TP - Trường học tưởng chừng là nơi an toàn đối với học sinh, tuy nhiên những vụ việc như học sinh bị ngã tử vong hay học sinh bị xe đâm gãy chân trong sân trường khiến phụ huynh đứng ngồi không yên. Trong khi đó, một số trường vẫn còn tình trạng cho ô tô đi lại tự do trong sân trường vào giờ cao điểm.

Xe đỗ trong sân Trường tiểu học Khương Đình (Hà Nội).

Những vụ việc đáng tiếc

Dư luận chưa hết bàng hoàng vì kết luận của công an điều tra khẳng định học sinh Trần Chí Kiên, lớp 2A4 Trường tiểu học Nam Trung Yên bị gãy chân trong sân trường là do va phải taxi thì mới đây xảy ra liên tiếp nhiều vụ việc đáng tiếc khác.

Cụ thể, ngày 23/2, một học sinh lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Trãi (Hà Đông - Hà Nội) đã ngã từ lan can tầng 3 của trường rơi xuống đất. Sau khi sự việc xảy ra, học sinh được nhà trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103. Bà Bùi Thị Minh Thu, Hiệu trưởng trường cho biết, sau khi bị ngã, học sinh bị chấn thương vùng hông và xương đòn. Sau hơn 1 tuần điều trị, học sinh hiện đã tỉnh táo, không cần phải can thiệp phẫu thuật và khoảng tuần sau em có thể xuất viện.

Tuy nhiên, theo bà Thu, dù các lan can đều cao đạt chuẩn nhưng học sinh ở độ tuổi hiếu động nên giáo viên rất khó để kiểm soát được hết các hành động trong giờ các em ra chơi. Sự việc là một bài học đắt giá để trường chấn chỉnh lại an ninh, an toàn trường học. Ngay sau đó, bà đã triệu tập cuộc họp toàn trường và rà soát lại chiều cao các lan can, yêu cầu giáo viên nhắc nhở học sinh thường xuyên hơn.

Không may mắn như học sinh ở trường Nguyễn Trãi, trước đó ít ngày, em Nguyễn Công Minh, học sinh lớp 6A5 Trường THCS Trần Quốc Toản (TP Hạ Long) bị trượt chân rơi từ tầng 4 xuống đất. Dù được cấp cứu kịp thời, thầy cô giáo trong trường xếp hàng dài để hiến máu cứu học sinh nhưng Công Minh đã tử vong ngay chiều cùng ngày.

Cách đây vài tháng, một học sinh ở trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) bị bỏng nặng trong phòng thí nghiệm. phải nghỉ học nhiều ngày để điều trị. Nguyên nhân được xác định là do sơ suất của giáo viên trông coi phòng thí nghiệm này lơ là để học sinh tự do nghịch dại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Ô tô tự do ra vào sân trường

Anh Trần Thế Giang, phụ huynh học sinh một trường tiểu học tại quận Hoàng Mai chia sẻ lo lắng: “Hằng ngày đưa con tới trường anh thấy hiệu trưởng vẫn lái xe ô tô vào thẳng sân trường giờ cao điểm”. Theo anh Giang, vào đầu giờ sáng, học sinh đến trường chạy đi, chạy lại như ong vỡ tổ, sau vụ việc ở Trường Nam Trung Yên anh cảm thấy bất an nên phải dừng xe từ ngoài cổng dắt tay con vào đến lớp mới yên tâm quay ra đi làm. Anh Giang cũng cho rằng, nhà trường cần phải có quy định làm sao để sân trường, trường học trở thành nơi an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Theo tìm hiểu của PV, tại nhiều trường học ở Hà Nội, vào đầu giờ sáng hoặc tan tầm tuy học sinh đi lại rất đông nhưng ô tô vào ra cũng nhộn nhịp không kém. Như trường Tiểu học Khương Đình, chỉ 15 phút đầu giờ sáng, có rất nhiều ô tô theo lối cổng chính đi vào sân trường. Xe được lùi đỗ trong sân trong khi học sinh vẫn đi lại đông đúc.

Bà Đặng Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tất cả các xe ô tô đỗ ở trường đều là xe của giáo viên đến trường để dạy học. Do đặc thù trường chỉ có một cổng chính nên không có cách nào khác là để giáo viên lái ô tô vào trường.

Tuy nhiên, sau vụ tai nạn đối với học sinh ở Trường tiểu học Nam Trung Yên, trường đã họp rút kinh nghiệm và yêu cầu các giáo viên có ô tô phải đến sớm và về muộn khi học sinh đã về vãn. Riêng đối với xe máy, giáo viên cũng phải dắt xe từ cổng trường. Cũng theo bà Vân, từ trước đến nay, trường không nhận trông xe của người dân ở bên ngoài.

Không riêng trường Tiểu học Khương Đình, trường THPT Nhân Chính (Cầu Giấy) cũng cho xe đi lại tự do trong giờ học sinh đến trường. Điều này gây bức xúc, lo lắng cho phụ huynh, học sinh.

Bà Công Thị Hồng Kiên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng An (Tây Hồ - Hà Nội) chia sẻ, nhiều năm nay để trường học là nơi an toàn, bà quán triệt cấm tất cả xe ô tô vào ra trong trường. Riêng xe giáo viên không có giải pháp khác nên trường phải để giáo viên đi xe vào trường tuy nhiên xe chỉ được đỗ sát cổng ngoài của trường. “Để bảo vệ không nhận trông thêm xe như ở một số trường, có khi 10 giờ đêm tôi bất ngờ xuống kiểm tra”, bà Kiên nói.

Ông Chử Xuân Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, quan điểm của Sở là đặt vấn đề an toàn cho học sinh lên hàng đầu. Do đó, sở quán triệt những trường đang vi phạm phải chấn chỉnh. Ô tô của giáo viên vào ra trong trường cũng phải được phân luồng và quy định chỗ đỗ rõ ràng.

Riêng Phòng GD&ĐT Cầu Giấy, sau vụ việc học sinh ngã gãy chân, đã có văn bản gửi tất cả các trường trên địa bàn nghiêm cấm việc cho thuê sân trường làm chỗ đỗ ô tô bất kể ngày hay đêm. Ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận chỉ đạo: “Riêng các giáo viên có xe ô tô bắt buộc phải đến sớm hơn học sinh và về muộn hơn, khi học sinh đã về hết. Trường cũng phải quy định chỗ đỗ riêng, không làm ảnh hưởng đến khu vui chơi, sinh hoạt của học sinh”.