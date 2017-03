Tiếp tục tuyển sinh các khối ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn và Ngoại ngữ năm 2017, Đại học (ĐH) Duy Tân vẫn đang mở ra nhiều cơ hội học tập và học bổng cho thí sinh trên khắp cả nước.

Khối ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn và Ngoại ngữ luôn tổ chức nhiều Hội thảo trong nước và quốc tế tại ĐH Duy Tân

Hiện tại, Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn đào tạo 4 chuyên ngành, gồm:

- Văn - Báo chí,

- Văn hóa Du lịch,

- Quan hệ Quốc tế, và

- Luật Kinh tế.

Không đào tạo theo hướng hàn lâm như một số các trường đại học khác , Duy Tân hướng đến việc đáp ứng đúng nhu cầu làm việc của xã hội, tốt nghiệp ra trường có cơ hội làm đúng nghề với tỉ lệ gần 75%. Do đó, sinh viên tốt nghiệp Văn - Báo chí sẽ làm việc tại các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh - truyền hình, các công ty truyền thông,… Sinh viên học ngành Quan hệ Quốc tế có thể thử sức ở các cơ quan ngoại giao, từ Bộ Ngoại giao đến các Đại sứ quán, các văn phòng lãnh sự hoặc các đại diện thương mại của Việt Nam ở nước ngoài. Tốt nghiệp Luật Kinh tế, sinh viên có cơ hội làm việc tại Tòa án, Viện Kiểm sát, các công ty luật, các bảo tàng, trung tâm quản lý di sản, các viện nghiên cứu kinh tế - xã hội,... và sinh viên học Văn hóa Du lịch sẽ trở thành các Hướng dẫn viên Du lịch, Lễ tân, Buồng - phòng Khách sạn hay những Chuyên viên Văn hoá, Quản lí Văn hoá…

Để sinh viên tốt nghiệp có việc làm ổn định sau khi ra trường, Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn có đội ngũ giảng viên gồm: 2 Phó Giáo sư, 5 Tiến sĩ, và 19 Thạc sĩ,… Không chỉ chú trọng đầu tư cho công tác giảng dạy, Khoa còn triển khai sâu rộng công tác nghiên cứu khoa học với khoảng 300 bài báo được đăng tải trong các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế. Trong đó, có 14 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế như: The Journal of Interdisciplinary Networks, Journal of Southeast Asian Studies,… Khoa cũng tổ chức nhiều hội thảo, giúp giảng viên và sinh viên giao lưu, mở rộng kiến thức, như các Hội thảo Quốc tế “Cộng đồng ASEAN sau 2015: Thách thức và triển vọng”, “Phương pháp giảng dạy các môn Khoa học Xã hội & Nhân văn”, “Vai trò của Khoa học Xã hội & Nhân văn trong trường đại học”,… Khoa cũng đã xuất bản nhiều đầu sách để phục vụ nhu cầu tìm hiểu và học tập của giảng viên và sinh viên như: Lịch sử Văn minh Thế giới, 7 Kỳ quan Thế giới Cổ đại, Quan hệ ASEAN - Trung quốc, Hợp tác & Hội nhập Đông Á,…

Trong quá trình hoạt động, Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn đã thiết lập quan hệ với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu lớn trong và ngoài nước để trao đổi giảng viên và đưa sinh viên đi thực tập tại các ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, ĐH Sư phạm Hà Nội, Viện Văn học, ĐH Sư phạm Đà Nẵng, Học viện Ngoại giao, Học viện Hành chính - Chính trị khu vực III, ĐH Khoa học Huế,... và kể cả ở một số đại học uy tín của Hoa Kỳ, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc.

Sinh viên Khoa học Xã hội & Nhân văn và Ngoại ngữ được mời tham dự nhiều hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và trao đổi

Nhiều sinh viên theo học Khoa học Xã hội & Nhân văn đã được nhận vào làm tại các cơ quan, đoàn thể uy tín ngay sau khi tốt nghiệp. Trong đó SV Nguyễn Thị Duyên Hải làm việc tại Cảng vụ Hàng không miền Trung, SV Nguyễn Thị Xuyến làm việc tại Cục Xúc tiến Thương mại - Chi nhánh Đà nẵng (Bộ Công thương), và nhiều SV khác làm việc tại Intercontinental Đà Nẵng, Furama Resort Đà Nẵng, Vinatex, Viettel,… Sinh viên của Khoa còn đạt giải Nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên và giải Khuyến khích toàn quốc tại Cuộc thi Tuổi 20 hát - 2015, giải MC Triển vọng tại Cuộc thi Be your Dream 2016, và được mời tham dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 - ICVS 2016 vào cuối tháng 12/2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Mùa tuyển sinh năm 2017, ĐH Duy Tân mở thêm ngành đào tạo mới là Truyền thông Đa phương tiện. Sinh viên theo học ngành này sau khi tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh - truyền hình, các công ty truyền thông,… Đây là ngành học của “tương lai” với các thế hệ sinh viên cần nhiều năng lực chuyên môn, năng động, và luôn nắm bắt trước nhu cầu thực tế của nhiều lĩnh vực để tham gia tư vấn, tổ chức sự kiện và góp phần định hướng thông tin cho công chúng.

Khoa Ngoại ngữ Duy Tân ngoài việc đảm trách nhiệm vụ đào tạo tiếng Anh cơ sở và chuyên ngành cho sinh viên các khối không chuyên ngữ tại trường, Khoa còn đào tạo chuyên sâu chuyên ngành Anh văn Biên - Phiên dịch và Anh văn Du lịch. Khi tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ không thể thiếu trong mọi cơ quan, doanh nghiệp thì một sinh viên tốt nghiệp có trình độ tiếng Anh loại ưu sẽ có cơ hội làm việc ở hầu hết tất cả các ngành nghề.

Hiện tại, Khoa Ngoại Ngữ có đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp với 1 Tiến sĩ, 42 Thạc sỹ và 8 Cử nhân. Các giảng viên trong khoa tích cực quan hệ hợp tác với các trường đại học ở nước ngoài để “săn” học bổng đưa sinh viên đi du học, thực tế nghề nghiệp để nâng cao trình độ Ngoại ngữ cho sinh viên.

Cũng tại Duy Tân, từ năm học trước đã ra đời đơn vị Trung tâm Học tập & Khảo thí LTC là nơi triển khai chính thức các kỳ thi quốc tế IELTS, Cambridge, OET, TESOL,... cho người học ở miền Trung. Trung tâm LTC đồng thời triển khai nhiều lớp luyện thi và đào tạo "executive" chất lượng cao cho các cơ quan, doanh nghiệp, và đơn vị trên địa bàn, với sự quản lý của TS. Alex Quah và Victor Lim, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này ở Đông Nam Á.