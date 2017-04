Là lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh nhất và ảnh hưởng trực tiếp nhất tới mọi hoạt động trong đời sống của con người từ sản xuất, kinh doanh đến giải trí, tiêu dùng đến học tập, nghiên cứu,… nên có thể nói khối ngành Công nghệ & Kỹ thuật có những chuẩn mực riêng trong yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực cần thiết cho khối ngành.

Sự thiếu thốn hay lạc hậu trong đào tạo liên quan đến một trong các yếu tố: đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất,… đều sẽ dẫn đến nguy cơ cho “ra lò” những thế hệ sinh viên Công nghệ & Kỹ thuật không hoàn chỉnh hay kém “chuẩn”.

Vượt lên trên hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả các trường đại học khác ở miền Trung với số lượng công bố quốc tế lên đến hàng trăm bài báo ISI về kỹ thuật và công nghệ hàng năm, ĐH Duy Tân thật sự “làm” những gì trường đang “dạy” trong khối ngành này. Đồng thời, môi trường văn hóa “khởi nghiệp” của Trường đang thật sự hình thành với sự ra đời của hàng chục sản phẩm công nghệ mỗi năm của sinh viên và giảng viên, thường xuyên thắng lớn trong các cuộc tranh tài quốc tế như IDEERS, CDIO, Go Green,… bên cạnh triển vọng thương mại hóa và được giới doanh nghiệp công nhận và hỗ trợ đầu tư.

Những ký kết hợp tác trong nước và quốc tế mang đến sức bật mới trong chất lượng đào tạo tại ĐH Duy Tân

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN và ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

Khoa Công nghệ Thông tin của ĐH Duy Tân đào tạo 3 ngành học gồm:

- Kỹ thuật Mạng (/An ninh Mạng),

- Công nghệ Phần mềm,

- Hệ thống Thông tin Quản lý.

Lấy chất lượng làm kim chỉ nam trong hoạt động đào tạo, từ năm 2008, ĐH Duy Tân đã hợp tác với ĐH Carnegie Mellon (CMU) - 1 trong 4 đại học hàng đầu về Công nghệ Thông tin ở Mỹ (theo U.S. News 2017) để triển khai các chương trình chuẩn quốc tế về Công nghệ Phần mềm, Hệ thống Thông tin và An ninh Mạng, mang lại sức bật mới trong đào tạo, đưa tỉ lệ sinh viên có việc làm đạt mức cao nhất so với các ngành khác, trong đó tỉ lệ có việc làm đúng ngành sau 3 tháng tốt nghiệp đạt 92% trong khi các sinh viên trong Chương trình Tiên tiến chuẩn CMU đều 100% có việc làm trước khi tốt nghiệp.

Hiện tại, đội ngũ giảng viên của Khoa có 3 Tiến sĩ, 5 Nghiên cứu sinh, và 15 Thạc sĩ. Các giảng viên trong khoa rất năng động trong việc đưa sinh viên đi thực tập và tiếp cận với các cơ hội việc làm từ các doanh nghiệp như: Logigear Việt Nam, Công ty TNHH Gameloft Việt Nam, FPT Software thuộc Tập đoàn FPT, Global Cybersoft Tp. Hồ Chí Minh,… Sinh viên theo học các ngành Công nghệ Thông tin (IT) ở ĐH Duy Tân đã đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như: đội tuyển An toàn Thông tin ISITDTU xếp thứ 40 thế giới và thứ 2 Việt Nam trong bảng xếp hạng CTFTime; sinh viên IT các năm đoạt các giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Trình diễn Pháo hoa trên Máy tính; sinh viên Nguyễn Thu Quỳnh đoạt danh hiệu Nữ sinh Tiêu biểu ngành Công nghệ Thông tin 2012; cùng nhiều giải Nhất, giải Nhì, giải Ba của sinh viên Duy Tân trong Kỳ thi Olympic Tin học toàn quốc qua các năm,…

Khoa Điện - Điện tử đào tạo 4 ngành học gồm:

- Thiết kế Số,

- Điện Tự động,

- Cơ Điện tử,

- Điện tử Viễn thông.

Đây là các ngành đào tạo có tính ứng dụng cao bởi các Tiến sĩ và kỹ sư luôn miệt mài trong phòng thí nghiệm sau những giờ lên lớp giảng dạy. Từ những Phòng Thí nghiệm Điện tử cơ sở đến Phòng Thí nghiệm Máy điện đến Dây chuyền Mạch in cao cấp đến Phòng thí nghiệm Robotics,… (đặt tại Cơ sở Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu) đã cho ra “lò” những sản phẩm Made in Duy Tân rất ấn tượng như: “Robot dẫn người qua đường” - được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Sáng tạo Trẻ; sản phẩm “Tủ cấp phát bao cao su thông minh” được đưa vào sử dụng thử nghiệm một số địa điểm công cộng ở Đà Nẵng; dự án “Khu vườn thông minh” đoạt giải Nhất Microsoft Imagine Cup 2016; cùng nhiều các giải Nhất, Nhì, Ba trong các Kỳ Olympic Vật lý, Cơ học toàn quốc,… Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm đạt giải thưởng sinh viên, nhiều sản phẩm khác đã được các doanh nghiệp thực tế đặt hàng và sử dụng như Robot kiểm tra múi hàn trên thành tàu cho Nhà máy Đóng tàu Sông Thu, máy đóng bao lô cho Viettel, hệ thống giữ xe cho một số bệnh viện ở Đà Nẵng,… Với số lượng 30 sinh viên/lớp, tỉ lệ 20 sinh viên/giảng viên, công tác giảng dạy, nghiên cứu và đưa sinh viên đi thực tập tại các cơ sở thực địa của Khoa luôn được triển khai tốt và đạt nhiều hiệu quả.

Sinh viên khối ngành Công nghệ & Kỹ thuật đạt nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế

XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Khoa Xây dựng đào tạo các chuyên ngành:

- Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp,

- Xây dựng Cầu đường,

- Công nghệ Quản lý Xây dựng.

Hiện tại, Khoa có 7 Tiến sĩ, 25 Thạc sĩ và 2 Kỹ sư. Là ngành học luôn đào tạo ra nguồn nhân lực năng động và sáng tạo cho những công trình bền vững và có tính thẩm mỹ cao, ngành Xây dựng được ĐH Duy Tân chú trọng đầu tư hợp tác quốc tế để mang về những chương trình tiên tiến có chất lượng hàng đầu trên thế giới. Tiêu biểu là hợp tác với ĐH Bang California ở Fullerton và Cal Poly, San Luis Obispo (CSU - CalState) để triển khai các chương trình tiên tiến đầu tiên và duy nhất cho đến nay về ngành Kiến trúc và Xây dựng tại khu vực miền Trung Việt Nam từ năm học 2010-2011. ĐH Bang California ở Fullerton là trường lớn nhất hệ thống ĐH Bang California, trong khi Cal Poly, San Luis Obispo là 1 trong 5 trường xếp hàng đầu Mỹ về đào tạo ngành Kiến trúc ở bậc Đại học. So với các khoa Xây dựng của những trường đại học khác ở miền Trung (gồm cả công lập và tư thục), giảng viên Khoa Xây dựng tại Duy Tân luôn vượt trội trong những năm trở lại đây với khoảng 70 công bố trong nước và quốc tế, trong đó có 30 bài ISI được đăng trên các tạp chí uy tín như Composite Structure, Fire Safety Journal,…

Khoa Môi trường đào tạo gồm 3 ngành học:

- Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường,

- Quản lý Tài nguyên & Môi trường,

- Công nghệ Thực phẩm.

Khoa Môi trường ĐH Duy Tân luôn có những đóng góp rất lớn cho công tác đào tạo, nghiên cứu môi trường nước của Tp. Đà Nẵng. Khoa đạt tỉ lệ 25 sinh viên/giảng viên với 5 Tiến sĩ, 12 Thạc sĩ và số lượng trên 70 công bố trong nước và quốc tế, trong đó có 35 bài báo đăng tải trên các tạp chí ISI. Trước những thay đổi địa hình, diện mạo và chất lượng nguồn nước tại Đà Nẵng thời gian gần đây, các giảng viên của khoa đã tích cực đi thực tế, thu thập mẫu nước và đất để xác định nguyên nhân. Kết quả, các giảng viên Khoa Môi trường đã góp phần xác định nguyên nhân xuất hiện vệt nước đỏ ven biển Đà Nẵng, nguyên nhân sụt lở bãi biển Đà Nẵng,…

Sinh viên khối ngành Xây dựng và Môi trường ĐH Duy Tân rất năng động trong học tập, có thực tế nghề nghiệp và đã giành được nhiều giải thưởng lớn, trong đó có Cúp Vô địch cùng 1 giải Nhất, 1 giải Nhì trong Cuộc thi CDIO Academy 2013 tại Đại học Harvard và MIT, Á quân khu vực Đông Á Cuộc thi “Go Green in the City” 2016 (trước đó Vô địch Việt Nam và vượt qua nhiều đội mạnh khác của ĐH Ngoại Thương, ĐH Y Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội,…), Giải Nhất (duy nhất) Giải thưởng Loa Thành năm 2010 - đây cũng là giải Nhất đầu tiên của khu vực Tp. Đà Nẵng cùng nhiều giải Nhì, Ba và Khuyến khích Loa Thành qua các năm.

Mùa tuyển sinh 2017, ĐH Duy Tân tiếp tục có nhiều xuất học bổng ưu đãi đặc biệt cho khối ngành Công nghệ & Kỹ thuật, bao gồm:

- Học bổng TOÀN PHẦN (100% học phí toàn khóa học) cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào của các chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, CSU, PNU có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 20 điểm trở lên.

- 15 suất học bổng của Hãng máy bay Boeing với 20.000.000 VNĐ/suất cho chương trình CMU.

- 10 suất học bổng có giá trị 30% học phí năm đầu tiên cho các thí sinh đăng ký vào chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU của Đại học Bang California.

- Học bổng 50% học phí năm đầu tiên cho mọi thí sinh đăng ký học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Xây dựng Cầu đường.

- 10 suất học bổng có giá trị 50% học phí năm đầu tiên cho các thí sinh đăng ký vào ngành Điện-Điện tử và Cơ điện tử chuẩn PNU của ĐH Purdue.

- Học bổng 1.000.000 đồng/suất cho tất cả các thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa khi đăng ký vào học 2 ngành: Thiết kế Số và Điện Tự động.