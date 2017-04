TP - Trao đổi với PV ngày 5/4, ông Phan Nam, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Huế, cho biết, vừa đề xuất lãnh đạo thành phố điều chuyển và giáng chức từ hiệu trưởng xuống hiệu phó đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Hiệu trưởng Mầm non An Đông, do có những sai phạm trong quản lý, khiến nhiều giáo viên bức xúc khiếu nại thời gian qua.

Trường Mầm non An Đông. Trước đó, Tiền Phong ngày 23/3 đăng bài “Hiệu trưởng “kiểm điểm” giáo viên đến ngất xỉu”, phản ánh những việc làm thiếu tình người, vi phạm đạo đức và các quy định nghề giáo của bà Nguyễn Thị Hồng Thanh. Những sai phạm này đã được lãnh đạo UBND thành phố Huế kết luận. Sau khi báo nêu, Phòng GD&ĐT thành phố Huế họp cán bộ chủ chốt, qua đó, không tín nhiệm bà Thanh tiếp tục làm hiệu trưởng; đồng thời, đề xuất UBND thành phố Huế điều chuyển bà Thanh sang trường khác, giáng chức hiệu trưởng. Ông Nam cho rằng, cá nhân bà Thanh có nhiều vi phạm, không đáp ứng năng lực và không xứng đáng tiếp tục làm hiệu trưởng. Trước câu hỏi của PV về việc bà Thanh không nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nghiêm khắc nào về mặt Đảng cũng như chính quyền, dù vi phạm đến 5 nội dung được UBND thành phố Huế thanh tra và kết luận, ông Phan Nam phân trần: “Bà Thanh tuy không nhận kỷ luật, nhưng do lãnh đạo không tín nhiệm nên vẫn bị đề nghị giáng chức. Phòng cũng đã mời bà Thanh lên làm việc. Bà Thanh đã đồng ý ký vào biên bản chấp hành sự phân công công việc mới của lãnh đạo thành phố Huế”.