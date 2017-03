Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã yêu cầu các địa phương dừng triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở điều chuyển về dạy mầm non để giao cho trường Đại học Sư phạm Hà Nội xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Tuy nhiên, bất chấp việc tuýt còi của Bộ GD-ĐT, đến ngày 9/3, tỉnh Thanh Hóa vẫn khai giảng lớp bồi dưỡng ngắn hạn (trong 6 tuần) đối với các giáo viên trung học cơ sở điều chuyển về dạy mầm non và tiểu học.

Trước thực tế trên, ngày 11/3, ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh này và các địa phương trong tỉnh thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ. Đó là dừng ngay việc điều chuyển giáo viên phổ thông dôi dư xuống dạy mầm non khi chưa qua đào tạo.

Hiện cả nước đang thừa khoảng 27.000 giáo viên các trường công lập từ tiểu học đến THPT nhưng lại thiếu hơn 30.000 giáo viên công lập ở bậc học mầm non.

Tình trạng thừa giáo viên xảy ra tại nhiều địa phương, ở tất cả cấp học từ tiểu học đến THPT. Thanh Hóa là tỉnh thừa nhiều giáo viên nhất, hơn 2.000 người. Trong khi đó, tỉnh này cũng thiếu gần 2.200 giáo viên mầm non.

Thế nên thời gian qua, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng điều chuyển giáo viên phổ thông dôi dư chỉ được bồi dưỡng trong thời gian ngắn xuống dạy bậc học mầm non.

Trong khi đó, giáo dục mầm non là bậc học đặc thù, đòi hỏi giáo viên mầm non phải đáp ứng được những kiến thức, kỹ năng chuyên biệt để có thể chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tốt nhất.

Điều này đã dấy lên rất nhiều lo ngại trong xã hội khi thời gian gần đây liên tục xuất hiện các vụ bạo lực trẻ mầm non. Ngay cả tâm lí nhiều giáo viên phổ thông cũng không muốn bị luân chuyển.

Trước đó, trả lời báo chí về việc điều chuyển 26.000 giáo viên phổ thông xuống dạy mầm non, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định việc điều chuyển giáo viên dôi dư căn cứ trên tinh thần tự nguyện của các thầy cô.

Đây là giải pháp tình thế mà Bộ GD-ĐT buộc phải đưa ra để giải quyết hậu quả của việc đào tạo và tuyển dụng giáo viên ồ ạt, thiếu tính toán ở một số địa phương.