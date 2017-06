TP - Theo nhận xét ban đầu một số giáo viên chấm thi môn Văn và lãnh đạo các Sở GD&ĐT: Bài thi môn Văn năm nay phân hóa được thí sinh, phổ điểm chủ yếu từ 4-6 điểm, đã có bài được 8,75 điểm nhưng cũng có bài bị điểm liệt. Còn các môn thi trắc nghiệm, đa số các sở mới chỉ quét xong dữ gốc gửi về bộ và đang kiểm tra lại một lần dữ liệu trước khi chấm.

Giám thị chấm thi môn Ngữ văn tại hội đồng chấm thi Sở GD&ĐT Hưng Yên. Ảnh: nghiêm Huê.

Chiều qua 29/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã đi kiểm tra công tác chấm thi tại Sở GD&ĐT Hưng Yên. Chia sẻ với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết sở huy động 80 giáo viên chấm thi và chấm kiểm tra môn Ngữ văn. Đến thời điểm hiện tại, Hưng Yên chấm được khoảng 40% bài thi Ngữ văn. Với các bài thi trắc nghiệm, Hưng Yên đã quét xong dữ liệu gửi về Bộ GD&ĐT. Hôm qua và hôm nay sẽ dò kiểm dữ liệu, ngày mai 1/7 bắt đầu chấm các môn thi trắc nghiệm.

Cô Lê Thị Vân Hường, tổ trưởng tổ chấm thi số 3, môn Ngữ văn, Hội đồng chấm thi Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết, điểm môn Ngữ văn cao nhất ở tổ của cô là 8,75. Nhưng cũng đã có những bài bị điểm liệt (từ điểm 1 trở xuống). “Những bài thi bị điểm liệt là thí sinh không làm được bài. Còn bài thi đạt điểm 8,75 của em thí sinh viết dày dặn, hết 4 tờ giấy thi” – cô Hường cho biết. Trước câu hỏi phần I của môn Ngữ văn đang thu hút sự quan tâm của dư luận vì có nhiều ý kiến trái chiều, cô Hường cho biết, đa số thí sinh làm được điểm tuyệt đối ở phần thi này. Còn tại tổ chấm thi số 4, cô Lưu Thị Minh, tổ trưởng cho hay, điểm Văn cao nhất trong mấy ngày qua là 8,75. Nhưng tổ của cô chưa có điểm liệt. Theo cô Minh, phổ điểm môn Văn chủ yếu là từ 4-6 điểm. Trong khi đó, các giáo viên chấm thi khác tại Hội đồng chấm thi Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết, năm nay, chưa thấy có hiện tượng thí sinh không làm được bài ngồi viết linh tinh vào giấy thi.

Tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh, đại diện phòng Khảo thí cho biết, đã chấm được 40% bài thi môn Văn. Điểm cao nhất đến giờ cũng là 8,75 điểm. Tuy nhiên, cũng đã có 5 bài bị điểm liệt. Lãnh đạo phòng Khảo thí cho biết thêm, đến hết buổi sáng hôm nay, Quảng Ninh mới quét xong bài thi trắc nghiệm. Sau đó gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT rồi mới chấm. Dự kiến, ngày 4/7 Quảng Ninh sẽ chấm thi xong tất cả các bài thi.

Ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định cho biết, đáp án môn Văn năm nay chi tiết, rõ ràng. Các giám thị chấm thi khẳng định chấm đều tay, không băn khoăn hay tranh luận gì trong quá trình chấm thi. Hôm nay, Sở bắt đầu bước vào chấm thi các môn trắc nghiệm sau khi đã quét xong dữ liệu gửi về Bộ. Nam Định dự kiến sẽ chấm thi xong trước ngày 4/7.

Dò kiểm tránh thiệt cho thí sinh

Cô Nguyễn Lệ Xuân, tổ trưởng tổ chấm thi trắc nghiệm, hội đồng chấm thi Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết sau khi quét xong dữ liệu, tổ chấm trắc nghiệm đang dò kiểm dữ liệu. Qua quá trình rà soát, có phát hiện một số thí sinh tô sai số báo danh. Chưa phát hiện ra trường hợp nào tô mờ hay tô đúp (một câu trả lời hai đáp án do thí sinh tẩy không hết hoặc vi phạm quy chế). “Hiện mới phát hiện có 2 lỗi logic mà thí sinh mắc phải đó là trùng số báo danh và ghi sai mã đề. Sau khi phát hiện, chúng tôi đã xử lý theo đúng quy trình, có biên bản ghi chép và có sự giám sát của thanh tra Bộ GD&ĐT, cơ quan an ninh” – cô Xuân cho hay.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT cho biết khi dò kiểm, có một số lỗi của thí sinh mà tổ chấm thi cần lưu ý. Đó là ghi sai mã đề, ghi nhầm số báo danh. Hai lỗi logic này phần mềm chấm thi sẽ “bắt” được luôn. Ngoài ra, theo ông Nghĩa còn lỗi nữa là tô mờ hoặc tô đúp đáp án. Với tất cả các lỗi này, bài thi sẽ phải được rút ra để kiểm tra xử lý lại. “Theo nguyên tắc dò kiểm cứ hai trống (tức là hai câu không có đáp án) và 1 đúp là phải dò kiểm. Nếu không dò kiểm tốt, khi phúc khảo sẽ rất phức tạp”- ông Nghĩa cho hay. Cũng theo ông Nghĩa, với những đáp án trống, nhiều khi do máy không “bắt” được do thí sinh tô mờ. “Tuy nhiên, với những câu tô đúp, giám thị phải xem xét kỹ. Nếu thí sinh ăn gian (tô đồng thời hai đáp án) thì câu đó sẽ được 0 điểm. Còn nếu thí sinh đã tẩy một đáp án nhưng tẩy chưa hết thì phải chấm cho thí sinh. Tất cả những việc này đều có giám sát và có biên bản” – ông Nghĩa cho hay. Do đó phải rút ra dò kiểm lại để tránh thiệt cho học sinh. Mặt khác, ông Nghĩa khẳng định, sau khi kết thúc dò kiểm, phải gửi kết quả lên Bộ để lưu dữ liệu. Sau đó, các Sở mới tiến hành chấm bài thi trắc nghiệm.

Liên quan đến những quan ngại cho rằng, kết quả thi năm nay ở vùng sâu vùng xa có thể sẽ cao hơn thành phố, Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định: “Với cách thi và chấm trắc nghiệm như hiện nay, ở đâu cũng khách quan, minh bạch như nhau, không can thiệp chủ quan được. Còn với môn Ngữ văn, Bộ cũng đã huy động thanh tra ĐH tham gia vào tất cả các khâu của quá trình chấm thi”.