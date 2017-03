TPO - Đó là thông tin được Thượng tá, TS Nguyễn Đăng Sáu- Phó cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an thông tin tại buổi giao lưu trực tuyến xét tuyển các trường ĐH, CĐ và các trường Công an nhân dân năm 2017 do báo Công an nhân dân tổ chức.

Thượng tá, TS Nguyễn Đăng Sáu. Ảnh: Báo Công an nhân dân Trước câu hỏi liên quan đến chỉ tiêu các trường CAND năm nay giảm hơn một nửa so với năm 2016, các thầy dự đoán thế nào về điểm chuẩn năm nay? Thượng tá, TS Nguyễn Đăng Sáu cho hay: Chúng ta biết rằng, việc tuyển sinh phụ thuộc vào chỉ tiêu. Năm nay, chỉ tiêu vào các trường CAND rất ít nên sự cạnh tranh tuyển sinh năm 2017 sẽ rất quyết liệt, cũng rất căng thẳng. “Điểm chuẩn vào trường CAND trước đây rất cao. Năm nay, chỉ tiêu lại giảm so với các năm trước khá lớn. Do vậy, theo tiên đoán của tôi điểm trúng tuyển vào các trường ĐH CAND sẽ rất cao và rất quyết liệt” TS Sáu khẳng định. Thí sinh đã đăng ký vào trường CAND thì không được đăng ký vào trường quân đội Cũng theo Thượng tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, theo quy định tuyển sinh năm 2017, các trường CAND chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 và thí sinh đã đăng ký vào trường CAND thì không được đăng ký vào trường quân đội. Trường hợp thí sinh đăng ký cả hai trường sẽ bị tước quyền đăng ký dự thi. "Chúng tôi đã có phương án phối hợp với Cục Nhà trường của Bộ Quốc phòng để rà soát. Nếu phát hiện thí sinh đăng ký cả hai khối trường, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý cụ thể. Thí sinh nên suy nghĩ kỹ về mong muốn và khả năng của bản thân trước khi đăng ký"- TS Sáu cho hay. Về việc điều chỉnh nguyện vọng sau khi có điểm thi THPT quốc gia, nếu thí sinh không còn nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND thì có thể xét tuyển vào các trường ngoài ngành theo nguyện vọng cá nhân và theo quy định về điều chỉnh nguyện vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp nếu vẫn có nguyện vọng xét tuyển các các trường CAND thì thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển này là nguyện vọng 1. "Chúng tôi dự đoán điểm trúng tuyển vào các trường CAND năm nay sẽ rất cao vì chỉ tiêu giảm mạnh. Tôi khuyên thí sinh nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, đặc biệt phải có những điều chỉnh hợp lý khi biết điểm thi để đạt được nguyện vọng"- TS Sáu khẳng định. Đối tượng được cộng điểm thưởng vào các trường CAND tối đa là 2 điểm Đối tượng được cộng điểm thưởng khi xét tuyển vào các trường CAND năm 2017 như sau: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh khi ĐKXT vào ngành mà ngành đó có môn xét tuyển trùng với môn đoạt giải. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tin học khi xét tuyển vào ngành An toàn thông tin (Học viện An ninh nhân), ngành Công nghệ thông tin (Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND), ngành Kỹ thuật - Điện tử truyền thông (Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND). Mức điểm thưởng như sau: giải nhất được cộng 2.0 điểm, giải nhì được cộng 1.5 điểm, giải ba được cộng 1.0 điểm, giải khuyến khích được cộng 0.5 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng một điểm thưởng cho một giải cao nhất. Điểm thưởng được các trường CAND cộng cho thí sinh trước khi tổ chức xét tuyển.