình thức cách chức theo đúng chỉ đạo của thành phố Hà Nội.